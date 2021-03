Ventla, Maijastiina ja Santra kotkottavat vielä sisätiloissa – moni haaveilee taas harrastekanoista, mutta tänä vuonna niiden kanssa pitää olla aiempaakin tarkempi

Riikosen kukolle ja kanoille on aikomus rakentaa aitaus, jossa ne voivat ulkoilla turvallisesti ilman lintuinfluenssan tartuntariskiä.

Riikosen kukolle ja kanoille on aikomus rakentaa aitaus, jossa ne voivat ulkoilla turvallisesti ilman lintuinfluenssan tartuntariskiä. Merja Riikosen kotialbumi

Kanojen pito täytyy rekisteröidä, olipa siivekkäitä pari tai tuhansia. Erityisen tärkeä tieto on nyt, kun lintuinfluenssan pelätään leviävän muuttolintujen mukana.

Kesä- ja harrastekanojen suosion arvioidaan kasvaneen viime vuosina. Rekisterissä on tuhansia pitopaikkoja, tosin niiden joukossa on myös sellaisia, missä kanoja on pidetty vaikkapa vain kerran.

Innostus alkaa yleensä viritä kevään korvalla, ja Suomen Siipikarjaliittokin on mukana luennoimassa ensimmäisillä kesäkanakursseilla maaliskuun loppupuolella.

Harrastuksella on kuitenkin myös vähemmän idylliset puolensa, joihin tänä vuonna kuuluu kasvanut huoli lintuinfluenssasta. Kanojen ja muun siipikarjan ulkonapito on kiellettyä toukokuun loppuun asti juuri taudin vuoksi.

Jos siipikarjaa aikoo pitää ulkotarhassa verkolla suojattuna ennen kesäkuuta, pitää kunnaneläinlääkärille tai valvontaeläinlääkärille tehdä asiasta ilmoitus. Samalla pitää selvittää, miten tila on suojattu niin, etteivät luonnonvaraiset linnut pääse tilaan tai saastuttamaan vettä ja rehua.

Lintuinfluenssa on tehnyt tuhoa esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa. Ruotsissa pari miljoonaa lintua on jouduttu lopettamaan sen vuoksi. Suomessakaan lopettamisita ei ole vältytty.

Lue seuraavaksi: Lintuinfluenssa pakottaa lopettamaan tuhansia fasaaneja Janakkalassa – jahtiyrittäjä sai viranomaisen päätöksen ampua loput linnut

Kesäkanaharrastuksesta tulikin ympärivuotinen

Ilmajokinen Merja Riikonen ehti pitää kesäkanoja kuutena vuonna, kunnes päätyi tekemään harrastuksesta ympärivuotisen. Vanhasta, pienestä navetasta tehtiin talviasuttava.

– Hyvin ovat tarenneet, vaikka on ollut kylmä talvi.

Rikonen suunnittelee rakennuttavansa kunnollisen aitauksen kattoineen kaikkineen, jotta Otto-Eemeli-kukon ja Ventla-, Maijastiina- ja Santra-kanojen ei tarvitsisi odottaa ulospääsyä kesäkuuhun asti.

Kesään asti sisällä kököttäminen olisi pitkä aika, mutta lintuinfluenssan riskiä Riikonen ei halua ottaa.

– Olisihan se kamalaa, jos tauti tulisi kanoihin ja vaikka leviäisi täältä.

Muutenkin Riikonen harrastaa vastuullisesti. Eläimiinsä hän on kiintynyt.

– On niin ihana seurata kanojen ja kukon tapaa elää. Niissä on paljon inhimillisiä piirteitä, ja niistä tulee ihan kavereita, sanoo Merja Riikonen.

Merja Riikonen piti kesäkanoja useampana vuonna, kunnes harrastuksesta tulikin ympärivuotinen. Arkistokuva vuodelta 2019. Mirva Ekman / Yle

Yksikin kana vaatii rekisteröinnin

Siipikarjaliitto peräänkuuluttaakin kanaharrastajilta juuri vastuullisuutta: oikeanlaista pitopaikkaa, ruokaa ja myös suunnitelmaa siitä, mitä kanoille tehdään syksyllä. Suunnitelman puute näkyy kanojen hylkäämisenä.

– Lisäksi osa hautoo itse munista poikasia, ja lopputuloksena onkin paljon kukkoja, jotka eivät viihdy keskenään. Nämä ovat ikäviä ilmiöitä ihanassa harrastuksessa, sanoo siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

Hän näkee harrastuksessa paljon hyvää: kesäkanoja pitämällä oppii näkemään ruuantuotantoa ja arvostamaan kananmunaa. Korona on muuttanut monen elämää, ja siihen kanat voivat tuoda uutta iloa.

– Mutta yhtään kanojen heitteillejättöä ei kaivata! Ja naapurisovusta täytyy pitää huolta.

Kesäkanoista pitää tehdä ilmoitus joka tapauksessa mahdollisten alueella esiin tulevien tautitapausten varalta. Kesäkanoissa esiintyy myös sellaisia tauteja, joita tuotantoeläimissä ei ole, ja se huolestuttaa elinkeinoa.

– Kanaharrastus on hieno, mutta se pitää tehdä vastuullisesti. Lait ja asetukset koskevat samalla tavalla kolmen kuin 30 000 kanan omistajaa, muistuttaa toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

Ruokavirasto listaa sivullaan (siirryt toiseen palveluun), mitä kaikkea harrastekanojen pitäjän täytyy ottaa huomioon.

Lue myös: Eläinten turvakotiin on päätynyt kymmenittäin korona-aikana hankittuja kanoja ja kukkoja – videolla vuohet varastavat shown kesken haastattelun

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin kello 23 saakka.