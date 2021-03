Oletko yrittänyt päästä eroon lomaosakkeestasi? Nyt voi olla oikea hetki

Holiday Club on Suomen suurin viikko-osakkeiden myyjä ja välittäjä. Sillä on 25 loma-asuntokohdetta.

Pandemialla voi olla eriskummallisia seurauksia. Tavara, joka ei ole kelvannut kenellekään, meneekin yhtäkkiä kaupaksi. Näin on käynyt monelle lomaosakkeelle.

Yksi osakkeensa jälleenmyynnissä onnistunut on keravalainen Margit Kara. Hänellä oli matalan sesongin viikko Ylläksellä. Työkiireiden vuoksi osake jäi käyttämättömäksi ja hän päätti laittaa sen myyntiin.

Yhdeksän kuukauden myyntiajan jälkeen se meni Karalle itselleenkin yllätyksenä kaupaksi, sillä matalan sesongin viikkoja saattaa joutua myymään useita vuosia.

– Oli se yllätys. Aioin juuri uusia myyntisopimuksen vuodeksi kun sain tiedon, että se on mennyt kaupaksi, Kara sanoo.

Moni lomaosakkeestaan luopuva on vuosien varrella törmännyt samaan ongelmaan: osake ei mene kaupaksi tai myyntihinta on selvästi ostohintaa huonompi.

Muun muassa Ylen MOT-ohjelma on kertonut viikko-osakkeisiin liittyvistä ongelmista, erityisesti niiden vaikeasta jälleenmyynnistä.

Osakkeita myydään huutokaupassa

Lomaosakkeita tarjotaan myyntiin eri sivustoilla, mm. Tori.fi:ssä, Huutokaupat.comissa ja pelkästään osakkeiden välittämiseen perustetuilla kauppapaikoilla. Myös alan suurin toimija Holiday Club pyörittää jälleenmyyntiä.

Tällä hetkellä Tori.fi:ssä on myynnissä noin 260 viikko-osaketta ja vuokrattavana nelisenkymmentä. Huutokauppa.comissa myynnissä on kolmisenkymmentä lomaosaketta.

Vaikka tarjontaa on paljon, yhä useamman myyjän kohdalla tärppää - ainakin jollakin hinnalla.

Ville Keto sanoo, että aiempina vuosina lomaosakkeiden jälleenmyyntimarkkinat eivät ole toimineet kunnolla. Mezzoforte

Huutokauppa.comia ylläpitävän Mezzoforte Oy:n kehityspäällikkö Ville Keto sanoo, että kiinnostus loma-osakkeisiin on lisääntynyt selvästi vuoden aikana. Lomaosakkeita kauppaavilla sivuilla käy nyt yli puolet enemmän väkeä kuin vuosi sitten.

Kedon mukaan myös toteutuneet kaupat ovat yli tuplaantuneet. Lisäksi huudot ja huutajien määrät ovat lisääntyneet.

Huutokauppa.comin kautta lomaosakkeita myydään muutamia satoja vuodessa. Keto arvioi, että syy kaupan vilkastumiseen on kotimaan matkailun lisääntyminen ja huutokaupan yleistyminen kauppatapana. Nyt kaupaksi menee myös vähemmän haluttuja kohteita eli lomasesonkien ulkopuolisia viikkoja.

Jälleenmyynnin osuus kasvaa

Lomaosake on useimmiten viikko-osake, joka oikeuttaa yöpymiseen yhden tai useamman viikon ajan valitussa lomakohteessa. Holiday Clubilla on yli 30 lomakohdetta, joissa on yhteensä yli 2 000 loma-asuntoa ja seitsemän kylpylähotellia. Näistä valtaosa sijaitsee Suomessa.

Uusien viikko-osakkeiden hinta vaihtelee Holiday Clubilla viidestä tuhannesta eurosta lähes neljäänkymmeneentuhanteen euroon. Hintaan vaikuttavat asunnon sijainti, koko sekä käyttöoikeuden ajankohta.

Ostohinnan lisäksi asiakas maksaa kuluista vuosivastikkeen, joka on keskimäärin 350 euroa.

Jyrki Alamäki myöntää, että matalan sesongin viikko-osakkeen myynti voi viedä useita vuosia. Markku Rantala / Yle

Myyntijohtaja Jyrki Alamäki Holiday Clubista kertoo, että kauppa on käynyt viimeisen vuoden aikana hyvin. Tosin hänen mukaansa myynnin kasvua oli nähtävissä jo ennen pandemiaakin.

