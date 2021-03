Turussa todettu erittäin laaja vaihto-opiskelijoiden koronatartuntaketju – kaupunginjohtaja pyytänyt ministeriöstä selvitystä liikkumisrajoituksista yksittäisille alueille

Vaihto-opiskelijoiden keskuudessa on nyt 71 todettua tartuntaa ja erittäin paljon altistuneita etenkin Ylioppilaskylässä.

Turussa on todettu erittäin laaja vaihto-opiskelijoiden koronavirusketju, jossa sairastuneita on tähän mennessä todettu 71 ja altistuneita on hyvin suuri määrä. Altistuneita arvioidaan olevan kymmenestä kahteenkymmeneen jokaista todettua tartuntaa kohti.

Tartuntoja on levinnyt vaihto-opiskelijoiden yksityistapahtumissa ja useissa opiskelija-asuntoloissa. Tartuntojen epäillään olevan viruksen brittimuunnosta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan tartuntojen määrä saattaa nousta jopa useisiin satoihin nyt altistuneiden määrä huomioon ottaen.

– Tämä on vakavin tartuntaryväs, joka Turkua on kohdannut. Tilanne on hyvin vakava. Olen pyytänyt ministeriltä selvitystä, voitaisiinko Turkuun saada joillekin alueille liikkumisrajoituksia, kertoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun ylioppilaskylässä on useita rappuja ja yhteisasumuksia, joissa sairastuneita on useita. Lisäksi tartunnan saaneita on Retrodorm-asuntolassa Turun Luolavuoressa ja Turun Varissuon Krööpilänkadun asuntolassa.

– Tilanteen vaikeus selvisi eilen. Tartuntoja ja altistumisia on tapahtunut laajalti esimerkiksi opiskelijoiden yhteisasumisessa, jossa virus leviää helposti, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta.

Tartuntojen jäljitys on edelleen kesken.

Poliisilta pyydetty virka-apua karanteenien valvomiseen

Lisäksi tartuntaketjuun liittyviä altistumistapauksia on ollut maaliskuussa ainakin Old Irish pub -ravintolassa 3. maaliskuuta, Espresso House -kahvilassa 7.3. Yliopiston Educarium -rakennuksen kuntosalissa 11.3. ja Ylioppilastalon saunassa 11.3.

Turun yliopistossa on tällä hetkellä 180 vaihto-opiskelijaa ja Turun ammattikorkeakoulussa vaihto-opiskelijoita on tällä hetkellä 112.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arvekertoi kaupungin tiedotustilaisuudessa pyytäneensä Lounais-Suomen poliisilta virka-apua karanteenien valvontaan.

– Lisäksi pyydän, että jokainen turkulainen välttää nyt ylimääräistä liikkumista, etenkin ylioppilaskylän alueella ja esimerkiksi Varissuolla.

Poliisi kertoo, että yksityistilaisuuksiin liittyviä tehtäviä on tullut.

– Valitettavasti meillä on ollut Turussa useita tehtäviä, joissa on järjestetty kotibileitä ja oltu pienessä tilassa liian suurella porukalla, kertoo Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Stephan Sundqvist.

Sundqvist ei vielä Turun kaupungin tiedotustilaisuudessa osannut sanoa tarkemmin, mitä kaupungin virka-apupyyntöön vastataan.

– Poliisilaitoksen johto vastaa kaupungin virka-apupyyntöön, Sundqvist totesi tilaisuudessa.

Turku, Turun yliopisto ja muut toimijat ovat tehostaneet viestintäänsä muun muassa Ylioppilaskylässä. Lisäksi sunnuntaina Turun koronantorjuntabussi on Ylioppilaskylässä ja SPR on mukana toiminnassa.

Uutinen päivittyy.