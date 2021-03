Eurooppa-kirje: Elämme jännittävää ja kiihottavaa EU-vuotta – uusia alkuja on kaikkialla minne vain päätään kääntää

Suomi on ollut EU:n jäsen 26 vuotta, 2 kuukautta ja 19 päivää.

Pitkään näimme peiliin katsoessamme kuvassa uuden jäsenmaan, joka yritti kuuliaisesti täyttää kerhon vaatimukset. Mutta kuva on muuttunut. Meistä onkin tullut vanha jäsenmaa.

Mielikuvissa EU on muuttunut kaukaisesta kabinetista samanlaiseksi arkisen välinpitämättömyyden kohteeksi kuin vaikkapa kotoiset ministeriöt: siellä puuhataan meitä koskettavia asioita, mutta kosketuspintaa ei ole. Ymmärryksen esteenä on koukeroisesta virkakielestä, loputtomista dokumenteista ja koneiston hahmottomuudesta muurattu seinä.

Kiinnostumiseen tarvitaan tarttumapintaa, ripaus isoja panoksia, jännitystä ja kiihokettakin. Niitä kaikkia EU:ssa on tänä vuonna enemmän kuin kenties koskaan perustamisen jälkeen.

EU on uuden edessä joka ikisellä rintamalla.

Sisäpolitiikkaa! Britit ovat häipyneet. Etelä ja pohjoinen nokittelevat toisiaan. Unkari ja Puola vetävät muuta (siirryt toiseen palveluun) ex-rautaesirippujengiä mukaansa euroskeptisyyteen. Uudet poliittiset liikkeet nousevat, vanha valta murtuu.

Ulkopolitiikkaa! Kaverisuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa, vaikkei EU ole enää päiväkoti-ikäinen. Yhdysvallat palaa (siirryt toiseen palveluun) harharetkiltään samalle hiekkalaatikolle, Kiinalla on uhmaikä ja Venäjä kuplii aikuisuuden ja mahdollisesti Putinin valtakauden päättymisen kynnyksellä. Yhteistarhasta pihalla pidetyn Turkin kanssa pitäisi tehdä sovinto (siirryt toiseen palveluun).

Eksistentialismia! Eurooppa-päivänä alkaa takuuvarman tihkusateen ja Oodi ilolle -veisuun keskellä EU:n erikoisin projekti aikoihin, suuri tulevaisuuskonferenssi (siirryt toiseen palveluun). Kansalaiset ja suunnilleen koko Eurooppa on määrä saada pohtimaan, mitä unionista oikein halutaan. Taipuuko dadaistisen kuuloinen taideprojekti konkretiaksi?

Ja ennen kaikkea aikamme suurin kysymys: ilmastonmuutos pitäisi ratkaista eli euroelämä johtaa polulle, joka kestää eikä romahda. Marraskuinen YK:n ilmastokokous Skotlannin Glasgow’ssa on merkitty kalenteriin paksulla punaisella tussilla. EU:n elvytysmiljardit antavat tukevan potkun uudistuksiin, mutta vain jos niin todella halutaan.

Kaikki tämä tehdään koronatempoilun keskellä, simpukankuoriksi muuttuneiden Euroopan maiden kesken. Siitä voi olla hyötyäkin: ainakin kriisitietoisuus on pinnassa. Ei ole varaa huolettomuuteen, ei näennäiseen hyörinään ja pikkukitinään.

Vielä pari sanaa Ylen EU-uutisoinnista ja omasta roolistani siinä. Aloitan uudessa tehtävässä: teen puolen vuoden ajan EU-juttuja Suomesta käsin – ja koronatilanteen niin salliessa myös muualta – yhteistyössä EU- ja Eurooppa-kirjeenvaihtajien Susanna Turusen ja Suvi Turtiaisen sekä Pasilan EU-mikrotoimituksen kanssa.

Matkan sisältö on vielä avoin. Yritän jalkauttaa kehityskulkuja arkeen ja ymmärtää ylätasoja, tehdä EU:sta sellaista, että se tuntuu. Monen mielestä EU on tuomittu hankaluuteen ja etäisyyteen. Minun mielestäni niin ei tarvitse olla.

