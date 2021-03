Ruokavirasto: Laukaassa hirvestä löytynyt harvinainen aivotauti on yksittäistapaus – lähes sadan hirven päät tutkittiin

Keski-Suomesta Laukaasta viime syksynä hirvestä löydetty harvinainen aivotautitapaus on osoittautunut yksittäistapaukseksi, kertoo Ruokavirasto.

Hirvijahtiin yhdistetyssä tehoseurannassa ei Laukaan seudulta löytynyt muita TSE-tautiin sairastuneita hirviä. Riistanhoitoyhdistykset lähettivät Ruokavirastoon yhteensä 95 hirvenpäätä tutkittavaksi. Niistä otetut näytteet olivat kaikki negatiivisia TSE-taudin osalta.

TSE-aivotauti kuuluu samaan ryhmään kuin BSE eli hullun lehmän tauti, mutta TSE:n ei tiedetä tarttuneen ihmisiin.

Ruokavirasto kertoo, että tutkimustulosten perusteella (siirryt toiseen palveluun) (ruokavirasto.fi) Laukaasta löytyneen sairaan hirven tauti oli sisäsyntyinen, vanhoissa hirvissä tavattu tautimuoto, jonka ei oleteta tarttuvan eläimestä toiseen.

Suomen toinen hirvissä havaittu TSE-tapaus löydettiin Laukaassa noin 18-vuotiaasta naarashirvestä viime marraskuussa. Hirvi löytyi nääntyneenä maasta, eläin lopetettiin ja sen pää toimitettiin Ruokaviraston tutkittavaksi TSE-taudin varalta.

Ensimmäisenä kerran tautia todettiin Suomessa kuolleena löydetystä 15-vuotiaasta hirvestä vuonna 2018 Kuhmossa.

Suomessa TSE-tautien esiintymistä luonnonvaraisissa hirvieläimissä ja poroissa on tutkittu vuodesta 2003 alkaen.

Tähän mennessä Suomessa on tutkittu yhteensä noin 5 000 eläintä. Niistä vain kahdesta on saatu positiivinen tulos. Myös Ruotsista ja Norjasta on löytynyt vastaavanlaisia yksittäisiä TSE-tapauksia vanhoista hirvistä.

Lue myös:

Ruokavirasto haluaa Laukaan ympäristöstä sata hirvenpäätä tutkimuksiin, syynä harvinainen aivosairaus

Ruokavirasto: Keski-Suomessa Laukaassa hirvestä on löytynyt harvinaista aivotautia