Georgian ampumahyökkäys: Epäilty kiistää aasialaisvastaisen motiivin, väittää olevansa seksiaddikti – Poliisi ei sulje viharikosta pois

Yhdysvaltain Georgiassa poliisi ei ole vielä selvittänyt kahdeksan ihmistä hieromalaitoksissa ampuneen hyökkääjän motiivia. Poliisin mukaan on vielä liian aikaista sanoa, oliko kyseessä viharikos, mutta tästä ei toistaiseksi ole ollut viitteitä.

Atlantassa ja sen ympäristössä tehdyissä iskuissa kuoli kuusi aasialaistaustaista naista sekä valkoihoinen nainen ja mies. Lisäksi yksi latinotaustainen mies haavoittui iskussa.

Hyökkäyksistä epäilty 21-vuotias valkoihoinen mies on myöntänyt tekonsa. Hän on kuitenkin kiistänyt kuulusteluissa, että iskuihin olisi liittynyt aasialaisvastainen tai poliittinen motiivi. Sen sijaan hän väittää olevansa seksiaddikti ja käyneensä hieromalaitoksissa useasti.

Viranomaisten mukaan ei ole vielä tiedossa, oliko mies käynyt iskun kohteina olleissa kolmessa hieromalaitoksessa aiemmin.

Poliisin mukaan epäilty oli aikeissa jatkaa matkaansa Floridaan, kun hänet otettiin kiinni. Poliisin mukaan on mahdollista, että epäilty oli aikeissa jatkaa hyökkäystään naapuriosavaltiossa.

Epäiltyä vastaan ei ole vielä nostettu syytteitä.

Hyökkäys on nostanut Yhdysvalloissa keskusteluun koronapandemian aikana lisääntyneen väkivallan aasialaistaustaisia vastaan. New York Times -sanomalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) maaliskuun jälkeen Yhdysvalloissa on tehty 3 800 väkivaltaista hyökkäystä aasialaistaustaisia vastaan.

Lähteet: AP, Reuters