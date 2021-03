16-vuotias nuorimies ei jaksa enää käyttää maskia oikein – tuhannet ihmiset kertovat toimivansa samoin

Maskeihin perehtyneen asiantuntijan mukaan tärkeintä on, että maskeja käytetään. Toiseksi tärkeintä on, että ne ovat puhtaita.

Käytätkö joskus taskumaskia, eli samaa maskia monta kertaa pesemättä sitä välissä? Oletko kosketellut maskia likaisilla käsillä tai vetänyt maskin välillä leualle ja siitä takaisin kasvoille?

Jos vastasit kyllä, et ole yksin.

Yle kysyi maskin käytöstä verkkosivuillamme julkaistussa jutussa ja vastauksia tuli yhteensä 6 198. Miltei 94 prosenttia vastanneista kertoi käyttäneensä kasvomaskia joskus tietoisesti väärin.

Tämä yllätti Työterveyslaitoksen vanhemman asiantuntija Erja Mäkelän.

– Olisin uskonut, että moni käyttää maskia väärin, mutta sitä en olisi uskonut, että tulos olisi ollut näin suuri.

Kyse ei ollut tieteellisestä tutkimuksesta eikä virallisesta kyselystä, vaan kokemuksiaan sai kertoa kuka tahansa. Vastausten perusteella ei siis voida varmuudella päätellä, miten yleistä maskien väärin käyttäminen on.

Syyt siihen, miksi maskia käytettiin tietoisesti väärin, olivat hyvin samankaltaisia.

Ihmiset kertoivat olevansa väsyneitä maskin käyttöön, eikä niiden tehoon uskota. Myös maskien hinta vaikuttaa siihen, ettei niitä haluta vaihtaa niin usein kuin oikeasti olisi tarpeen.

Jutussa kursiivilla olevat tekstipätkät ovat lukijoiden vastauksia Ylen kysymyksiin maskien käytöstä.

Virukset voivat viipyä maskeissa 11 päivää

Vaikka olen ihan hyvätuloinen, olen kokenut kertakäyttömaskit melko kalliiksi ja toisaalta kestomaskien pesemiselle en todellakaan löydä aikaa ympäripyöreiden työpäivien aikana. Toivon, että "likaisellakin" maskilla suojaisin ympärillä olevia ihmisiä, ja että olen itse suurimmassa vaarassa käyttäessäni maskia moneen kertaan, 31-vuotias nainen kertoo.

Tuntuu, että ei maski ehdi oikeasti likaantumaan, kun esimerkiksi käyn palauttamassa kirjan kirjastoon. Hommassa menee vain pari minuuttia. Jos asioin jossakin yli 5 minuuttia, en käytä maskia uudelleen, kertoo 32-vuotias nainen.

Muun muassa näin ihmiset perustelivat saman maskin käyttämistä useamman kerran pesemättä niitä välissä.

Virukset voivat viipyä maskeissa Mäkelän mukaan 11 päivää. Sen vuoksi kangasmaskien peseminen on ehdottoman tärkeää ja kertakäyttömaskien pitää nimensä mukaisesti olla kertakäyttöisiä.

– Jos maskiin on joutunut taudinaiheuttajia, saattavat ne levitä käsiin ja käsistä nenään tai silmiin koskettaessa maskiin. Myös käsistä voi joutua maskiin ja edelleen hengitysteihin taudinaiheuttajia.

Monet vastasivat myös, etteivät ylipäätään usko maskien tehoon tai ainakaan siihen, että maski estäisi ihmistä itseään saamasta koronatartuntaa. Sen vuoksi moni kertoi, ettei jaksa käyttää maskia oikein.

Näin perustelee esimerkiksi 44-vuotias mies.

Maski suojaa kuulemma enemmän kanssaeläjiäni kuin itseäni. Luulen, että kanssaeläjiäni suojaa myös väärinkäyttämäni maski. Itsestäni en ole niin huolissani, vaikken toki ehdoin tahdoin haluakaan sairastua.

Maski suojaa myös käyttäjäänsä, Erja Mäkelä sanoo. Sen osoittaa hänen mukaansa esimerkiksi se, että terveydenhuollossa käytetään paljon maskeja ja siellä koronatartuntoja on altistumisiin nähden huomattavan vähän.

– Ei voida sanoa, että suojaus on täydellinen. Maskiin kuitenkin jää suurin osa hengitystien eritteistä, kun se on käytössä.

THL:n muistilista maskin käyttöön Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt hengittämään.

Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen esim. liikennevälineeseen nousemista.

Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.

Varmista, että maski asettuu tiiviisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.

Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.

Jos kosket maskia käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.

Älä aseta käytettyä maskia uudelleen kasvoille.

Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.

Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan poistaessasi sitä.

Maskien käyttö tuntuu liian vaikealta

Maskin käyttö on tarkkaa puuhaa ja pitkässä juoksussa ohjeiden täsmällinen seuraaminen saattaa tuntua vaivalloiselta. Tämä näkyy myös siinä, miten ihmiset jaksavat käyttää maskeja.

Tai miten eivät jaksa.

Yksi yleisimpiä syitä sille, miksi ihmiset käyttävät maskia tietoisesti väärin oli Ylen saamien vastausten perusteella se, että maskin oikeaoppinen käyttö on vaikeaa.

Samaa mieltä on psykologi Saara Nolvi. Hänen mukaansa maskien käyttö voidaan myös kokea niin arkiseksi tilanteeksi, että ihmiset saattavat ajatella, ettei sillä ole mitään väliä kuinka maskia käyttää.

