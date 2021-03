Suomi pohtii jatketaanko kehitysyhteistyötä Myanmarin kanssa – EU:n valmistelemia pakotteita tuetaan

Myanmarissa kuolleiden mielenosoittajien määrä on kasvanut yli 200:n.

Suomi pohtii parhaillaan kehitysyhteistyön jatkamista Myanmarissa, kertoo ulkoministeriö.

Myanmar on Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa, jota on tuettu vuodesta 2012 lähtien. Ulkoministeriön mukaan Suomen kehitysyhteistyön maaohjelman kautta ohjattava tuki on ollut viime vuosina noin 16 miljoonaa euroa vuodessa.

Ulkoministeriön mukaan jatkossa on selvää, että rahoitusta ei ohjata asevoimien hallinnoimaan valtionbudjettiin eikä asevoimien asettamalle poikkeusajan hallinnolle.

Suomen rahoittama yhteistyö hallinnon kanssa on keskeytetty, eikä Suomi ole tehnyt maksatuksia yhteistyökumppaneille vallankaappauksen jälkeen.

– Mikäli järjestöjen toimintaedellytykset maassa säilyvät, on kehitysyhteistyötä mahdollista jatkaa. Edellytyksenä on se, että työmme tuloksista hyötyvät Myanmarin ihmiset, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ulkoministeriön tiedotteen mukaan.

Suomi on tukenut Myanmaria lisäksi muun muassa humanitaarisen avun, EU:n tukimuotojen, kansalaisjärjestöjen, korkeakoulujen, kehitysrahoituslaitosten sekä yksityisen sektorin rahoitusvälineiden kautta.

Ulkoministeriön mukaan Suomi keskustelee parhaillaan EU:n, Pohjoismaiden, kansainvälisten järjestöjen sekä muiden avunantajien kanssa yhteisestä linjasta ja periaatteista.

EU on valmistelemassa kohdennettuja pakotteita Myanmarin sotilasjohtoa vastaan.

Tiedotteen mukaan Suomi tukee pakotteiden asettamista osana pyrkimyksiä vaikuttaa vallan kaapanneeseen sotilasjohtoon.

– Pakotteet tulee kohdentaa tarkasti, jotta ne eivät lisää siviiliväestön kärsimystä, sanoo Skinnari.

Hänen mukaansa Suomi kantaa huolta siitä, että Myanmarin inhimillinen kehitys ei ottaisi taka-askeleita.

Viimeisin ampumisen uhri 16-vuotias tyttö

AFP:n mukaan yli 200 mielenosoittajan on raportoitu kuolleen.

Kansalaisjärjestö AAPP:n tiistain tietojen mukaan yli 180 ihmistä on kuollut mielenosoituksissa sen jälkeen, kun sotilasjuntta kaappasi vallan helmikuun alussa. Tuhansia on otettu kiinni.

Mandalayn alueella 16-vuotiaan tytön kerrottiin keskiviikkona taistelevan hengestään.

Ngwe Ooksi nimetty 16-vuotias oli joutunut turvallisuusjoukkojen ampumaksi ja on armeijan sairaalassa, sillä vanhemmat olivat uhmanneet ulkonaliikkumiskieltoa. Lääkärin mukaan vanhemmat olivat ajaneet kuuden tunnin ajan saadakseen päävaurioita saaneelle tyttärelleen hoitoa.

Nuori nainen oli vanhempien mukaan mennyt ostamaan vihanneksia, kun häntä ammuttiin.

Keskiviikkona Myanmarin suurin buddhalaismunkkien järjestö tuomitsi väkivallan mielenosoittajia kohtaan.

Yangonilaiset paenneet kodeistaan

Tilanne maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa muistuttaa silminnäkijöiden mukaan sotaa.

– Läpi yön kuului laukauksia, kertoi kaupungin asukas AFP:lle.

Toisen asukkaan mukaan turvallisuusjoukot tarkastivat kulkuneuvoja ja jalankulkijoiden kännyköitä.

Tiistaina Yangonin asukkaat pakenivat sankoin joukoin kaupungista. Osiin kaupunkia on julistettu sotatilalaki, jonka nojalla ihmisiä voidaan tuomita sotilastuomioistuimissa jopa teloitettaviksi.

Paikallisen median mukaan tiistaina tiet olivat täpösen täynnä ihmisiä, jotka pyrkivät pois kaupungista muun muassa tuk-tukeilla ja moottoripyörillä.

Ainakin tiistaina mielenosoituksia oli eri puolilla maata, joskin mielenosoittajia oli aiempaa vähemmän liikkeellä.

Uutistoimisto AFP:n saamien tietojen mukaan yksi ihminen tapettiin Sagaingin alueella maan keskiosassa.

