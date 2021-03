Koronatilanne pahenee pahenemistaan HUS-alueella, kuinka kova paine on rokotusjärjestyksen muuttamiseen? – Katso suora lähetys kello 11 alkaen

Keskustelu rokotusjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta on käynyt kuumana viime aikoina.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on toivonut, että rokotejärjestystä arvioidaan Suomessa uudelleen. Hänen mukaansa riskiryhmiin tulisi laskea myös asuinpaikkansa ja asuintapojensa myötä suuremmassa sairastumis- tai kuolinvaarassa olevat.

Tuomisen mielestä rokotteita voitaisiin kohdentaa tietyille alueille postinumeron perusteella, jos koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut moninkertainen muihin alueisiin verrattuna pitkään tai pysyvästi.

Tuomisen toiveelle löytyy tukea myös Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtajalta Ville Peltolalta. Hänen mukaansa rokotusjärjestystä saatetaan vielä täsmentää Suomessa vastaamaan erilaisten alueiden ja västöryhmien tarpeita.

– Ulkomaalaistaustaisilla on ollut paljon tartuntoja, joten tämä on ihan huomioon otettava näkökohta, Peltola sanoo.

Helsingissä on ulkomaalaistaustaisia asukkaita noin 16,5 prosenttia väestöstä.

Ilmaantuvuusluvut korkeita

HUSin alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 340.

Päkkaupunkiseudun suurten kaupunkien kesken ilmaantuvuus jakaantuu näin:

Vantaa - 476

Helsinki - 453

Espoo - 296

HUS: Terveydenhuollon kantokyky taittumassa

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan rokotusjärjestyksen muuttaminen olisi mahdollista käytännössä vasta noin kuukauden kuluttua – siinäkin tapauksessa, jos päätös asiasta tehtäisiin lähipäivinä.

Tähän mennessä koronarokotuksia on annettu Suomessa noin 611 000 kappaletta.

HUSin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan tuoreiden koronatartuntojen määrän valossa näyttää siltä, että tällä viikolla tartuntoja raportoidaan enemmän kuin viime viikolla. Jo viime viikolla tartuntoja raportoitiin ainakin HUSin alueella enemmän kuin minään aiempana viikkona koko epidemian aikana.

Terveydenhuollon kantokyvyn taittumispiste on jo lähestymässä.

Tänään Mäkijärvi kertoi Ylelle, että tehohoidossa on nyt HUSin alueella 25 potilasta. Seitsemän potilasta on siirretty hoitoon muihin sairaaloihin. Kantokyky kestää vielä toistaiseksi, mutta tehohoidossa on myös sydän- ja neurokirurgisissa leikkauksissa olleita potilaita, joten tilanne on vaikea.

THL: Yli 16-vuotiaat rokotettu heinäkuuhun mennessä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan kuitenkin yli 600 000 tuhannen rokotteen antaminen viikossa voisi parhaimmillaan olla mahdollista Suomessa. Nyt rokotustahti on reilut 100 000 annosta viikossa.

THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan kesäkuun loppuun mennessä Suomeen on tullut 5–7 miljoonaa rokoteannosta, joista osa menee kakkosannoksiin. Hän arvioi, että heinäkuun alkuun mennessä jopa 4,5 miljoonaa suomalaista, eli kaikki yli 16-vuotiaat, on rokotettu.

