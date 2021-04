Koiraihmisille napsahtaa lisälasku: kaikki koirat, myös sekarotuiset on sirutettava ja ilmoitettava valtion koiratietokantaan

Maan yli puoli miljoonaa koiranomistajaa saa alkaa valmistautua valtion määräämään lisälaskuun ja koiratietojen ilmoittamiseen valtiolle. Asetus koirien pakollisesta sirutuksesta ja rekisteröinnistä viralliseen koirarekisteriin on hyväksytty. Tietokantaan kirjaamisesta peritään maksu.

– Uskoisin että puhutaan mieluummin kymmenistä euroista kuin sen isommasta summasta, sanoo yksikön johtaja Jaana Mikkola Ruokavirastosta.

Ruokavirasto vastaa

Ruokavirasto vastaa virallisesti koirarekisterin ylläpidosta. Se ei kuitenkaan aio itse ryhtyä tietokantaa hoitamaan.

– Hyvin todennäköisesti ulkoistamme rekisterinpidon eli ostamme sen ulkoa. Kilpailutamme ja teemme sopimuksen. Ylläpidon, asiakaspalvelun ja rekisteri-ilmoitusten vastaanottamisen hoitaa siis joku muu taho kuin ruokavirasto, sanoo Mikkola.

Jaana Mikkolan mukaan Ruokavirasto todennäköisesti ulkoistaa koirarekisterin pidon. Kilpailutus on määrä järjestää ensi syksynä. Markku Rantala / Yle

Mikkolan mukaan kilpailutus on tarkoitus järjestää ensi syksyn aikana. Yksi mahdollinen taho on Suomen kennelliitto, joka on jo pitkään ylläpitänyt omaa koirarekisteriään. Se on halukas hoitamaan koiratietokantaa ruokaviraston puolesta.

– Meillä on siihen aika hyvät valmiudet jo tällä hetkellä koira- ja omistajatietojen keräämisen osalta, sanoo kennelliton toiminnanjohtaja Markku Mähönen.

Kennelliiton rekisterissä on jo nyt valtaosa maan koirista, noin puoli miljoonaa hännänheiluttajaa.

– Kaikkiaan koiria arvioidaan olevan Suomessa noin 700 000. Siinä on mukana sekarotuiset ja myös rekisteröimättömät rotukoirat, sanoo Mähönen.

Näin ollen maassa jolkottelee noin 200 000 koiraa, jotka eivät ole missään rekisterissä ja harva on tunnistusmerkittykään mikrosirulla.

Markku Mähönen myhäilee suomenpystykorvapatsas Penin vierellä Espoossa. Patsas on Pekka Ketosen työtä vuodelta 1989. Antti Lähteenmäki / Yle

Suoraan uuteen rekisteriin

Valtaosa maan karvakuonoista on siis jo entuudestaan kennelliiton rekisterissä. Voidaanko ne siirtää suoraan valtion koirarekisteriin? Mikkolan mukaan vastausta siihen ei vielä ole.

– Juuri sitä joudumme juridisesti pohtimaan, koska rekisteröinti- ja tietosuoja-asioista on säädetty aika tarkkaan jo EU-tasolla, Mikkola sanoo.

Jos niin päätetään, Kennelliitto voi Mähösen mukaan tehdä tietojen siirron "kivuttomasti". Omistajan täytyy itse kuitenkin hyväksyä siirto vahvan tunnistautumisen kautta.

– Perustiedot koirasta ja omistajasta/haltijasta meillä jo on olemassa kennelliitossa, Mähönen sanoo.

Mikrosiru napsautetaan koiraan tämännäköisellä laitteella. Sirutus vie muutaman sekunnin. Marko Melto / Yle

Valtion koirarekisteriin kirjataan mm. koiran haltijan nimi ja yhteystiedot ja perustiedot koirasta.

Uusi asetus astuu varsinaisesti voimaan vuoden 2023 alussa.

1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä.

Ennen 2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin vuoden 2023 aikana.

Sirun asettaa eläinlääkäri tai muu pätevä henkilö ja se asetetaan ensisijaisesti koiran lapaluiden väliin.

Mikrosirutus maksaa eläinlääkäriasemalla noin 80 euroa. Rekisteröinnin hintaa ei ole päätetty.

Rekisteröintipakko koskee kaikkia koiria, myös sekarotuisia.

Rekisteröintipakolla pyritään muun muassa saamaan kuriin koirien laitonta maahantuontia ja pentutehtailua.

Asetukseen voi tutustua tarkemmin täällä (siirryt toiseen palveluun) .

Mikrosiruun ladatut koiratiedot saadaan ulos lukijalaitteella. Marko Melto / Yle

Mähösen mukaan kennelliiton oma koirarekisteri jatkaa elämäänsä joka tapauksessa riippumatta siitä ryhtyykö kennelliitto hoitamaan myös valtion koirarekisteriä vai annetaanko se jollekin toiselle.

