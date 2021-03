Tamperelaista kirjailijaa Anneli Kantoa alkoi kiinnostaa Hattulan Pyhän Ristin kirkon maalareiden tarina. Heistä ei tiedetä juuri mitään. Katsellessaan kuvia Kanto alkoi erottaa erilaisia maalaustyylejä. Niin alkoivat syntyä romaanin hahmot.

Todennäköistä on, että maalarit tulivat Ruotsista. He tekivät valtavan urakan, sillä kirkossa on lähes 200 kuvaa.