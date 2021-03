Neljä veritulppaa aiemmin kokenut joensuulainen Ari Nevalainen: "Koronarokote ei pelota, otan toisenkin annoksen"

Astra Zenecan -koronarokotteen turvallisuus on noussut puheenaiheeksi, kun julkisuuteen on noussut epäilyjä sivuvaikutuksista.

Yle uutisoi aiemmin, että muutamilla paikkakunnilla Suomessa ihmiset ovat peruuttaneet rokoteaikojaan heränneen keskustelun takia.

Moni maa mukaan lukien Ruotsi on keskeyttänyt Astra Zenecan valmistaman rokotteen käytön toistaiseksi ja odottaa Euroopan lääkevirasto, EMA:n selvitystä.

Toistaiseksi aiheesta ei ole pitävää tutkimustietoa, ja rokotettujen veritulppatapauksia on todella vähän.

Joensuulainen Ari Nevanen kuuluu sekä koronan riskiryhmään että sukuun, jossa geenimuunnos aiheuttaa korkeaa veritulppariskiä. Perheenjäsenistä kaksi on menehtynyt keuhokoveritulpan takia.

Nevanen kertoo käyttäneensä jo vuosia säännöllisesti verenohennuslääkettä.

– Sain ensimmäisen koronarokotteen helmikuussa. Koronarokote ei pelota, otan toisenkin annoksen varmasti sitten toukokuussa.

Nevanen sai nimenomaan Astra Zenecan rokotteen.

– En saanut mitään oireita. Ehkä saattoi nipistellä toisen käden nimetöntä ja pikkurilliä. Mutta en ole varma, liittyivätkö ne rokotteeseen, kertoo Nevanen.

Ari Nevaselle alttius saada veritulppa on sukurasite. -Istun paljon työssäni, mikä voi lisätä riskiä. Ari Haimakainen / Yle

“Tuntuu kuin olisi mennyt hapoille”

Ari Nevasella on ollut ennen korona-aikaa neljä veritulppaa, kaksi kummassakin jalassa. Kipu pohkeessa on yksi varoitusmerkki, jota joensuulainen kuuntelee tarkkaan.

– Viimeksi osasin jo arvata, mistä on kyse. Tunne pohkeissa on samanlainen kuin olisi yllättäen pelannut sulkapalloa tai squashia, joissa on nopeita liikkeitä. Kipu on kuin kovan juoksulenkin jälkeen, jos on mennyt hapoille. Tuntuu painetta lihaksissa, sanoo Nevanen.

Suomessa verisuonitukosten, kuten syvän laskimotukoksen tai keuhkoveritulpan esiintyvyys on arviolta 1–2 tapausta tuhatta henkilöä kohti vuodessa. Tämä voisi tarkoittaa tarkoittaa normaalina vuonna 5 500–11 000 kotimaista tapausta.

THL:n mukaan veritulppien määrä ei ole kasvanut Suomessa koronarokotusten alettua.

Lue myös:

Astra Zeneca -rokote epäilyttää monia, vaikka haitoista ei ole tietoa – THL:n asiantuntija: "Tämä on erittäin valitettavaa"

Suomessa Astra Zenecan rokotteen saaneilla odotettua vähemmän veritulppia – sikainfluenssa osoitti, että tuotantoerien erot ovat kuitenkin mahdollisia

Astra Zeneca -rokote epäilyttää monia, vaikka haitoista ei ole tietoa – THL:n asiantuntija: "Tämä on erittäin valitettavaa"

Jyväskylän seudulla yksittäiset ihmiset ovat kieltäytyneet Astra Zenecan koronarokotteesta – Ylilääkärin mukaan rokoteshoppailua ei voi harrastaa

Kuinka paljon Suomeen tulee rokotteita? Entä pitävätkö ennusteet vielä paikkansa? THL:n Mia Kontio vastaa 9 kysymykseen