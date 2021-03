Vety on tärkeä keino vähentää päästöjä, mutta aivan kaikkeen se ei taivu – utopia meristä vellovina polttoainesäiliöinä on kiehtonut jo yli vuosisadan

Monien toiveet fossiilivapaasta tulevaisuudesta ovat jo vuosikymmeniä kietoutuneet vetyyn, maailman ylivoimaisesti yleisimpään alkuaineeseen.

Maailmankaikkeuden atomeista 90 prosentin arvioidaan olevan vetyä. Se on tähtien polttoaine, jonka myös ihmiskunta haluaisi valjastaa pyörittämään maailmansa akseleita.

1500-luvulla tieteellinen vallankumous Euroopassa alkoi. Mullistuksen alkumainingeissa kuulu alkemisti Paracelsius havaitsi ilmeisesti ensimmäisenä vedyn olemassaolon.

Vasta yli 200 vuotta myöhemmin kaasu sai nimensä. Alkuaineen varsinaisena löytäjänä pidetty britti Henry Cavendish tutki sen ominaisuuksia 1700-luvun lopulla, ja tunnisti sen räjähdysaraksi ja ilmaa kevyemmäksi.

Samalla huomattiin, että vety synnyttää palaessaan vettä. Aristoteleen ajoista elänyt teoria vedestä alkuaineena paloi ilmaan.

Lähes 75 prosenttia koko maailmankaikkeden massasta kasaantuu pienistä vetyatomeista. Kuvituskuva. Kuva: Yle

Idea vedystä polttoaineena syttyi nopeasti sen jälkeen, kun kaasu tuli tunnetuksi. 1800-luvun alussa sveitsiläinen Isaac de Rivaz käytti vetyä (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisessä toimivassa polttomoottorissa.

Tieteiskirjailija Jules Vernen romaanissa Salaperäinen saari insinöörihahmo Cyrus Harding paljastaa hämmentyneille kanssahaaksirikkoutujilleen, ettei teknologisen kehityksen tarvitse pysähtyä siihen, että kivihiili loppuu.

"Ystäväni, uskon että jonain päivänä vettä tullaan käyttämään polttoaineena, että vety ja happi yhdessä tai erikseen tarjoavat ehtymättömän lämmön ja valon lähteen sellaisessa mitassa, johon hiili ei kykene." Jules Verne: "Salaperäinen saari" (1874)

Utopia Maapallon meristä vellovina polttoainesäiliöinä ja loputtomina energianlähteinä on siis kiehtonut niin tutkijoita kuin tieteiskirjailijoita.

Suurin osa maailman vedystä on sitoutunut veteen, josta se voidaan erotella sähkövirralla. Samalla syntyy happea.

Vedystä voidaan taas tuottaa sähköä polttokennoissa, joissa sen annetaan reagoida hapen kanssa. Atomit sitoutuvat ja reaktiosta syntyy jälleen vettä.

VTT:llä on rakennettu suuri polttokenno merikonttiin. Laitteiston on tarkoitus tuottaa pian virtaa tutkimusalus Arandalle. Jouni Immonen / Yle

Vuosituhannen alussa jotkut uskoivat, että polttokennot korvaisivat lähes tyystin litiumakut. Suomessa suunniteltiin ja valmistettiin polttokennolla toimiva kännykkä, joka Nokian kultavuosina olikin erittäin suomalainen sovellus teknologialle.

Myös kannettaviin tietokoneisiin piti tulla polttokennot. Osa yrityksistä ja konsulteista uskoi satojen miljardien liikevaihtoihin 2020-luvun koittaessa.

Jälleen monet odottavat jätti-investointeja vetyteknologiaan, mutta ovatko kaikki odotukset realistisia?

Liika optimismi voi pahimmillaan syödä innon vetyä kohtaan

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Jari Ihonen on seurannut vetyalaa jo parikymmentä vuotta. Hän tuntee vedyn mahdollisuudet, mutta myös yltiöoptimistisuuden.

– On järkeviä, jopa välttämättömiä vedyn käyttökohteita. Mutta on myös käyttökohteita, joissa on paljon parempiakin vaihtoehtoja. Kun nämä kaikki sotketaan tämän saman ison vetytaloussateenvarjon alle, soppa on valmis.

Ihonen seuraa uutta vauhtia ottanutta vetytalouskeskustelua ristiriitaisesti. Kiinnostus vetyyn on hienoa, mutta myös pelottavaa.

– Pelko on se, että kun ylisuuret odotukset eivät täyty, kuvitellaan ettei tästä ole mihinkään.

Kyse on hype-sykliksi tai -käyräksi kutsutusta ilmiöstä. Kun markkinoille tulee uutta teknologiaa, on aluksi usko sen mahdollisuuksiin liioiteltua – kuten esimerkit polttokennoista kännyköissä ja läppäreissä ovat näin vuosia myöhemmin osoittaneet.

