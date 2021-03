Kantakuppiloiden vakiokävijät ovat joutuneet etsimään uuden olohuoneen – baariyrittäjä: "Kyllä se varmaan masentaa jonkin verran"

Ennen koronasulkua baarin ovi aukesi – nyt se on mahdollista vain osassa maata.

Ennen koronasulkua baarin ovi aukesi – nyt se on mahdollista vain osassa maata. Katja Halinen / Yle

Moni on ilman tuttuja sosiaalisia ympyröitä ravintolasulun aikana. Silti tiskin takaakin heruu ymmärrystä rajoituksille.

Kantakuppilassa käynti ei onnistu nyt suuressa osassa maata. Koronasulun takia baarien ovet pysyvät säpissä niin yksinäisiltä kuin ryhmiltäkin.

Niin myös työporukoilta, joilla on ollut tapana nollata työpäivän sattumuksia muualla kuin kuin työympäristössä.

– Perjantaisin on tyypillisesti käyty työporukan kesken vähän käymässä viikkoa läpi ja tuleviakin hommia. Kyllähän tämä vaikuttaa, että ei periaatteessa pysty semmoista debriefingiä tekemään asioista, sanoo porilainen rakennusalan yrittäjä Janne Salonen.

Porilainen rakennusalan yrittäjä Janne Salonen kaipaa työkavereiden keskeisiä tuokioita kantapaikassa. Katja Halinen / Yle

Työporukoiden tuttu rytmi on muuttunut, mutta niin on myös yksinäisen baarikävijän arki

– Ihan varmaan on muuttunut. Tässä meidänkin paikassa tiedän, että on ihmisryhmää, joka käy hoitamassa sosiaalisen vuorovaikutuksensa tätä kautta, kun ei ole rohkeutta lähteä mihinkään tilaisuuksiin tai muualle. Heille tämä sulku on varmaan iso isku, miettii Salonen.

Porilainen rakennusalan yrittäjä Janne Salonen kertoo, miten ravintoloiden koronasulku on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Yksinäisyys on hiipinyt monen elämään korona-aikana

Korona-aika on muuttanut kaikkien ihmisten elämänrytmiä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:n äskettäisen raportin mukaan miltei neljännes työikäisistä kärsii yksinäisyydestä korona-aikana.

Joillekuille yksinäisyyttä on voinut helpottaa vaikkapa pistäytyminen lähibaarissa. Ravintoloiden sulku koronaepidemian hillitsemiseksi vei suuressa osassa maata tämän mahdollisuuden.

Ravintolasulku koskee kaikkia muita alueita paitsi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakuntia, joissa koronatilanne on muuta maata parempi.

Sulkua on nyt kestänyt runsaat puolitoista viikkoa ja se kestää vielä ensi viikon sunnuntaihin eli maaliskuun 28. päivään saakka. Sen jälkeen ravintoloille voi tulla vielä lisää rajoituksia.

Porissa Baarine-lähikuppilaa pitävä Kimmo Toroska sanoo, että taloudellisesti koronasulku kirpaisee niin pientä kuin suurtakin yrittäjää. Katja Halinen / Yle

Porilainen baariyrittäjä Kimmo Toroska kertoo, mitä mieltä hän on ravintoloiden koronasulusta.

Sulusta säröjä mielenmaisemaan?

Kimmo Toroska perusti kolme vuotta sitten Jarna-vaimonsa kanssa pikkubaarin vanhaan kukkakioskiin Porin kuudenteen kaupunginosaan.

Myös hän arvioi, että etenkin yksinäisille sulku voi olla kova paikka ja voi aiheuttaa säröjä mielenmaisemaan.

– On meillä sellaisia vakiokävijöitä jotka istuvat tunnin pari, eikä siinä välttämättä mene koko ajan edes juomia. En ole alan ammattilainen, mutta kun ihan itse ajattelee, että jos jää sellainen paikka pois, missä on tottunut käymään ja näkemään ihmisiä, kyllä se varmaan masentaa jonkin verran.

Koronalinkoudesta montaa mieltä

Pikkubaarin yrittäjä sanoo, että hänen asiakkaansa ovat silti pääosin ymmärtäneet sulkuun johtaneet syyt. Yleisesti alan yrittäjät puolestaan suomivat usein sitä, että ravintolat eivät ole olleet suurimpia koronalinkoja.

– Tästähän voidaan olla montaa mieltä. Ja eihän Porissakaan ole baareista tai ravintoloista yleensäkään paljoa tartuntoja tullut, olisivatko yhden käden sormissa.

Kimmo Toroska kunnosti vaimonsa kanssa vanhasta kukkakioskista pikkubaarin Porin kuudenteen kaupunginosaan. Katja Halinen / Yle

Mutta itsekin ymmärrät kuitenkin koronarajoitukset ja -sulun?

– Ymmärrän, ymmärrän, koska kukaan ei tästä taudista sen enempää tiedä, millainen tämä on. Kaikki mahdollinen pitää tehdä mikä tautiin mahdollisesti auttaa, baariyrittäjä Kimmo Toroska sanoo.

Lohtua yrittäjän arkeen tuo kevät ja toive siitä, että terassi voitaisiin avata normaalisti ilmojen lämmettyä.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 20.3.2021 kello 23.00.

Lue myös:

Suomi pysynee "sulkutilassa" ensi viikon jälkeenkin – katso 3 kohtaa, miten koronarajoitukset todennäköisesti jatkuvat

Näin toimii ravintoloiden sulkemiskorvaus: Palkkakulut korvataan kokonaan, vuokrista 70 prosenttia – Suurille yrityksille valmistellaan oma tuki

Ravintolayrittäjät kertovat, miten ne ratkaisevat kolmen viikon säpin: "Tämä aika on lähentänyt ravintola-alaa paljon"