Mitä tahansa EU:sta pitäisi mielestäsi kertoa ja mikä kaipaisi tarttumista, kirjoita minulle sähköpostia tai twiittaa (siirryt toiseen palveluun).

Pasilalaisin euroterveisin,

Janne

#SOME: Sauli ja Emmanuel ovat israelilaista, Angela ja Pedro kreikkalaista alkuperää

Kuvapalvelu Instagramissa suosituimpia EU-sisältöjä ovat erilaiset kartat. Esimerkiksi: mitkä ovat kansallisruokien oikeat alkuperämaat, miten eri kielillä sanotaan "sataa kaatamalla", missä maissa uusi rokotetodistus on voimassa, missä on eniten golfkenttiä?

Kieliaiheisia kuvia julkaiseva @languages.eu kokosi alkuviikosta kartan eurooppalaisten johtajien etunimien alkuperästä. Suurin osa heistä on nimetty kreikkalaisittain, moni myös heprealaisittain. Italian kohdalle on tosin jäänyt entisen pääministerin Giuseppen (Conte) kuva, kun siinä pitäisi olla Marion (Draghi) – joka on latinaa. "Vaikea pysyä kartalla, kun vaihdatte pääministeriä niin usein", eräs yli tuhannesta kartan kommentoijasta (siirryt toiseen palveluun) sanoi.

FAKTA: Pienten maiden kansalaiset ovat kovimpia autoilemaan

Sanotaan, että suomalaiset tarvitsevat keskivertoeurooppalaista enemmän autoja, koska meillä on laaja maa ja pitkät etäisyydet. Mitenköhän selitys kuuluu Lichtensteinissa ja Luxemburgissa, "keskellä kaikkea" sijaitsevissa lilliputtivaltioissa?

Suomessa on kolmanneksi vanhin autokanta. Vain Virossa ja Puolassa on enemmän yli 20-vuotiaita (siirryt toiseen palveluun) autoja liikenteessä. Meillä ajetaan keskimääräistä (siirryt toiseen palveluun)selvästi useammin bensakäyttöisillä autoilla: myös uudet rekisteröitävät autot käyvät meillä muuta Eurooppaa useammin bensalla. Vähäpäästöisten autojen halvempi hinta auttaisi muutokseen, uusi kysely kertoo.

VIIKON VARRELTA: Kriisi vaikuttaa niin eurooppalaiseen puoluekenttään, matkustukseen, vaaleihin kuin naapurisuhteisiinkin

Suomi aikoo maailman kärkimaaksi vetytaloudessa EU:n elpymisrahastoista tulevilla rahoilla. Ministerit esittelivät suunnitelman maanantaina.

Enemmistö EU-maista keskeytti tällä viikolla koronarokotukset Astra Zenecan lääkkeellä. Oliko kyse yksittäisten maiden johtajien paniikkireaktiosta? Ainakin Euroopan lääkevirasto EMA yhtyi torstaina esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Suomen Fimean analyysiin, että AZ:n rokote on tehokas ja turvallinen.

Hollannin tämän viikon vaalien koronaturvajärjestelyille tuli hintaa neljä euroa äänestäjää kohden. Lue täältä, mitä maassa tehtiin vaalien turvaamiseksi. Vaalien voittaja oli maata yli kymmenen vuotta johtaneen Mark Rutten keskustaoikeistolainen VVD-puolue. Puolue kuuluu EU-parlamentissa Renew Europe -ryhmään eli samaan kuin Suomesta keskusta ja rkp. Rutte alkaa nyt koota neljättä (siirryt toiseen palveluun) hallitustaan.

Hollannin pääministeri Mark Rutte risti valkoisen Don White -tulppaanilajikkeen vuonna 2019 Keukenhofin puutarhoilla. White on yksi toisen maailmansodan kanadalaisia veteraaneja, joka osallistui Hollannin vapauttamiseen vuonna 1945. Bart Maat / EPA

Korona-aika ohjaa poliittisten puolueiden kannatustakin. EU-maiden hallitukset ovat päätyneet esimerkiksi vaalien järjestämisestä eri ratkaisuihin – miten niiden siirtäminen vaikuttaa kansalaisten luottamukseen valtaapitäviin? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola pohtii aihetta Brysselin koneessa.