Näin Ylen Prisma Studiossa katsottiin vetytalouden tulevaisuuteen vuonna 2005.

Kun innostuksen huippu on saavutettu, mutta odotuksiin ei löydy nopeita vastauksia, laskee kiinnostus jyrkästi. Olisi muistettava, ettei teknologia ole lainkaan kelvotonta, vaikkei se ratkaisisikaan kaikkia maailman ongelmia kerralla.

Yksi merkittävä alkusysäys ajatukselle vetytaloudesta olivat öljykriisit 1970-luvulla. Nykyään merkittävin ajuri on ilmastonmuutos – polttokennoauton pakoputkesta ei pöllyä savukaasua ilmaan, sieltä valuu tislattua vettä.

Liikenteen lisäksi myös teollisuudella olisi paljon uusia käyttökohteita vedylle.

Ihosen mielestä kaikista viisainta ja kustannustehokkainta kasvihuonepäästöjen vähentämistä olisi nyt kohdistaa katseensa teollisuuteen, ihan jo vedyn itsensä tuotantoon.

Vety on vähentää kasvihuonepäästöjä vain, jos se valmistetaan puhtaasti

Suurinta osaa maailman vedystä ei tällä hetkellä valmisteta suinkaan vedestä, vaan maakaasusta niin kutsutulla höyryreformoinnilla (siirryt toiseen palveluun).

Ainoastaan puhtaasti valmistettu vety vähentää kasvihuonepäästöjä. Vedyn itsensä tuotanto puskee Ihosen mukaan ilmakehään 2–3 prosenttia koko maailman kasvihuonepäästöistä – noin 15 kertaisesti sen, mitä Suomi.

Puolet maailmassa tuotetusta fossiilivedystä menee ammoniakin valmistukseen. Ammoniakista suurin osa menee lannoitteisiin. Leikillisesti voisi siis sanoa, että me syömme maakaasua.

Uusinta teknologiaa 1930-luvulta. Ammoniakkia valmistettiin tällaisella laitteella, joka puristi vedyn ja typen seoksen 250 ilmakehän paineeseen. Alamy

Elektrolyysillä, eli veden hajottamisella vedyksi ja hapeksi sähkövirralla, voidaan valmistaa puhdasta vetyä.

Ongelma on se, että prosessiin kuluu niin paljon energiaa, ettei se ole kannattavaa, jollei ole käytettävissä edullista ja puhdasta sähköä.

– Jos vetyä tuotetaan elektrolyysillä, se on hyvin kallis polttoaine. Pitää miettiä, milloin se on kannattavaa, Ihonen toteaa.

Ihosen mukaan ensimmäinen askel olisi uusiutuvan energian ja ydinenergian tuotannon lisääminen ja sähkön hinnan laskeminen. Energiateollisuus saisi samalla vedyntuotannosta uusia markkinoita.

– Tuulivoima, ydinvoima ja jopa aurinkovoima toisivat Suomelle hyvän mahdollisuuden olla yksi Euroopan energiasammoista. Voisimme silloin paitsi viedä vetyä ulkomaille, myös tuottaa vedyllä valmistettuja tuotteita, kuten ammoniakkia, Ihonen sanoo.

Elektrolyysi tunnettiin jo silloin, kun Jules Verne kirjoitti Salaperäisen saaren. Piirros esittää menetelmän kuvattuna 1870-luvulla. Alamy

Pelkällä vedyntuotannon puhdistamisella olisi siis suuret ilmastovaikutukset. Jos uusiutuvan vedyn hintaa saataisiin alemmas, löytyisi sille myös entistä enemmän järkeviä käyttökohteita.

Teollisuudessa vetyä voidaan käyttää esimerkiksi teräksen pelkistyksessä hiilen korvaajana. (siirryt toiseen palveluun) Ihonen uskoo, että nämä ovat ensimmäisiä askelia, joilla kasvihuonepäästöjä kannattaisi lähteä vedyn keinoin pudottamaan.

Etenkin terästä hän pitää huikeana mahdollisuutena Suomelle.

Pelastavatko vetyautot liikenteen?

Polttokennoilla toimivia sähköautoja on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta niiden tankkausasemia on vähän ja ajoneuvot ovat hintavia.

Ihosen mukaan maailmassa tankkausasemia on noin 550. Euroopassa suurin edelläkävijä on Saksa, jossa asemia on satakunta.

Vielä ei tiedetä, millainen järjestelmä Suomeen tulee, sillä Ihosen mukaan ei ole varmaa, kannattaako kaikkiin maihin edes rakentaa kattavaa tankkausinfraa.

