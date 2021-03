Villieläinhoitolaan tuotiin viime vuonna sadoittain pulaan joutuneita eläimiä – ihmisiä liikkuu luonnossa nyt poikkeuksellisen paljon, ja siksi Markku Harjun puhelin soi tiuhaan

Valkohäntäpeuroja on tarhalla viisi. Ne vapautetaan keväämmällä luontoon.

Valkohäntäpeuroja on tarhalla viisi. Ne vapautetaan keväämmällä luontoon. Jarkko Heikkinen/Yle

Viime vuonna hoitolassa oli lähes 500 eläintä. Alkuvuosi on ollut myös vilkas.

Kevätaurinko lämmittää jo selvästi Mustasaaressa sijaitsevan villieläinhoitolan pihamaata ja tarhoja. Tunnelma on rauhallinen, vaikka hoitolan omistajan Markku Harjun puhelin soi vähän väliä.

Puheluita on tullutkin viime vuonna ja alkuvuoden aikana varsin paljon.

– Ei tässä mitään paniikkia ole ollut, että varsin tasaisesti ihmiset ovat ilmoitelleet eläimistä.

Markku Harju ja valkohäntäpeurojen ja metsäkauriin seurassa Jarkko Heikkinen/Yle

Harju on huomannut, että koronatilanteen aikana soittoja on tullut runsaasti. Ihmiset liikkuvat luonnossa nyt enemmän kuin aiemmin, ja tekevät havaintoja ympäristöstään.

– Semmoiset ihmiset, jotka normaalisti olisivat olleet jossakin muualla niin olivatkin luonnossa. Puhelimessa pystyttiin käymään läpi, onko eläin todella pulassa vai olisiko siinä jotain ihmisen ehkä luonnon tuntemuksen puutetta pikkuisen, mutta aina käydään läpi joka tilanne.

Tosin oman soittorumbansa aiheutti 2-vuotias tarhalla asustava Urho-hirvi. Urho karkasi tarhalta muutama viikko sitten, ja löytyi kymmenen kilometrin päästä erään omakotitalon pihalta.

Vapaaehtoisrahoituksen turvin

Villieläinhoitolan kokonaiskulut olivat vuonna 2020 noin 90 000 euroa. Tukea toiminnan pyörittämiseen tulee muun muassa yksityisiltä henkilöiltä.

– Joukossa on sellaisia, jotka lahjoittavat säännöllisesti. Joku lahjoittaa viisi euroa ja joku sitten vähän enemmän.

Olga ja Urho omassa aitauksessaan. Jarkko Heikkinen/Yle

Rahoitusta tulee myös ympäristöministeriöltä. Tuki on rajattu koskemaan rauhoitettujen ja vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoa.

Vastaavaa avustusta on myönnetty myös viidelle muulle luonnonvaraisten eläinten hoitoa tekevälle yhdistykselle tai tarhalle.

Harju maksaa osan kustannuksista omasta pussistaan. Villieläinhoitolalla on myös oma jäsenyhdistyksensä, josta tulee jonkin verran tuloja toimintaan. Harju sanoo, että ajatuksissa on ollut säätiöittää toimintaa.

Joutsenia, valkohäntäpeuroja ja tarhakettuja

Tällä hetkellä villieläinhoitolassa on Harjun mukaan useita kymmeniä eläimiä. Joutsenia on lähemmäs kymmenen, ja ne tullaan keväämmällä palauttamaan takaisin luontoon. Ne on pääasiassa pelastettu jäistä.

Tarhakettuja on neljä, ja niitä Harjulle tarjotaan usein myös lisää.

– Eräs lopettava turkistarhuri olisi luovuttanut oman lemmikkitarhakettunsa, mutta ei ainakaan vielä ole tullut soittoa siitä, kertoo Harju.

Tarhakettuja tuodaan villieläinhoitolaan usein. Jarkko Heikkinen/Yle

Valkohäntäpeuroja tarhalta löytyy kaikkiaan viisi. Niiden kanssa samassa aitauksessa on yksi metsäkauris. Se on tuotu Turusta. Peurat puolestaan on tuotu Hämeenlinnasta, Uudestakaupungista ja Merikarvialta.

– Nämä palautetaan luontoon, todennäköisesti omille seuduilleen kun ruoho alkaa kunnolla vihertää.

Lisäksi hoitolassa on hirviä, koiria ja monenlaisia hoidettavia lintuja. Viime vuonna villieläinhoitolassa oli lähes 500 eläintä hoidossa. Osa viipyi paikalla vain joitakin tunteja, mutta osa on jäänyt tarhalle pysyvästi.

