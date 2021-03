Pistävä löyhkä piinaa Oulussa ja tunkeutuu myös talojen sisään – asukas: "Mietin, miten voi olla noin paha haju"

Asutuksen kyljessä olevan tehtaan hajut aiheuttavat laajaa keskustelua Oulussa. Hajujen myös ennakoidaan jatkuvan viikkoja.

Hajuhaittojen aiheuttaja on vielä epäselvä, ja sen selvittämisessä saattaa kestää.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Malm on selvittänyt tilannetta yhdessä metsäteollisuusyritys Stora Enson kanssa. Hänen mukaansa hajujen lähde ei ole tehtaan piipussa eli kyse ei ole savukaasujen hajuista.

Malm sanoo, että päästöjen lähde on prosessin alkupäässä, mutta kaikkia hajun lähteitä ei ole onnistuttu paikantamaan.

– Muutamia paikkoja on löytynyt, mistä haju pääsee matkalla jätevedenpuhdistamolle.

Elyn selvitysten mukaan tehtaalla ei ole rikottu lupia, vaan kyse on monimutkaisen prosessin alkukangertelusta.

Stora Enso on polkaissut alkuvuoden aikana kartongin tuotannon käyntiin Oulun Nuottasaaressa, ja yhtiö ennakoi jo tammikuussa, että tämä voi aiheuttaa hajuhaittaa. Niiden piti kuitenkin loppua, kun tuotanto pääsisi käyntiin. Toisin on käynyt.

– Prosessi on vain niin monimutkainen. Vaikka tekijät ovat kokeneita ja ajaneet soodakattilaa, nyt on alla aivan uusi peli, Malm sanoo.

Hänen mukaansa koko ajan etsitään toimivaa koneen käytön ajomallia ja neuvoja on haettu muun muassa Varkaudesta, jossa kartonkikoneen käynnistys aiheutti samanlaisia ongelmia.

Nuottasaaren tehtaasta myönnettiin aiemmin maaliskuussa Ylelle, että "prosessin toiminnassa on parannettavaa".

Keskustelu hajuhaitoista on käynyt kiivaana erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja valituksia on tehty myös ely-keskukselle. Valitusten mukaan hajuhaittojen kyytipoikana on tullut myös kurkun ärsytystä ja päänsärkyä.

Kävimme kysymässä aiheesta myös alueen asukkailta.

Veera Veikkolainen kertoo, että kunnon hajuja on tupsahdellut tehtaasta aina silloin tällöin.

– Välillä tupruttaa ihan sisälle asti.

Tehtaan naapurissa asuva Riitta Saaranen sanoo elävänsä siinä toivossa, että ongelma ratkeaa, vaikka hajujen leviäminen yllättikin.

– En minä vielä ole kuitenkaan hermostunut, hän sanoo.

Saarasen kanssa kävelylenkillä ollut Linnea Saaranen asuu hiukan kauempana tehtaasta. Hajut ovat tulleet hänellekin tutuiksi, vaikkei niitä kovin usein olekaan hänen kotinsa suuntaan levinnyt.

Yksi yö on jäänyt Saarasen mieleen.

– Se oli niin paha haju, että minun piti panna nenä peiton alle, ja minä mietin, miten voi olla noin paha haju.

Muutaman kilometrin päässä Lintulan kaupunginosassa asuva Mikko Mustonen muistaa hyvin myös vanhan "perinteisen" Oulun hajun, joka aiempina vuosina piinasi kaupunkilaisia.

– Kyllä se 70-luvulla haisi raha Lintulassakin, mutta nyt on ollut monia vuosia, ettei ole ollut hajuhaittoja, Mustonen sanoo.

Viime aikoina on tehtaalta tuttuja hajuja riittänyt hänen mukaansa Lintulaankin asti.

– Nyt on jotain erilaista ilmassa, kun haisee niin pahalle.