– Saatetaan vain näyttää muille, että pitää kasvomaskia, eikä välttämättä mieti oikeaa käyttötapaa.

Olin alun perin erittäin tarkka maskin kanssa. Nykyisin kuitenkin maski on tullut jo niin rutiininomaiseksi osaksi arkea ja elämää, ettei siihen ole jaksanut kiinnittää enempää erityistä huomiota, 16-vuotias mies kertoo.

Olen kotihoidossa töissä: käyntejä voi olla 22 kappaletta vuorossa ja työnantaja antaa vain 4 kertakäyttömaskia käyttöön per vuoro. Käyntien välillä on pakko ottaa maski välillä pois kasvoilta, jotta voi kuivata hien kasvoilta ja hengittää kunnolla koko päivän kestävän kiireen keskellä! 35-vuotias nainen kertoo.

Moni oli myös sitä mieltä, että maskien nykyiset käyttöohjeet voivat toimia hyvin sairaalassa, mutta arkielämässä samat ohjeet ovat mahdottomia toteuttaa.

Tätä mieltä on esimerkiksi eräs 34-vuotias mies.

Maskin tiukka kertakäyttö- ja koskemattomuusohje on johdettu steriilinä ylläpidettävästä sairaalaympäristöstä, jossa maskia käytetään tilapäisenä hygieniavälineenä. Epidemian rajoittamisessa julkisissa tiloissa maskilla on vaikutus lähinnä muiden suojaamiseen mahdolliselta omalta tartunnalta. Mahdollisen oman tartunnan levittäminen riskiä on mahdollista hallita myös "taskumaskilla", kun samalla huolehtii käsihygieniastaan.

Mäkelän mukaan ohjeet ovat niin tiukat, koska tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että juuri sellainen maskin käyttö on tehokkainta.

– Sen takia THL ja Työterveyslaitos pyrkivät neuvomaan maskin käyttöä niin kuin se pitäisi tehdä myös muualla kuin sairaaloissa.

Se ei sulje pois totuutta, että maskin oikeaoppinen käyttö on haastavaa. Myös Mäkelä tiedostaa sen. Maskia tulisi kuitenkin käyttää niin hyvin kuin pystyy.

– Tärkeintä on, että niitä käytetään. Toiseksi tärkeintä on, että ne ovat puhtaita.

Moni käyttää maskia vain sosiaalisen paineen vuoksi

Maskeihin kuluva raha toistui useissa vastauksissa. Näin tilanteestaan kertoo esimerkiksi 39-vuotias mies.

On taloudellisesti tiukkaa. Tuntuu turhalta heittää muutaman minuutin kasvoilla ollut maski roskiin.

Moni koki ahdistavaksi myös jätteen määrän, joka syntyy kertakäyttömaskien oikeaoppisesta käytöstä. Kertakäyttömaskeja kuitenkin käytetään mieluummin, koska niiden ajatellaan olevan kestomaskeja suojaavampia.

Itseäni hirvittää enemmän maskeista kertyvä jätteen määrä, kuin itse tauti. Enkä näe mielekkäänä heittää maskia roskiin, jos olen pitänyt sitä paikassa, missä ei ole lähellä muita ihmisiä, 40-vuotias mies kertoo.

Suuri osa vastanneista kertoi käyttävänsä maskia pelkästään siksi, etteivät herättäisi huomiota maskittomuudellaan.

Valitettavasti maskin käyttöä motivoi enemmän "ryhmäpaine" kuin varsinainen huoli omasta tai muiden turvallisuudesta. Samaa maskia tulee siis käytettyä uudelleen ja uudelleen lähinnä siksi, ettei osakseen saa halveksuvia katseita, 32-vuotias mies kertoo.

Psykologi Saara Nolvin mukaan juuri sosiaalinen paine on se, mitä ollaan pyritty luomaan ja sen varjolla saamaan ihmisiä noudattamaan suosituksia.

– Ihmiset pyrkivät toimimaan odotetulla tavalla. Mutta se voi johtaa sellaiseen ilmiöön, että maski otetaan taskunpohjalta ja käytetään sitä.

Sen takia ihmiset tarvitsisivat Nolvin mukaan nyt jonkinlaista palkitsemista: jotta nähtäisiin, että omasta venymisestä seuraa jotain, joka johtaisi normaaliin elämään.

Tällä hetkellä suomalaiset saattavat Nolvin mukaan kokea, että korona-aikana mennään pettymyksestä toiseen, eikä oikeastaan missään välissä ole helpompaa.

– Tulee rokotteet, sitten niitä ei tule. Missään ei näy välipalkintoa, jonka saisi siitä, että jaksaa pinnistellä. Tässä tilanteessa voidaan elää hyvinkin pitkään, eikä se oma vuoro elää omaa elämää tunnu tulevan koskaan.

Yleisessä viestinnässä voisi Nolvin mielestä myös muistuttaa ihmisille, että he ovat tehneet hyvää työtä. Hankaloituva tilanne ei ole ihmisten toiminnasta kiinni vaan myös siitä, että muuntovirus leviää herkemmin.

Nolvi korostaa, että hyvin harvaan ihmiseen toimii syyllistäminen. Sen vuoksi motivoinnin viestinnässä pitäisi tulla positiivisen kautta ja kannustamalla.

– Lisäksi olisi hyvä tuoda esille, että ymmärretään myös tilanteen raskaus kansalaisen näkökulmasta – se voisi lisätä ohjeiden mukaista maskin käyttöä.

Miten sinä suhtaudut maskien käyttöohjeisiin? Aiheesta voi keskustella 20. maaliskuuta kello 23:een asti.