Ikärasismi on voimissaan EU-parlamentissa, ja nuorten pitäisi ottaa haltuun näyttämöä Euroopassa, Suomen nuorin meppi Alviina Alametsä sanoo Ylen haastattelussa. EU on monelle eurooppalaiselle rauhanprojekti, niin myös Alametsälle.

Matkustamista helpottava koronarokotetodistus voidaan ottaa EU:ssa käyttöön jo kesäkuussa, ainakin jos komission esitys menee läpi EU-johtajien huippukokouksessa ensi viikolla. Suomi suunnittelee oman "koronapassin" käynnistämistä jo toukokuussa.

Koronavuonna EU-maiden hiilidioksidipäästöt laskivat keskimäärin liki kymmenen prosenttia, kun Suomessa vähennystä tuli vain 6,7 prosenttia. Miksi? Maissa, joissa koronakuolemia on ollut paljon, on myös rajoitettu liikkumista enemmän, Helsingin yliopiston professori Markku Kulmala toteaa Politiikkaradiossa.

Brexit on tehnyt kaupankäynnin Britanniaan mahdottomaksi monelle pienelle ja keskikokoiselle suomalaiselle maahantuojalle. Etenkin tuonti Britanniasta on kärsinyt, ja moni yritys hakee nyt uusia kauppakumppaneita EU-alueelta.

Britannian ja EU:n välit ovat jäätävät. EU kertoi tällä viikolla vievänsä saarivaltion oikeuteen kansainvälisen lain rikkomisesta, koska tämä ilmoitti lykkäävänsä Pohjois-Irlannin rajatarkastuksia brexit-sopimuksen vastaisesti (siirryt toiseen palveluun). Osapuolet kinaavat myös koronarokotteista (siirryt toiseen palveluun), vääntö on tietenkin kiivainta somessa (siirryt toiseen palveluun).

Espanjasta on tulossa Benelux-maiden jälkeen neljäs maa, joka hyväksyy eutanasian eli avustetun itsemurhan.

Vihreä energia on päivän sana, mutta liikenteen sähköistymisellä on myös pimeä puolensa. Suuret akut vaativat raaka-aineita, joita kaivetaan ympäristöstä ja työntekijöiden terveydestä piittaamatta. Ulkolinjan ranskalaistuotantoinen ohjelma Likaista vihreää energiaa löytyy Yle Areenasta.

ENSI VIIKOLLA: Luvassa pakotteita Kiinalle ja "data-avaruuksia" EU:lle

Maanantaina EU:n ulkoministerit päättävät todennäköisesti pakotteista Kiinan johtajille ihmisoikeusrikkomusten ja uiguurien kohtelun vuoksi, lue täältä lisää. Miten unionin pakotepolitiikka on tähän asti toiminut, toimittaja Erja Tuomaala analysoi tässä linkissä.

Alkuviikosta kokoontuvat myös maatalous- ja kalastusministerit. Pääaiheena (siirryt toiseen palveluun) on kalastuskiintiöistä sopiminen Britannian kanssa. Pohjanmeren kiintiöistä saatiin sopu tiistaina.

Loppuviikon huippukokouksessa on koronapandemian ja rokotusten lisäksi paljon tärkeitä aiheita (siirryt toiseen palveluun) aina sisämarkkinoista Turkki- ja Venäjä-suhteisiin. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi maanantaina olevansa huolissaan (siirryt toiseen palveluun) Turkin viimeaikaisista toimista.

Digitalisaatiota johtajat taas edistävät aikomuksilla lisätä datanvaihtoa (siirryt toiseen palveluun) jäsenmaiden välillä. Yhdeksälle eri alalle kuten terveydenhuoltoon, maatalouteen ja energiaan luodaan yhteisiä "data-avaruuksia" (siirryt toiseen palveluun) eli kerätään eräänlaisia yhteiskäyttöisiä tietopankkeja.

