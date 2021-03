Jo nyt Puolustusvoimissa on todettu enemmän tartuntoja kuin koko viime vuonna yhteensä – kysyimme, miten tartunnat pääsivät ryöpsähtämään

Kainuun prikaatissa altistumisia on pyritty ehkäisemään siten, että asepalveluksessa olevat on jaettu kolmeen kuplaan, jossa on kahden viikon jaksot maastossa, varuskunnassa sekä lomilla. Siitä huolimatta altistuneita on yli 200. Antti Tauriainen / Yle