Britney Spearsin fanit vaativat tähdelle vapautta Los Angelesissa

Joukko äänekkäitä Britney Spears -faneja laulatti Spearsin hittikappaletta mukaellen toisiaan oikeustalon edustalla Los Angelesissa keskiviikkona.

Missä ovat Britneyn rahat, kysyttiin yhdessä mielenosoittajan kantamassa kyltissä.

He vaativat myös vapautta, sillä Free Britney -liikkeen kannattajat uskovat, että tähteä pidetään vankina. On pidetty jo kolmetoista vuotta, huusi yksi paikalle kokoontuneista megafoniin.

Britney Spearsin isä on hoitanut tähden asioita ja hänen elämänsä on ollut hyvin tarkkaan kontrolloitua. Tähti itse on viestittänyt, että hän ei enää haluaisi tilanteen jatkuvan.

Hänen lakimiehensä Samuel Ingham ehdotti oikeudelle keskiviikkona, että Jodi Montgomerystä, joka hoiti tilapäisesti tähden asioita vuonna 2019, tehtäisiin vakituinen asiainhoitaja.

Asiaan palataan 27. päivä huhtikuuta.

Yksi kannattajista sanoi Reutersin haastattelussa, että he eivät puolusta ainoastaan Spearsiä, vaan kaikkia, jotka ovat samassa asemassa kuin hän, eivätkä saa ääntään kuuluviin.

– Tuomme heidän äänensä julki.

Lue lisää:

Popikoni Britney Spearsin ympärille syntynyt "vapautusliike" jatkuu sitkeästi – lue tästä, miksi takavuosien tähdestä puhutaan taas (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters