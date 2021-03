Tšekki ja Viro yhä pahimmin koronan kourissa, Unkari nousee sekä tartunnoissa että rokotuksissa – katso Euroopan tilanne kartoilta

Euroopassa pelätään jälleen monin paikoin koronapandemian uutta aaltoa. Monissa maissa tartuntakäyrät ovatkin nousussa, useimmissa kuitenkin vielä melko loivassa.

Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n viikkotilastosta (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että Tšekissä todetaan yhä EU-maista kaikkein eniten koronatartuntoja. Ilmaantuvuusluku eli uusien tartuntojen määrä kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohti on edelleen yli 1 500.

Tšekissä on koettu jo kolme rajua korona-aaltoa, ja juuri nyt käyrä osoittaa loivasti alaspäin. Viron koronaluvut sen sijaan ovat kasvaneet vasta viime kuukausina Euroopan kärkivauhtia.

Suomenlahden etelärannalla tartuntoja todetaan suunnilleen samaa tahtia kuin Tšekissä. Ilmaantuvuusluku lähestyy 1 500:aa, kun esimerkiksi Suomessa luku on 168. Jos tartuntoja todettaisiin täällä samaa tahtia kuin Virossa tällä viikolla, niitä tulisi yli 5 000 päivässä.

Euroopan länsilaidalla valoisampaa

Selkeästi parempaan suuntaan tilanne on viime viikkoina kehittynyt Euroopan länsilaidalla. Portugali ja Irlanti ovat alkuvuonna selättäneet koko pandemian pahimmat aaltonsa. Molemmissa ilmaantuvuus on pudonnut sadan paikkeille.

Koronasta pahoin kärsinyt Espanjakin on nyt selvästi kartalla vaaleampaa aluetta. Ilmaantuvuusluku on pudonnut tammikuun huippulukemista Euroopan pienimpiin.

Suomen lähinaapureista Norjassa ja Tanskassakin ilmaantuvuusluku on pysytellyt alle 200:ssa.

Nopeimpien ja hitaimpien rokottajien ero venähtänyt

ECDC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) EU-alueella ensimmäisen rokoteannoksen on saanut keskimäärin kymmenisen prosenttia väestöstä. Yksittäisten maiden erot ovat kuitenkin kasvaneet.

Nopeimmin kansalaisiaan ovat rokottaneet Malta ja Unkari. Rokotustahti ei kuitenkaan vielä tautitilanteessa näy: Unkarissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on lähes 1 000 ja Maltallakin noin 700.

Maltan saarella ensimmäisen rokoteannoksen on saanut jo yli 18 prosenttia asukkaista. Unkarissakin osuus on jo lähes 17 prosenttia. Toisin kuin muut EU-maat, Unkari on itsenäisesti ottanut käyttöön myös muita rokotteita EU:n lääkeviraston hyväksymien lisäksi.

ECDC:lle ilmoitettujen tietojen mukaan Unkarissa on pistetty kiinalaista Sinopharm-rokotetta noin puoli miljoonaa annosta. Venäläistä Sputnik-rokotetta maahan on toimitettu vajaat 150 000 annosta, joista on käytetty toistaiseksi vain kolmasosa. EU:n yhteishankinnan kautta Unkariin on toimitettu noin 1,5 miljoonaa rokoteannosta.

Kolmanneksi EU:n rokotustilastossa ylsi torstaina Suomi. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden osuus väestöstä oli yli 13 prosenttia. Suunnilleen samassa tahdissa ollaan myös Tanskassa, Virossa, Irlannissa ja Islannissa.

Kiihtyykö tahti yhä kohti kesää?

Rokotustahdissa selkeästi jälkeen ovat jääneet Bulgaria ja Latvia. Niissä koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut vain noin viitisen prosenttia väestöstä.

EU on asettanut tavoitteeksi, että 70 prosenttia aikuisväestöstä saa koronarokotteen kesään mennessä. Tavoitteen toteutuminen näyttää vielä epävarmalta, mutta valikoimaan tulee pian neljäs rokote ja ainakin rokotetoimitusten on luvattu kiihtyvän loppukeväästä.