– Me pidämme koirista pitkiä sukutauluja ja kirjaamme myös muun muassa koetuloksia ja terveystutkimustuloksia perustietojen ohella. Tässä on myös mahdollisuus näitä tietoja yhdistää jos halutaan.

– Toivottavasti valtion koirarekisteristä ei tule mustaa aukkoa, jonne koira joskus pentuna ilmoitetaan. Haluaisimme siitä koiran ja rekisterinpitäjän välisen interaktiivisen systeemin, jonka koiratietoja voisi päivittää ja käyttää, Mähönen tähdentää.

Mähösen mukaan rekisterissä ei olisi pelkästään omistajuuteen liittyviä kirjauksia vaan myös esimerkiksi harrastukseen, rokotuksiin, kilpailutuloksiin, omiin ulkoilusaavutuksiin liittyviä tietoja ja niin edelleen.

– Olisi hyvä, että rekisteri pysyisi aktiivisena eikä vain ilmoitusluontoisena viranomaisrekisterinä.

Ajantasaisuus riskinä

Kennelliitto on suhtautunut koirien rekisteröintipakkoon samaan tapaan kuin valtaosa asiasta lausunnon jättäneistä tahoista: myönteisesti.

– Se on erinomainen asetus ja sitä on odotettu pitkään. Olemme oikein hyvillämme siitä. Sillä saadaan monta asiaa hoidettua kuntoon, Mähonen sanoo.

Mähösen mukaan päähyödyt liittyvät kahden ongelman ratkaisuun: ulkomaiseen harmaatuontiin ja kotimaiseen pentutehtailuun.

– Ja jos omistaja hukkaa koiransa, niin meillä on tieto, mistä tavoitellaan omistajaa.

Eläinlääkäri Tuire Tamminen sirutti koiranpennun. Ylöjärveläinen Veera Kokkonen toi bordercollie-pentueen sirutettavaksi Tampereelle. Marko Melto / Yle

Sen sijaan koirarekisterin vastuuvirastoksi nimetty Ruokavirasto suhtautui asetukseen kielteisesti jo lausuntokierroksella viime kesänä. Ruokaviraston kokonaisarvio on, että hyödyt tulevat jäämään odotettua vähäisemmiksi.

– Emme ole ihan vakuuttuneita vastaako koirarekisteri asetettuihin tavoitteisiin eli estääkö se pentutehtailua, salakuljetusta ja koirien hylkäämistä. Uskomme, että niihin auttaa ihan muut konstit ja keinot, Ruokaviraston Jaana Mikkola sanoo.

Mikkolan mukaan haasteena tulee olemaan rekisterin ajantasaisuus.

– Jos ihmiset eivät ilmoita muutoksia rekisteriin, niin siinä ei mene kauaa, kun rekisteri ei ole enää kovin käyttökelpoinen, koska tieto on vanhentunutta tai epätarkkaa.

Kennelliiton Markku Mähösen mukaan rekisteröintimaksun edullisuus auttaa rekisterin pitämistä ajantaisaisena. Mähösen mielestä se ei saisi maksaa muutamaa euroa enempää.

– Jos rekisteröinnistä tehdään kallis koiranomistajalle, niin koiraa ei välttämättä haluta ilmoittaa sinne. Se täytyy tehdä helpoksi, käteväksi ja edulliseksi, että saadaan koirat rekisteriin ja myös pidettyä tiedot siellä ajantasaisena, Mähönen tiivistää.

Sirutus sattuu hetken

Koiraan pistetävä mikrosiru on kooltaan aika pieni: pitutta on vajaa sentti ja paksuutta 1-2 millimetriä. Sirun upotus koiraan on tehty hetkessä.

Sattuuko sirutus koiraan?

– Kyllä sirutus voi vähän sattua. Paikallispuudutetta voidaan käyttää, mutta se ei kokonaan puuduta ihoa, vain pinnan. Mutta kipu on hyvin lyhytkestoinen, se menee samantien ohi kun neula on otettu pois ja mikrosirutus tehty, sanoo eläinkääkäri Tuire Tamminen eläinsairaala Veteristä Tampereelta.

Tammisen mukaan Jälkioireita ei varsinaisesti ilmene, eikä hän ole törmännyt hylkimisreaktioihinkaan.

Tuire Tamminen teki pentutarkastuksen sirutuksen yhteydessä. Marko Melto / Yle

– Ihon pintaveriasuonia voi rikkoutua, jolloin pientä verenvuotoa voi olla. Muuten ei esiinny mitään merkittävää, Tamminen korostaa.

Jos mikrosiru toimii ja pysyy paikallaan, niin se riittää koko eliniäksi. Tammisen mukaan toisinaan käy kuitenkin niin, että siru jostain syystä vaurioituu, ja silloin koira joudutaan siruttamaan uudestaan.

Tammisen mukaan aikuisen koiran sirutus maksaa noin 80 euroa. Pikkupentuihin mikrosiru laitetaan yleensä pentutarkastuksen yhteydessä ja silloin hintaan kuuluu myös tarkastus. Se maksaa Veterissä 65 euroa pennulta.