Tähän saksalaisen Faunin valmistamaan jäteautoon tankataan vetyä. Saksassa tankkausasemia on jo noin sata. Focke Strangmann / EPA

Sähköautojen julkisia latausasemia löytyy Suomestakin jo yli tuhat (siirryt toiseen palveluun). Akkuteknologian kehitys on ottanut isoja harppauksia eteenpäin, eikä Ihonen koe, että vedyn tarvitsisikaan korvata akkuja ainakaan henkilöautoissa.

– Polttokennojärjestämässä on paljon suuremmat häviöt kuin akuissa. Akkuja pitää käyttää niin pitkään kuin se on taloudellisesti järkevää.

Akut ja vetypolttokennot ovat kilpailevaa teknologiaa. Ne ovat kirittäneet toisiaan hyvin, mutta suhteeseen liittyy myös sisaruksellista kilpailua kovempia konflikteja.

– Aiheeseen liittyy liiketaloudellisia intressejä, paljon tunteita ja loan heittoa. Molempia teknologioita arvostavan on hyvin raskasta katsoa sitä, Ihonen sanoo.

Molemmilla ratkaisuilla on etunsa ja parhaimmillaan vety ja akut kulkevat kädekkäin. Esimerkiksi Terrafame käyttää Ihosen mukaan paljon vetyä akuissa käytettävien nikkelin ja kobaltin tuotantoon.

Aina akkujen ja polttokennojen ei tarvitse vääntää kättä. Vaihtovirran isän Nikola Teslan mukaan nimetty Nikola on amerikkalainen yhtiö, joka kehittää sekä akkukäyttöisiä että vedyllä toimivia rekkoja. Stella Pictures

Henkilöautoja suurempi potentiaali vedyllä voisi olla raskaassa liikenteessä. Polttokennoilla voidaan saada hyvinkin yli 1 000 kilometrin kantomatka, eikä tankkausasemiakaan tarvita jokaiseen kadunkulmaan.

– Muutamalla tankkausasemalla voi saada valtavan määrän rekkoja tankattua, joten infran kustannustehokkuus on aivan eri luokkaa, Ihonen toteaa.

Kaasutankit vievät tilaa ja niiden järkevä sijoittaminen on haaste, mutta pitkillä matkoilla ne voisivat olla kannattavampi vaihtoehto kuin akkujen kuljettaminen.

Tärkeintä olisi Ihosen mukaan nyt sekä akkusähkö- että vetypuolella kehittää hyviä demoja. Hän sanoo, että suurten kuljetusyhtiöiden pitää toimia esimerkkinä pienemmille ja osoittaa, että tekniikalla saadaan vähennettyä kuluja.

Synteettisten polttoaineiden kehittäminen on välttämätöntä

Vedystä voitaisiin myös valmistaa synteettisiä polttoaineita. Silloin fossiilivapaata bensaa tai naftaa voisi tankata jo markkinoilla oleviin autoihin.

Synteettisissä polttoaineissa päästövähenemän hinta on kuitenkin esimerkiksi teollisuutta kalliimpi. Että niiden tuotannosta saataisiin kannattavaa, tarvitaan valtavasti edullista sähköä ja hiilidioksidia.

– Tarvitaan hirveä määrä puhdasta sähköä, ennen kuin öljyn pumppaaminen liikenteen käyttöön voidaan lopettaa.

"Synteettiset polttoaineet ovat ehkä isoin mahdollisuus, mutta se bisnes ei ole ihan tässä." Jari Ihonen, VTT

Hiilidioksidia voidaan kaapata Suomessa esimerkiksi sellutehtaiden päästöistä tai jopa ilmakehästä, jolloin polttoaineen tuotanto jopa puhdistaisi ilmaa. Sekin vaatii jälleen huomattavan paljon energiaa.

– Synteettisissä polttoaineissa päästövähenemän hinta on kallis. Ne ovat ehkä isoin mahdollisuus, mutta se bisnes ei ole ihan tässä, Ihonen sanoo.

Vetyyn kohdistetut odotukset ja reaalitodellisuus eivät Ihosen mukaan ole enää suhteessa siihen, mikä on aivan lähivuosina mahdollista.

Vedyn hyödyntäminen on erittäin tärkeää, mutta sillä on myös rajoitteita. Pitääkin miettiä, missä päästövähenemiä kannattaa tehdä ja millä aikataululla?

Ihonen korostaa yhä teollisuuden vähähiilistämistä. Raskas liikenne ja monet muut hyödyt tulisivat silloin ikään kuin kylkiäisenä.

– Kun tuotamme teollisuuteen puhdasta vetyä isossa mittakaavassa, sitä saadaan myös edullisemmin liikenteeseen.

