Josefiina Karppinen tykkää omasta asunnostaan – pieniä tuetun asumisen yksiköitä rakennetaan kehitysvammaisille lisää lähelle palveluita

Josefiina Karppinen on saanut sisustaa huoneensa oman makunsa mukaan.

Josefiina Karppinen on saanut sisustaa huoneensa oman makunsa mukaan. Ari Welling / Yle

Erityishuoltopiirillä ja Aralla on kiistaa Paimioon rakennettavan yksikön koosta.

Lievästi kehitysvammainen 26-vuotias Josefiina Karppinen on asunut Turussa Paaskunnan asumisyksikössä vuoden.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ylläpitämä yksikkö tarjoaa asumista kehitysvammaisille aikuisille, jotka tarvitsevat apua, ohjausta tai tukea arjessa selviytymiseen.

Karppisen mukaan parasta Paaskunnassa on oma huone.

– Olen saanut sisustaa huoneeni sellaiseksi kuin haluan. Täällä on myös kivoja kavereita ja mukavia ohjaajia. Ruokakin on ihan hyvää.

Käsitöiden teko on Josefiina Karppisen mieluinen harrastus. Ari Welling / Yle

Karppinen kehuu myös sitä, että asumisyksikön ulko-ovet eivät ole lukossa ja hän voi käydä oma-aloitteisesti vaikkapa kaupassa. Koronan vuoksi hän on päivät etätöissä tehden käsitöitä omassa huoneessaan.

– Tänään virkkaan tiskirättiä, ei tämä varmaankaan tule vielä tänään valmiiksi.

Pois piilosta ihmisten keskelle

Aikoinaan kehitysvammaiset suljettiin maassamme kehitysvammalaitoksiin, jotka sijaitsivat kaukana kaupunkien ja kuntien keskustoja.

Viime vuosikymmenet järjestelmästä on haluttu eroon ja rakennettu juuri Paaskunnan tapaisia kodinomaisia asuntoloita lähelle keskustoja ja palveluita.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirillä on Paaskunnan kaltaisia asumisyksiköitä eri puolilla maakuntaa jo parisenkymmentä. Paimion Naskarlanmäeltä on purettu vanhoja asuntoloita, koska suuntauksena on rakentaa modernimpia, 15 asunnon yksiköitä.

Yksi purettavista rakennuksista Paimion Naskarlanmäessä. Ari Welling / Yle

Sekä erityishuoltopiiri että kohteita rahoittava Asumisen rahoitus- ja kehittämisyhtiö Ara ovat samaa mieltä siitä, että suuntaus kohti pienempiä yksiköitä on oikea.

Erityishuoltopiirin rakennustoimikunnan puheenjohtaja Harry Nordqvist pitää kuitenkin Aran sääntöjä osittain liian tiukkoina.

– Paimioon lähelle keskustaa rakennetaan ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa saa olla enintään 15 asuntoa kehitysvammaisille. Olisimme halunneet rakentaa ilman Aran rahoitusta yhdeksän tukiasuntoa siihen samaan. Joudumme kuitenkin poistamaan nuo tukiasunnot, jotta rahoitus säilyy. Herää kysymys, ovatko Aran säännöt liian tiukat.

Aran säännöt ovat Harry Nordqvistin mukaan liian tiukkoja. Ari Welling / Yle

Erityisasiantuntija Sonja Manssila Arasta myöntää, että linjanveto rakennushankkeissa voi joskus olla haastavaa. Perusperiaatteena on kuitenkin, että 15 hengen asumisyksiköt auttaisivat lievästi kehitysvammaisia integroitumaan ympäröivään yhteiskuntaan.

– Aika usein palveluntarjoaja haluaa, että olisi helppoa jos autettu asuminen olisi samassa yhteydessä. Ajatus, että tukiasunnot tulisivat autetun asumisen yhteyteen, ei kuitenkaan tue integraatiota. Haluaisimme, että kehitysvammaiset voisivat elää mahdollisimman normaalia elämää osana muuta väestöä.

Valmista ei välttämättä tule tänään, mutta jonain päivänä. Ari Welling / Yle

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 19.3.2021 kello 23.00.