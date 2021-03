Mertsi Lindgrenin mielestä vuoropuhelu valtaväestön ja romanien välillä on muuttunut rakentavammaksi: "Nyt uskalletaan jo kysyä oikeita kysymyksiä"

Mertsi Lindgren on suurelle yleisölle tuttu yhtyeestä Orkestra Suora Lähetys, joka on tehnyt vuosien varrella oman näköistään musiikkia muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Samuli Edelmanin kanssa. Viimeiset viisi vuotta hän on ollut myös läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskus Taikessa. Tarkemmin sanottuna kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilijana.

– Läänintaiteilijan työ on asiantuntijatyötä. Toimin asiantuntijana monenlaisissa projekteissa, sparraan paljon ja yritän vaikuttaa siihen, että ammattitaiteilijat voisivat työllistyä paremmin. Kulttuurien välinen vuoropuhelu on tietysti minulla se ykkösfokus.

Lindgren kokee, että vuoropuhelussa on menty hyvään suuntaan viimeisten vuosikymmenien aikana.

– Se on aika rakentavaa. Siinä on menty sellaisesta ihmettelystä vähän syvemmälle, että tulee oikeita ja todellisia kysymyksiä. Suomen romanit ovat olleet Suomessa jo yli 500 vuotta Me olemme suomalaisia ja meillä on Suomen kansalaisoikeudet. Sellainen juopa on jo vähän hävinnyt siitä väliltä, me emme ole ihan niin vieraita, kuin mitä olimme vielä 15–20 vuotta sitten.

Tietyllä tapaa Lindgren myös ymmärtää vuosisatoja jatkuneen vierauden kahden rinnakkain eläneen kulttuurin välillä.

– Kaikki me ihmiset vieroksutaan sellaista, mitä me ei tunneta. On se sitten kulttuuri tai mikä tahansa, vaikka uusi ruoka. Tai jopa uusi musiikkityyli. Se tulee ihan vaistoista. Mutta sitten kun vähän tutustutaan ja annetaan itsellemme mahdollisuus, maistetaan vähän tulisempaa ruokaa, niin se ei välttämättä olekaan niin hirveää. Ehkä alamme jopa pitämään siitä, eikä se enää tunnu vieraalta.

Puoli seitsemän -ohjelmassa Lindgreniltä kysyttiin, mitä ne uudet ja oikeat kysymykset voisivat olla.

– Pitäisi etsiä enemmän niitä asioita, jotka ovat yhteisiä, kuin etsiä eroavaisuuksia. Meillä on enemmän yhteistä maaperää kuin erilaista. Ja pitää uskaltaa kysyä, ja uskaltaa lähestyä. Asiallisiin kysymyksiin kyllä vastataan.

Kästä tästä Mertsi Lindgerin koko haastattelu: