Viranomaiset vaativat lisäselvityksiä Sodankylän Viiankiaavan suojelualueen kaivoshankkeesta – konsulttien arviot pohjavesiriskien hallinnasta eivät vakuuta

Ympäristövaikutusten arviointeja on täydennettävä, muuten lupaa kaivokselle ei voida myöntää.

Lapin ely-keskus vaatii kaivosyhtiö Anglo American Sakatti Mining Oy:tä täydentämään Sodankylän Viiankiaavan kaivoshankkeen Natura-arviointia.

Ely-keskuksen mukaan arviointi ei ole asianmukainen, koska sen perusteella ei ole varmaa heikentääkö hanke Viiankiaavan suojeltuja luontoarvoja merkittävästi vai ei.

Ely-keskuksen pyytämät Natura-arvioinnin täydennykset pitää tehdä ennen kuin kaivostoiminnalle voidaan myöntää lupia.

Ely-keskukselle antamissaan lausunnoissa Geologian tutkimuskeskus, Metsähallitus ja Sodankylän ympäristönsuojeluviranomainen katsovat, että ympäristöarvioinneissa on huomattavia puutteita ja lisäselvityksiä tarvitaan.

Lausunnoissa nousevat esille erityisesti suojellun suon alle louhittavien, kilometrejä pitkien kaivostunnelien aiheuttamat riskit alueen pohjavesille.

YVA-selostuksen on tehnyt kaivosyhtiön toimeksiannosta konsulttiyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy ja Natura-arvioinnin Ramboll Finland.

Natura-arvio on osa Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Lapin ely-keskuksen tavoite on huhtikuun puolivälissä päättää, pyydetäänkö kaivosyhtiöltä koko YVA-selostuksen täydentämistä.

Kaivosyhtiön tavoite on ollut jättää ympäristölupahakemus aluehallintovirastolle tämän vuoden lopulla.

Maanlaisen kaivoksen pohjavesivaikutukset huolestuttavat

Viiankiaavan kaivoshankkeen Natura-arviointia kaivosyhtiö AA Sakatti Mining Oy täydentää, koska se on Lapin ely-keskuksen mukaan edellytys kaivostoiminnan luville.

AA Sakatti Mining Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg toteaa tiedotteessa, että viranomaiset ovat perehtyneet laajoihin selvityksiin tarkoin ja esittäneet hyviä täydennysehdotuksia.

– Yhteisenä päämääränä on, että riskit tulevat mahdollisimman hyvin kartoitettua ja viranomaisten seikkaperäiset lausunnot auttavat meitä arvioinnin täydentämisessä.

Viranomaisten epävarmuus koskee etenkin suunnitellun maanalaisen kaivoksen riskejä Viiankiaavan alueen pohjaveden alenemiselle. Pohjavesivahinkojen torjumiseksi suunnitelluista erityisistä lievennystoimista halutaan lisää tutkittua tietoa.

Lapin ely-keskus kiteyttää lausuntonsa Natura-arvioinnista näin:

"Vaihtoehtoa VE1a koskevaan pohjavesimallinnukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, jotka tässä lausunnossa on tuotu esille. ELY-keskus katsoo, että arviointia ei voida pitää asianmukaisena, koska sen perusteella ei voida varmistua siitä, onko kaivoshankkeella Viiankiaavan suojeluperusteisiin merkittävästi heikentäviä vaikutuksia vai ei. Arviointia tulee täydentää ennen kuin viranomainen voi antaa hankkeelle lupaa tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelman (luonnonsuojelulaki 66 §)."

Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiraportti on parituhatsivuinen järkäle. Tapani Leisti / Yle

YVA-selostus: pohjavesi alenisi alle parikymmentä senttiä

YVA selostuksen mukaan maanalainen kaivos alentaisi "erityisten lievennystoimien" avulla Viiankiaavan pohjavettä enimmillään alle 20 senttiä. Tämä arvio perustuu YVA:n liitteenä olevan kaivosyhtiön konsulttiyhtiö Rambollilta tilaaman Natura-arvioinnin mukaan kaivosyhtiön kanadalaiselta konsulttiyhtiö Stantec Consulting Ltd:ltä tilaamaan pohjavesimallinnukseen.

