Espanjassa parlamentin on määrä hyväksyä eutanasian salliva laki

Espanjasta on tulossa neljäs maa Euroopassa, joka laillistaa aktiivisen eutanasian.

Espanjassa parlamentin on tänään määrä vahvistaa eutanasian ja avustetun itsemurhan salliva lainsäädäntö.

Kesäkuussa todennäköisesti voimaan tuleva lainsäädäntö mahdollistaa aktiivisen eutanasian tiettyjen tiukkojen ehtojen täyttyessä parantumattomasti sairaille tai vakavasti vammautuneille potilaille kärsimysten lopettamiseksi.

Espanjasta tulee neljäs Euroopan maa, joka laillistaa aktiivisen eutanasian. Aikaisemmin samankaltainen päätös on tehty Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa.

Portugalissa parlamentti hyväksyi eutanasian sallivan lainsäädännön tammikuussa, mutta perustuslakituomioistuin esti lain voimaantulon viime viikolla.

Sveitsissä avustettu itsemurha on laillista ja monet Euroopan maat sallivat passiivisen eutanasian eli hoitojen lopettamisen tietyissä tilanteissa.

Pyyntö arvioidaan tarkasti

Espanjassa hyväksyttävän lain mukaan lääketieteen ammattilainen voi toteuttaa eutanasian. Parantumattomasti sairasta potilasta voidaan myös avustaa päättämään kärsimyksensä.

Parantumattomasta sairaudesta kärsivä tai toimintakykynsä vammautumisen takia menettänyt voi pyytää kuolinapua kärsimysten lopettamiseksi.

Henkilön on oltava tietoinen ja ymmärrettävä ratkaisunsa. Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti kahdesti 15 päivän välein. Eutanasia on lain perusteella mahdollista vain Espanjan kansalaisille ja maassa pysyvästi asuville.

Eutanasiapyyntö voidaan hylätä, jos vaadittavat kriteerit eivät täyty. Hyväksymiseen tarvitaan toisen lääkärin ja asiaa käsittelevän lautakunnan hyväksyntä.

Katolinen kirkko ja oikeisto vastustavat

Terveydenhuollon työntekijöillä on oikeus kieltäytyä osallistumasta eutanasiaprosessiin omantunnon syiden perusteella.

Monet parantumattomasti sairaat ja eutanasian puolesta kampanjoineet ovat kiitelleet vasemmisto- ja keskustapuolueiden tukemaa lakia.

Sen sijaan katolinen kirkko ja oikeistopuolueet vastustavat eutanasialakia jyrkästi. Myös osa lääketieteen ammattilaisista on sitä vastaan.

Lähteet: AFP