Holiday Club myy viikko-osakkeita sekä uusille asiakkaille että entisille asiakkaille, jotka haluavat joko vaihtaa nykyisen osakkeensa toisenlaiseen tai ostaa lisää osakkeita.

Lisäksi jotkut haluavat luopua osakkeestaan kokonaan, jolloin ne laitetaan jälleenmyyntiin.

Alamäen mukaan tilikaudella 2019 maaliskuusta 2020 maaliskuuhun osakkeiden jälleenmyynti kasvoi lähes 40 prosenttia. Samalla keskimääräinen myyntiaika lyheni neljä kuukautta.

– Holiday Club myy lomaosakkeita 60 miljoonalla eurolla vuodessa. Jälleenmyynti on tällä hetkellä 8 miljoonaa vuosittain.

Alamäki uskoo, että käynnissä olevalla tilikaudella jälleenmyynnin osuus koko myynnistä tulee olemaan toissavuotistakin suurempi.

Ovatko sitten Holiday Clubilla jälleenmyyntiin tulleiden viikko-osakkeiden hinnat nousseet?

Siihen Alamäki ei anna yksiselitteistä vastausta. Hänen mukaansa keskimääräisiä hintoja on vaikea laskea, sillä osakkeiden hinnat vaihtelevat suuresti valitun viikon ja paikan mukaan. Mezzoforte Oy:n kehityspäällikkö Ville Keto sanoo, että huutokauppasivustolla kohteista saadaan nyt entistä parempia hintoja, koska myyjät hyväksyvät melkein kaikkien kohteiden osalta korkeimman tarjouksen.

Keskihinnan muutosta hänen mukaansa on vaikea arvioida, koska myyntiin on tullut enemmän myös vähemmän haluttuja viikkoja.

Edelleen on siis hyvinkin mahdollista, että matalan sesongin viikon joutuu myymään tappiolla.

Vuokraaminen vauhdittaa myyntiä

Loma-osakekauppaa on vauhdittanut myös se, että omistamansa viikon voi vuokrata eteenpäin.

Lomaosakkeen omistaja voi osakkeen myyneen yhtiön kautta liittyä kansainväliseen lomanvaihtojärjestelmään. Antamalla oman viikon vaihtoon, omistaja saa pisteitä joilla voi puolestaan varata jonkun muun kohteen. Näin osakkeen omistaja ei ole sidottu käyttämään vain omaa lomaosakettaan tiettynä aikana. Joustavuus madaltaa kynnystä hankkia lomaosake omistukseensa.

Holiday Clubilla vuokrauksen liikevaihto eli myynti on nyt noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Viikko-osakkeestaan eroon haluavalle saattaa siis olla ainakin väliaikainen helpotus se, että osakkeiden vuokraus sujuu nyt hyvin.

Lomaosakkeiden vuokraus- ja myyntisivustolta Suomen Lomaviikoista kerrotaan, että tämän vuoden alun osalta voidaan puhua ennätystahdista vuokrauksessa. Vuokrauksia tehdään nyt hyvin pitkälle etukäteen, vastaa sivuston ylläpitäjä Heikki Pohjala.

Lomaosakkeiden kysyntää lisää myös se, että lomasesonki on nykyistä pitempi, Holiday Clubin myyntijohtaja Jyrki Alamäki sanoo. Ennen lomailtiin jouluna, hiihtolomalla tai pääsiäisenä. Nyt muutkin talviviikot kasvattavat suosiotaan.

Mirva Soon ja Juha Orte ostivat viikko-osakkeen Suomesta, jotta voisivat matkustaa maailmalla. Kuva on joulukuulta 2020. Mirva Soon ja Juha Orte

Ostajat tietävät mahdollisista myyntiongelmista

Turkulaiset Mirva Soon ja Juha Orte kertovat ostaneensa viikko-osakkeen joitakin kuukausia sitten. Soon sanoo heidän tienneen hyvin, että viikko-osakkeen jälleenmyynti voi olla takkuista, varsinkin jos myymisen hoitaa itse.

Kaupan kuitenkin ratkaisi osakkeen vuokraaminen, sillä he eivät aio viettää omassa osakkeessaan ainuttakaan viikkoa.

–Viikko menee myyjän kautta vuokralle ja saamme vastaavasti pisteitä, joilla voimme ympäri maailmaa vuokrata useampia sopivia viiikkoja tilalle.

Tosin viikon vaihtamisesta pitää maksaa lisämaksua vajaat 190 euroa viikko kahdelta ensimmäiseltä viikolta.

