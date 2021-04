Kerttu Kotakorpi: Golf-virta hidastuu, mutta se ei peruuta ilmastonmuutosta Pohjoismaissa

Golf-virralla on erityinen paikka suomalaisten ilmastokeskustelussa, kirjoittaa meteorologi Kerttu Kotakorpi blogissaan.

Uutisissa nousee tämän tästä esiin tietoja Golf-virran heikkenemisestä. Alkuvuonna uutisoitiin lämpimän merivirran olevan heikoimmillaan yli tuhanteen vuoteen. Syynä heikkenemiseen on (siirryt toiseen palveluun) ilmastonmuutos.

On hyvä, että Golf-virrasta puhutaan, sillä ilmiö aiheuttaa paljon hämmennystä ja epätietoisuutta. Kerrataanpa siis vähän faktoja.

Opimme jo koulussa että laajaan merivirtojen kokonaisuuteen kuuluva Golf-virtana tunnettu lämmin merivirta kuljettaa lämmintä merivettä päiväntasaajalta Atlantin länsireunalta aina Atlantin pohjoisosiin saakka. Lämmön kulkeutuminen mahdollistaa Pohjoismaissa leudon, merellisiä piirteitä omaavan ilmaston. Samoilla leveyspiireillä Siperiassa, Kanadassa ja Alaskassa on huomattavasti viileämpää.

Mutta voiko olla niin, että tämä koulussa faktana kerrottu ilmiö ei olekaan muuttumaton? Voisiko Golf-virta pysähtyä ja ilmasto pohjolassa muuttua sen seurauksena huomattavasti viileämmäksi?

Eikä pelkästään viileämmäksi. Merivirran pysähtymisellä olisi myös muita vaikutuksia (siirryt toiseen palveluun), kuten mittavat erisuuntaiset muutokset sademääriin sekä meriveden korkeuteen osassa Eurooppaa ja Yhdysvaltojen itärannikkoa. Myös trooppiset hirmumyrskyt voimistuvat sitä mukaa kun lämmön kuljetus trooppiselta Atlantilta vaimenee.

Golf-virran heikkeneminen on yksi niistä huolestuttavista seurauksista, joita ilmastonmuutos on aiheuttanut jo nyt.

Golf-virran heikkenemistä tai jopa pysähtymistä pidetään jossain keskusteluissa jopa autuaaksi tekevänä taikana, joka kumoaa ilmaston lämpenemisen vaikutuksen Pohjois-Euroopassa. Todellisuudessa Golf-virran heikkeneminen on yksi niistä huolestuttavista seurauksista, joita ilmastonmuutos on aiheuttanut jo nyt.

Geologisessa tutkimuksessa on historian syövereistä löydetty vaiheita, joissa merivirta on pysähtynyt ja ilmasto viilennyt Pohjolassa nopeasti. Se on siis mahdollista.

Voisiko niin käydä nyt? Lyhyt vastaus on ei. Pidempi vastaus on ajan kanssa kyllä.

Golf-virta on tutkimusten mukaan jo heikentynyt (siirryt toiseen palveluun) ja tieteellisin termein – hyvin todennäköisesti – heikkenee edelleen. Todennäköisin skenaario on, että merivirta hidastuu noin kolmanneksesta jopa puoleen entisestä (siirryt toiseen palveluun) kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. Syitä on monia. Mutta hyvin todennäköisesti Golf-virta ei ole pysähtymässä.

Merivirta toimii vähän kuin kaupan kassahihna. Näkösällä hihna vie tavaraa toiseen suuntaan, pinnan alla hihna pyörii vastakkaiseen suuntaan. Ilmakehässä vaikuttavat tuulet puhaltavat pohjoisen ja etelän välisen lämpötilaeron vuoksi päiväntasaajalta kohti napoja, ja maapallon pyörimissuunnan vuoksi tuulet ja myös merivirrat tuppaavat kaartumaan pohjoisella pallonpuoliskolla oikealle.

Tuulen mukana vettä virtaa trooppiselta Atlantilta meitä kohti. Matkallaan merivesi viilenee ja lopulta se muuttuu niin viileäksi ja samalla raskaaksi, että se vajoaa syvempien vesikerrosten läpi. Vesi on painavimmillaan noin neljässä asteessa. Tämä vajoaminen on se pumppu, joka pitää yllä koko merivirtaa.

Vajoaminen hidastuu, kun ilmaston lämpenemisen myötä Grönlannista sulaa makeaa vettä meren pintaan. Myös lisääntyneet sateet alueella lisäävät makean veden määrää meressä ja vähentävät suolaisuutta. Makea vesi on kevyempää kuin suolainen vesi.

Arktisella alueella ilmasto lämpenee huomattavasti nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Suomessa ilmasto lämpenee noin kaksi kertaa nopeammin kuin maapallolla keskimäärin, napa-alueella vieläkin enemmän.

Kun arktinen alue lämpenee maapallon keskiarvoa nopeammin, lämpötilaero napa-alueen ja päiväntasaajan välillä heikkenee, mikä osaltaan vaikuttaa myös tuulien ja merivirtojen heikkenemiseen.

Golf-virran hidas heikkeneminen siis vähentää sen lämmittävää vaikutusta, mutta taustalla vaikuttava ilmastonmuutos on huomattavasti nopeampi ja vaikutuksiltaan merkittävämpi tekijä.

Toisaalta Golf-virta hidastuu sitä enemmän, mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, joten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät ponnistelut kannattavat myös tässä asiassa.

Golf-virran pysähtyminen ei olisi Pohjoismaissa millään tavalla tervetullut ilmaston vastamuutos, joka kumoaisi ilmastonmuutoksen vaikutukset. Pysähtymisen aiheuttama muutos voisi viilentää ilmastoa jopa kymmenestä viiteentoista astetta ja vaikutukset ulottuisivat hyvin laajalle pohjoisella pallonpuoliskolla Atlantin molemmin puolin.

Sitä muutosta emme halua todistaa. Pahimmillaan jälkipolvet todistavat sitä jo muutaman sadan vuoden päästä, jos ilmastonmuutosta ei meidän aikanamme saada kuriin.

Kerttu Kotakorpi

Kirjoittaja on opiskellut ilmakehätieteitä ja merivirrat kuuluvat oleellisena osana ilmastojärjestelmään.

