Varhaiskasvatuksen työtekijäpulaa ratkotaan ulkomaisella työvoimalla – Järjestöt näreissään: Palkkoja pitäisi parantaa ja koulutusta muuttaa

Varhaiskasvatusalan työvoimapulaa pyritään ratkomaan palkkaamalla lastentarhanopettajia ulkomailta. Kesällä on tulossa 45 opettajaa Espanjasta ja Kreikasta yksityisen päiväkoti Pilkkeen pääosin englanninkielisiin päiväkoteihin.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia eivät hyväksy nielemättä ulkomaisia rekrytointeja, vaanvaativat ministeriöltä toimenpiteitä työvoimatarpeen korjaamiseksi kotimaassa.

– Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuteen vaikuttavat palkkaus, työolosuhteet sekä koulutusjärjestelmän muutokset, sanoo puheenjohtaja Jenni Karsio Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:stä.

Karsion mukaan koulutusta tulisi muuttaa ja palkkoja parantaa.

– Kyseessä on korkeakoulukoulutuksen saaneet työntekijät, mutta Tilastokeskuksen mukaan keskiarvopalkka varhaiskasvatuksen opettajalla on 2 650 euroa kuussa, kun esimerkiksi vastaavan yhtä pitkän koulutuksen saaneilla insinööreillä se on noin tuhat euroa enemmän, 3 640 euroa, Karsio sanoo.

Nykyisen lain mukaan päiväkodeissa vähintään puolet varhaiskasvatuksen opettajista on oltava yliopistokoulutuksen saaneita. Laki uudistettiin vuonna 2018.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toiminnanjohtaja Petri Lempisen mielestä tilanne tulisi tarkastaa ja arvioida lain vaikutukset uudestaan. Lempisen mukaan palautetta annettiin jo lain valmistelun yhteydessä, mutta sitä ei otettu huomioon.

– Harmittaa tässä tilanteessa se, että meillä on ollut sosionomikoulutus, joka on antanut pätevyyden kyseisiin tehtäviin. Yhtäkkiä todetaan, ettei se koulutus annakaan pätevyyttä ilman, että siinä koulutuksessa on tapahtunut muutoksia, Lempinen sanoo.

Koulutuksen sisältöä ei ole Lempisen mukaan kyseenalaistettu, valmistuneet ovat olleet hyviä ja pärjänneet työssään koko maassa.

– Miksi piti luopua toimivasta järjestelmästä? Tämä ei ainakaan ole helpottamassa työvoimapulaa, päinvastoin, Lempinen toteaa.

Suomen suurimman työeläkevakuuttajanKuntien eläkevakuutuksen, Kevan mukaan uusia varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 4 700.

Täydennyskoulutus jäykkää, käytännössä tehtävä uusi tutkinto

Lempisen mukaan tilanne myös vaikuttaa koulutuksen vetovoimaan, kun ihmiset eivät enää pysty työllistymään siihen ammattiin, minkä vuoksi he ovat aikaisemmin hakeutuneet alalle.

– Vuoden 2018 laki tulisi avata, sillä sama koulutus antoi aiemmin aloittaneille sosionomeille pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen opettajina, mutta ei enää. Työvoimapula oli jo ennen lakiuudistusta, mutta nykyinen tilanne vain pahentaa sitä.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajien pätevyyden tuovaa yliopistotasoista opetusta on tarjolla ammattikorkeakouluja vähemmän, vaikka aloituspaikkoja onkin yliopistopuolella lisätty.

Talentian teettämän kuntakyselyn mukaan (Vertikal, 2019) kunta-alan päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajista 53 prosenttia on yliopistosta valmistuneita ja 40 prosenttia sosionomeja.

Pidempään alalla olleet kokevat lakimuutoksen epäreiluna.

– Minulta on poistettu mahdollisuudet kouluttautua edelleen. Ainoa mahdollisuus olisi suorittaa kokonaan uusi tutkinto. Se taas tuntuu kohtuuttomalta, kun olen tehnyt vastaavaa työtä jo vuosien ajan, sanoo hyvinkääläinen varhaiskasvatuksen opettaja Laura Raittola, joka on ollut työssään Espoon kaupungilla vuodesta 2008 alkaen.

Raittola kokisi myös vievänsä mahdollisesti paikan joltakin sellaiselta, joka haluaisi vain yhden tutkinnon.

Myös ammattijärjestö Talentia pitää alan täydennyskoulutus epäoikeudenmukaisena.

– Yliopistoissa jatko- ja täydennyskoulutus on jäykkää, koulutuspolut ovat joustamattomia. Lisäksi yliopistoissa ammattikorkeakouluissa suoritetuista suorituksista hyväksiluettavat opinnot ovat tällä hetkellä vähäisiä, sosiaalialan korkeakoulutettujen puheenjohtaja Jenni Karsio Talentia ry:stä sanoo.

Karsion mukaan varhaiskasvatusalan korkeakoulujen tutkintorakenteen toimivuutta tulee myös parantaa, purkaa päällekkäisyyksiä ja aivan tarpeettoman pitkiä koulutuspolkuja.

– Ilman joustavia koulutuspolkuja uramahdollisuudet haetaan toisaalta ja tämä työvoimapula pahenee entisestään, Karsio toteaa.

Pitkä koulutus, mutta matalapalkkainen ala

Espoossa työskentelevä Raittola kertoo keskustelleensa esihenkilöiden kanssa työvoiman riittävyydestä lähivuosina, sillä kollegat ovat taustaltaan sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa koulutuksensa saaneita. Hän pelkää, että moni kollega vaihtaa alaa, kouluttautuu kokonaan muihin töihin tai joutuu tyytymään lopun työuransa vain tietyn ikäisten ryhmiin.

– Meidän alalla työ on kuitenkin fyysisestikin raskasta, esimerkiksi pienten ryhmissä on nostettava paljon ja työ kuormittaa. Monilla on tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Uudelleen sijoittaminen on kuitenkin vaikeaa, jos ei voi mennä alle 3-vuotiaiden ryhmiin, eikä pätevyyden vuoksi sovi enää muihin, Raittola sanoo.

Espoo tarvitsee kaikki työntekijänsä, mutta valtion toimet hankaloittavat tilannetta, Raittola pohtii.

– Miten kaikkien työntekijöiden käy, jos valtion tekemät päätökset poistavat mahdollisuuden palkata heitä edelleen, hän kysyy.

Raittolan mielestä parempi palkka vaikuttaisi alan arvostukseen ja alalla pysymiseen. Raittola itse ajaa Hyvinkäältä Espooseen töihin, koska Espoossa maksettu pääkaupunkiseutulisä nostaa kuukausipalkan suuremmaksi kuin kotikaupungissa Hyvinkäällä.

– Palkat ovat pienet koulutukseen nähden. Insinööripuolisoni tienaa tuhat euroa kuukaudessa enemmän saman pituisella koulutuksella, eikä se tunnu reilulta, Raittola sanoo.

Varhaiskasvatuksen opettajien palkka on samansuuruinen koulutustaustasta riippumatta. Sama lähtöpalkka on ammattikorkeakoulun, ylemmän ammattikorkeakoulu tai yliopistotutkinnon suorittaneilla.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä tarvitaan koko maassa. Vaikeinta työntekijöiden saaminen on ollut kuitenkin pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudun muuta maata korkeammat elinkustannukset vaikuttavat työvoiman saatavuuteen. Monet alalle valmistuneet ovat löytäneet työpaikan muualta Suomesta opiskelupaikkakunnaltaan, jossa on pääkaupunkiseutua alhaisemmat elinkustannukset. Muuttoa voivat hidastaa myös perhesiteet ja muualla olevat muut tukiverkot.