Malmion ylin osa on YVA-selostuksen mukaan pääesiintymässä 350 metriä ja toisessa esiintymässä 150 metriä suon pinnan alapuolella.

Viiankiaapaan kohdistuvien haittojen vähentämisessä on YVA-selostuksen mukaan keskeistä syvällä suon alla olevaan malmiesiintymään johtava viiden kilometrin pituinen ajotunnelipari.

Ajotunneleita olisi alussa kaksi ja myöhemmin jopa neljä. Tunneleiden halkaisija olisi kahdeksan metriä. Ne olisivat vedenpitäviä metrotunneleiden tapaan.

Toista käyttäisivät työkoneet ja toista tunnelia pitkin hihnakuljetin siirtäisi murskattua malmia Viiankiaavan alta viiden kilometrin päässä Kuusivaarassa olevaan rikastamoon.

YVA:n mukaan pienimpään pohjaveden alenemiseen päästäisiin "erityisiksi lievennystoimenpiteiksi" nimetyillä torjuntakeinoilla.

Maanalaiseen louhokseen johtavia luontaisia kallioperän ruhjeita ja rakoja sekä räjäytyksissä syntyviä halkeamia tukittaisiin pumppaamalla vuotokohtiin pastaa, joka tehtäisiin kaivosjätteestä eli korkearikkisestä rikastushiekasta sekoittamalla siihen tarvittaessa betonia.

Käytöstä poistuvia louhoksia ja tunneleita täytettäisiin louhinnassa jäävällä sivukivellä.

Erityiseksi lievennyksen tekisi myös se, että pastan pumppaukset ja kaivostäytöt olisivat laajamittaisia.

Myös GTK tyytymätön pohjavesiriskien ja kaivosjätteiden hallintaa koskeviin arvioihin

Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n mielestä YVA-selostuksessa on useita merkittäviä puutteita. Se ei ole vakuuttunut konsulttien esittämistä pohjavesivahinkojen torjunnan erityisistä lievennystoimenpiteistä.

"Viiankiaavan Natura-arvioinnin (Ramboll Finland Oy 2020e) johtopäätös, että Sakatin kaivoshanke ei heikennä merkittävästi Natura-alueen luonnonarvoja perustuu erityisiin lievennystoimiin (VE1a). YVA selvitykseen tulisi lisätä viitteitä jo toteutuneisiin hankkeisiin, joissa on onnistuneesti toteutettu yhtä laaja-alainen ruhjeiden injektointi saman tyyppisellä kallioperällä, kuin tämä hanke edellyttää. Ilman näitä on vaikea arvioida, kuinka luotettava kyseinen toimenpide on."

GTK:n mukaan jo pelkästään kaivoshankkeen laajuus on epäselvää. Viiankiaavan alueen malmiesiintymien rajat ovat vielä niin auki, että louhittavan malmin määrän ja louhinnan vaikutusten arvioiminen kallioperään ja pohjavesiin on merkittävästi epävarmaa, katsoo GTK.

GTK:n mielestä myös kaivannaisjätteiden, siis rikastushiekan ja sivukivien, mahdollisista haitallisista vaikutuksista ja jätealueiden rakenteista on YVA-selostuksen perusteella vaikea arvioida ympäristövaikutuksia luotettavasti.

GTK ja luonnonsuojelupiiri pitävät malmiesiintymien laajuutta epäselvänä

Malmiesiintymien laajuuden epäselvyyttä arvostelee myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri, jonka mielestä kaivosyhtiön hanke on tosiasiassa paljon laajempi kuin YVA-selostuksessa.

Luonnonsuojelujärjestö vaatii ympäristövaikutusten arvioimisen YVA:n tekemistä koko etsintäalueelta, johon kaivos mahdollisesti laajentuu tulevaisuudessa jos malmiesiintymiä löydetään lisää.

Luonnonvarakeskus LUKE:n mukaan monipuolisessa porotalousselvityksessä ei ole huomioitu miten pohjaveden pinnan lasku vaikuttaa Viiankiaavan suokasvillisuuteen ja sitä kautta erityisesti porojen kesäravinnon määrään, laatuun ja saatavuuteen.

Luken mukaan kaivostoiminnasta koituu alueen pesimälinnustolle huomattavasti suurempaa haittaa kuin arviointiselostus sanoo.

– Kaivoshankkeen haitalliset vaikutukset Kitisen ja sen alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun ja kalastoon on arvioitu vähäisiksi. Arviointiin liittyy kuitenkin suhteellisen paljon epävarmuuksia, todetaan LUKE:n lausunnossa.

Sakatin kaivoshankkeen YVA-selostuksesta lausuneet tahot suhtautuvat varsin kriittisesti konsulttiyhtiöiden esittämiin arvioihin maanalaisen louhoksen ympäristövaikutuksista. Arkistokuva. Maija-Liisa Juntti / Yle

Metsähallitus: YVA- ja Natura-arviot tehtävä uusiksi

Metsähallituksen mielestä YVA-selostus ja Natura-arviointi ovat niin puutteellisia että Lapin ely-keskuksen ei pidä sitä hyväksyä.

Ely-keskuksen pitää Metsähallituksen mukaan vaatia yhtiötä tekemään uusi arviointi siitä vaihtoehdosta, jolla kaivos aiotaan toteuttaa. YVA-selostuksen valossa tämä vaihtoehto on pää- ja satelliittimalmion maanalainen louhiminen erityisillä lievennystoimilla (VE1a).

Metsähallituksen mukaan YVA-selostuksen liitteenä olevassa Natura-arviossa Viiankiaavan turvekerrosten ja kallioperän vedenjohtavuus on arvioitu liian vähäiseksi.

Maanalaisen louhoksen räjäytysten vaikutuksia uusien vettäjohtavien kalliorakojen muodostumiseen ei ole arvioitu. Metsähallituksen mukaan nykytilasta on vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä on kallioperän vedenjohtavuus louhinnan aikana.

Metsähallitus arvioi, että kaivostoiminta voi vaikuttaa huomattavasti herkemmin, laajemmin ja enemmän Viiankiaavan pohjaveden vähenemiseen ja alenemiseen ja heikentää suojeluarvoja merkittävästi enemmän kuin YVA-selostuksessa arvioidaan.

Metsähallituksen mukaan on myös epäselvää missä ja miten korkealla maanalainen louhinta on ylimmillään eli lähimpänä Viiankiaavan pintaa.

Pohjavesiselvityksen tehneen Stantecin mukaan satelliittiesiintymäksi kutsutun pienemmän malmiesiintymän louhos olisi ylimmillään 90 metriä Viiankiaavan pinnan alla. Rambollin arvion mukaan se olisi 150 metrin syvyydessä.

Myös Lapin ely-keskus puhuu samasta ristiriidasta.

– Sillä, kuinka lähelle maanpintaa ja rikkonaista kalliota kaivos tulee, voidaan arvioida olevan huomattava merkitys kaivoksen Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta. Lukijalle jää epäselväksi, mikä on suunnitellun kaivoksen korkeus ja mitkä ovat mallinnuksessa käytetyt korkeusluvut, todetaan Lapin ely-keskuksen lausunnossa.

Metsähallitus pitää myös pohjavesivaikutusten minimointiin tarkoitettujen erityisten lievennystoimien kuvausta puutteellisena, koska toimien tehosta ja toteuttamiskelpoisuudesta ei esitetä tieteellistä näyttöä EU:n luontodirektiivin ja sitä koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen EUTI:n ratkaisukäytännön vaatimalla tavalla.

Jos Natura-arviointien täydennyksetkään eivät osoita, etteivät Viiankiaavan suojeluperusteet merkittävästi heikenny, joutuu kaivosyhtiö hakemaan poikkeuslupaan Natura-suojelusta valtioneuvostolta. Poikkeuslupamenettely nostaa kaivoksen toteutumisen kynnystä.

