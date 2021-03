Pakolliset terveystarkastukset alkoivat rajoilla – yksi sote-yhtymä ei halua tehdä niitä: "Testistä kieltäytyjiä on hyvin vähän"

Vaalimaan raja-aseman testauspaikalla näyttää rauhalliselta.

Aamulla kymmenkunta henkilöä on ylittänyt tunnin sisällä Suomen ja Venäjän välisen rajan. Kahdelta heistä on otettu koronatesti. Lopuilla on ollut koronatodistukset eli heitä ei ole erikseen ohjattu koronatestiin. Myöskään autojonoja ei ole ollut missään vaiheessa.

Rajoilla alkoi tänään torstaina pakollinen terveystarkastus, josta Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki aikaisemmin massapäätöksen. Päätös koskee Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta Suomeen niin sanotuista riskimaista tulevia henkilöitä.

Päätös on voimassa 31. maaliskuuta saakka.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten sairaanhoitaja Birgit Salmenhaara on Vaalimaalla antamassa terveysneuvontaa rajan ylittäjille. Hän kertoo, että päivä on lähtenyt rauhallisesti käyntiin.

– Vaikuttaa siltä, että matkailijat tietävät uudet terveyteen liittyvät rajoitukset.

Salmenhaaran mukaan koronatestiin ohjatut henkilöt ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti.

Hän toivoo, että tilanne jatkuu hyvänä jatkossakin.

– Odotan, että kaikki ovat tulossa tähän iloisella mielellä ja osallistuvat ilman vastaanväitteitä terveystarkastukseen.

Yhteys tartuntatautilääkäriin, jos kieltäytyy

Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä kertoo, että Kymsote on tarkentanut torstaina toimintaohjeita sen varalle, jos henkilö kieltäytyy tarkastuksesta Vaalimaan raja-asemalla.

Rämän mukaan raja-aseman neuvojat ovat silloin yhteydessä tartuntatautilääkäriin, joka tekee kirjallisen virka-apupyynnön poliisille. Jos joku kieltäytyy, tartuntatautilääkäri asettaa rajan ylittäjän 14 vuorokauden karanteeniin kirjallisesti.

– Todennäköisyys, että ongelmia ilmenisi, on aika pieni. Jos kieltäytyy kokonaan yhteistyöstä eli ei saada edes yhteystietoja, niin rajaviranomaisten kanssa yhteistyössä pyydämme poliisilta virka-apua tietojen saamiseksi.

Terveystarkastuksessa maahantulijalta pyydetään todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on otettu kolmen päivän sisällä. Myös todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista hyväksytään, jos se on luotettava.

Silloin saapuja välttyy lähtökohtaisesti koronavirustestiin menemiseltä heti maahantulon jälkeen.

– Toivottavasti mahdollisimman monella ylittäjällä olisi valmiina negatiivinen testitulos, kun tulee rajan yli.

Samoin Finentryn käyttö olisi Rämän mukaan suotavaa ja toivottavaa.

– Se on sovellus, jonne maahantuoja täyttää omat tietonsa. Se näyttää, mitä toimia tarvitaan, kun tulee Suomen puolelle. Se esimerkiksi ohjaa Vaalimaan rajatestiin suoraan ja siellä on mahdollisuus varata aika testiin jo oleskelupaikkakunnalla.

Vaalimaan rajanylityspaikalla terveysneuvonnasta vastaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kymsote ja testauksesta HUS. Vaalimaalla järjestetään terveysneuvontaa ja koronatestausta maahantulijoille joka päivä kello 7–21.30. Yöllä rajan yli ei pääse kuin työmatkaliikenne eli rekkakuskit.

Kymsoten venäjänkielinen terveystietolomake. Pyry Sarkiola / Yle

Rämän mukaan voi käydä myös niin, että todistus ei kelpaa. Todistuksen tulee olla laadittu kielellä, jota Suomen viranomaiset ymmärtävät.

– Jos rajalla terveysviranomaiset eivät ole varmoja, onko todistus kunnossa vai ei, rajanylittäjä ohjataan todistuksen kanssa vielä rajan koronatestauspisteeseen.

Rämä sanoo, että rekrytoinnin lisäksi neuvojien kielitaito on kuitenkin ollut yhtenä haasteena rajaneuvonnassa.

– Kaikki neuvojat eivät esimerkiksi osaa venäjää. Toki meillä on ollut hyvä tuuri, että on ollut venäjänkielentaitoista henkilökuntaa sitten vähintään HUSin puolelta.

Rämän mukaan pakollinen tarkastus on ollut Kymsoten toiveissa jo viime syksystä asti.

– Kyllä se sujuvoittaa asioita. Toki "pakollinen" on sana, joka kalskahtaa. Ymmärrän senkin, että sitä ei hirveän mielellään haluta käyttää tässä yhteydessä.

Käytännössä on edelleen olemassa mahdollisuus, että rajan yli tulee henkilöitä, joilla on koronavirus.

– Koronavirus ei pysähdy testitikkuun rajalle, mutta saamme sen tietoomme ja viruksen leviämisen kontrolliin olemalla heihin yhteydessä ja toteuttamalla tarvittavia karanteeneja yhteistyössä henkilöiden kanssa. Ainakaan meillä ei ole mahdollisuutta valvoa karanteenien toteutumista.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo sähköpostitse, että positiivisia koronatestituloksia Vaalimaan raja-aseman ylittäneiltä tuli tammikuussa 25, helmikuussa 21 ja 1.–7. maaliskuuta väliseltä ajalta yhteensä 4.

Mäntymaan mukaan positiivisten tulosten määrä näyttää kuitenkin vähentyneen testauksen myötä. Samalla rajan terveystarkastuksesta kokonaan kieltäytyvien määrä on vähentynyt.

Eksoten ylilääkärin Sami Raasakan mukaan Venäjän matkoihin liittyvien koronavirustartuntojen määrä on pysynyt viime kuukausina varsin tasaisena.

Joulukuun puolivälin jälkeen tartuntoja on todettu enimmillään kourallinen viikossa, ja tarkastelujaksolle mahtuu myös useita nollaviikkoja. Venäjän-matkoihin jäljitettyjen tartuntojen osuus kaikista tartunnoista on Etelä-Karjalassa pienentynyt, kun maakunnan koronavirustilanne on huonontunut.

Miksi Nuijamaa ei ole mukana pakollisissa tarkastuksissa?

Etelä-Karjalassa sijaitseva Nuijamaan raja-asema ei ole mukana pakollisissa rajatarkastuksissa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri kertoo, että Eksote päätyi omassa arviossaan siihen, että Nuijamaalle massapäätöstä pakollisesta terveystarkastuksesta ei tarvita.

THL oli sitä mieltä, että Nuijamaa kuuluisi massapäätöksen piiriin, mutta Eksoten oma arvio painoi avin arvioinnissa enemmän.

Hiiri toivoo, että jos määräyksen jatkamiselle on tarvetta maaliskuun jälkeen, Eksote harkitsisi mukana olemista.

– Tulemme pyytämään ennen pääsiäistä uudelleen Eksotelta lausuntoa, mitä mieltä he ovat. Teemme myös omaa arviota, miten tilanne nähdään rajaturvallisuuden osalta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten alueella tautitilanne on pahentunut viime aikoina nopeasti. Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että näytteistä positiivisia on noin 5 prosenttia. Rajalla otetuista näytteistä positiivisia on alle 2 prosenttia.

– Tässä tilanteessa näemme selvästi syyn laittaa tartuntataudeista vastaavien lääkärien työpanos sairastuneisiin eikä tekemään yhteydenottoja ja karanteenipäätöksiä tai poliisin virka-apupyyntöjä mahdollisille kieltäytyjille rajalla, Karhula kertoo sähköpostitse.

Karhulan mukaan harva ylipäätään kieltäytyy Nuijamaan rajalla koronatestistä. Hän sanoo, että viimeisten kolmen päivän aikana kukaan ei ole kieltäytynyt. Viime viikon keskiviikosta eiliseenrajan ylitti 450 henkilöä, joista testistä kieltäytyi Karhulan mukaan kuusi.

– Suurin osa suostuu testiin rajalla. Testistä kieltäytyjiä on hyvin vähän ja heihin ollaan seuraavana päivänä yhteydessä terveysneuvonnasta.

Lue myös:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Rajoille pakollinen terveystarkastus riskimaista saapuville – kieltäytymisestä voidaan rangaista