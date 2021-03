Lappilainen yrittäjä pohjoisen työvoimapulasta: "Tulkoon vaikka Honolulusta, kunhan moton koura sylkee puuta!"

Kemin Metsä Groupin biotuotetehtaan on arvioitu työllistävän jopa 15 000 eri teollisuusalan työntekijää useiden vuosien ajan.

Kemiläinen metsäkoneyrittäjä Jari Talus on hakenut metsänhakkuun monitoimikoneeseen "motokuskia" joulukuusta lähtien, mutta pätevää kuljettajaa ei ole löytynyt.

Hakijoita on ollut kymmenkunta, mutta ei yhtään pätevää ammattilaista. Talukselle ei ole väliä, mistä sopiva tekijä löytyisi.

– Sehän on ihan sama mistä päin työntekijä tulee. Kunhan motonkoura sylkee puuta, niin se on ihan sama, mitä kieltä se puhuu, Talus sanoo.

– Kyllä kait se on sama vaikka Honolulusta tulee, kunhan vaan jostakin tulee, hän lisää.

Tämä on tilanne monella pohjoisen yrittäjällä ja yrityksellä. Työvoimaa voi olla hankala löytää, kun väki ikääntyy ja työväki valuu tasaiseen tahtiin pohjoisesta etelän kasvukeskuksiin.

Myös Ruotsi ja Norja houkuttelevat pohjoisen osaajia parempine palkkoineen.

Kymmeniä tuhansia tekijöitä tarvitaan tällä vuosikymmenellä

Yle pyysi kolmelta pohjoisen ELY-keskukselta, kahdelta kauppakamarilta sekä Kainuun liitolta arvioita teollisuuden tulevasta työvoiman tarpeesta Pohjois-Suomessa.

Alueina ovat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Aikaväliksi määriteltiin syksystä 2021 alkaen, 5-10 vuotta eteenpäin.

Arvioinnissa huomioitiin hankkeet, jotka ovat jo käynnissä tai alkamassa varmuudella lähiaikoina sekä varteenotettavimmat vireillä olevista.

Teollisuuden työvoiman tarve on kaikissa pohjoisen kolmessa maakunnassa seuraavien 5–10 vuoden aikana melkoinen: Lapissa 32 000 – 40 000, Pohjois-Pohjanmaalla 9 000 – 26 000, Kainuussa noin 6 800 työntekijää.

Yksi iso pohjoisen työllistäjä on Kemin Metsä Groupin biotuotehdas. Sen on arvioitu työllistävän jopa 15 000 eri teollisuusalan työntekijää eri vaiheissa, usean vuoden ajan.

Edellä kuvatut määrät tulevien vuosien työvoiman tarpeesta ovat niin suuria, että suomalainen työväki ei riitä työvoimatarpeen tyydyttäjäksi millään.

TEM arvioi syksyllä 2020, että työvoimaa tarvitaan välttämättä myös ulkomailta.

– Nykyinen lappilainen työvoima ei riitä pidemmällä aikavälillä kasvaviin rekrytointi- ja työvoimatarpeisiin, vaan tarvitaan myös opiskeluun perustuvaa ja työperäistä maahanmuuttoa, TEM:in raportissa sanotaan.

Ruotsin ja Norjan arktisille alueille mittavat investoinnit

Pohjois-Pohjanmaalla on havahduttu asiaan ja tehty laskelmia siitä, miten länsinaapurit vaikuttavat pohjoisen työtilanteeseen.

BusinessOulu on arvioinut, että kuuden vuoden aikana Ruotsin ja Norjan arktisilla alueilla investointipäätöksiä on tulossa lähivuosina noin 10-11 miljardin euron arvosta.

Nämä ovat yksityisiä teollisuushankkeita: vetykaasutehdas, akkukemikaalitehtaita ja kaivoksia.

Pohjois-Ruotsi tulee tarjoamaan noin 8 000 – 9 000teollista työpaikkaa Kemin ja Länsi-Lapin rajan läheisyydessä, samoilla leveysasteilla.

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki on huolissaan tilanteesta. Uhkana on, että Ruotsin ja Norjan tehtaat vievät Suomesta parhaat teollisuuden osaajat.

Rautajoki on kerännyt pohjoisen työllisyyden tarpeesta lukuja vuodesta 2007 asti. Hänen mukaansa Suomi ei ole toistaiseksi pystynyt, ehtinyt, tai osannut reagoida tähän kysymykseen.

– Sanotaan näin, että norjalaiset ja ruotsalaiset ovat jo varusteet päällä ja me ollaan vasta menossa pukukoppiin. Meidän käy huonosti, Rautajoki sanoo.

– Heillä on jo suunnitelmat, he osaavat arvioida tarpeen. Meillä kootaan niitä vasta eri lähteistä ja arvaillaan, että toteutuuko nämä hankkeet? Kyllä me ollaan jälkijunassa pahasti. Ja tämä kilpailu tulee vain kiihtymään, hän jatkaa.

