Tunturikeskuksiin odotetaan pääsiäiseksi kymmeniä tuhansia matkailijoita – koronajohtaja: "Hyvä lähtökohta on miettiä, onko matkustaminen tarpeellista"

Lapin tunturikeskuksiin odotetaan pääsiäisenä maalis-huhtikuun vaihteessa kymmeniä tuhansia ihmisiä eri puolilta Suomea.

Hallitus, terveysviranomaiset sekä sosiaali- ja terveysministeriö painottavat ja suosittelevat, että nykyisessä koronatilanteessa on jokaisen viisainta jäädä viettämään pääsiäistä kotipaikkakunnalleen oman alueen kokoontumisrajoitusten ja suositusten mukaisesti.

– Hyvä lähtökohta on miettiä alun pitäen, onko matkustaminen tarpeellista. Ja jos matkaan lähtee, niin tietysti olennaista on, että pyrkii kaikin puolin minimoimaan kontaktit, ettei tarpeettomia kohtaamisia synny, ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola.

Valtioneuvostossa on pohdittu ulkonaliikkumisrajoitusten käyttöönottoa ja STM:n mukaan valmistelu on käynnissä. THL on suositellut hallitukselle niiden käyttöönottoa.

Mahdollisilla liikkumisrajoituksilla voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi ihmisten matkustamiseen.

– Tärkeä kysymys on, täyttyvätkö edellytykset, että tämäntyyppisiä rajoituksia alueille tehdään. Jos sellaisia tulisi, niin se saattaisi rajoittaa ihmisten matkustamista, mutta sitä on vaikea tässä vaiheessa arvioida, painottaa Pasi Pohjola.

Tällä hetkellä matkustaminen kotimaassa, kuten useat muutkin koronaviruksen torjuntaan liittyvät terveysturvallisuusohjeet ovat Suomessa viranomaisten suositusten varassa.

Lappi täyttyy kotimaan matkailijoista entiseen tapaan

Leville odotetaan pääsiäisenä tuhansia ihmisiä ja juhlapyhistä on tulossa normaali vuosien tapainen. Hotelleissa näyttäää Visit Levin tietojen mukaan olevan hiljaisempaa ja aiempaa vähemmän varauksia, mutta mökit ja lomahuoneistot on varattu lähes loppuun.

– Kyllä Levillä pääsiäisenä on hyvinkin täyttä. Yleensä silloin liikkuu alueella ainakin parikymmentä tuhatta matkailijaa, laskee Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Luosto-Pyhän tunturialueella mökit ja huoneistot ovat tällä hetkellä vuokrattu pääsiäisenä lähes loppuun. Hotelleissa löytyy vielä muutamia yksittäisiä huoneita.

Levillä yksityisistä mökkijuhlista lähteneen tartuntaketjun jälkeen koronaohjeita on muistuteltu mieleen paitsi laskettelijoille, myös mökkien vuokraajille. Antti Ullakko / Yle

Tilanne on sama myös Ylläksellä, jossa kotimaisia matkailijoita on talvella ollut tasaisen paljon. Huippulukemat tälle kaudelle kirjattiin joulun ja hiihtolomien aikaan. Visit Ylläksen toimitusjohtajan Janne-Juhani Haarman mukaan sama suuntaus jatkuu myös pääsiäisenä.

– 95 prosenttia mökeistä näyttää olevan varattuna ensimmäisellä pääsiäisviikolla ja pääsiäisen jälkeiselle viikolle varauksia on noin 90 prosenttia. Hotelleissa on selkeästi pienemmät varausasteet.

Kolarin Ylläksellä kuten Kittilän Levillä on hotelleissa rauhallisempaa, varauksia on reilusti vähemmän kuin aiempina vuosina. Syy löytyy Haarman mukaan muun muassa nykyisistä ravintoloiden koronarajoituksista ja siitä että ihmiset välttelevät yhteistiloja, kuten aamiaisbuffetteja.

– Nyt tietenkin sulkutilanne vaikuttaa radikaalisti hotellien toimintaan, kun joudutaan aivan uudella lailla miettimään kuinka ihmisille saadaan aamiaiset ja ruokaa. Tämä on mökkeilyn kultakautta.

Kolmen viikon sulkutila päättyy ennen pääsiäistä 28.3. Siihen asti esimerkiksi ravintolat ovat kiinni. Sulkutilan mahdollisesta jatkumisesta ei ole vielä tietoa, siihen vaikuttaa koronatartuntojen ilmaantuvuus eri alueilla.

Villa Gurun kaltainen tartuntaketju ei saa enää toistua

Kittilän koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on Lapin sairaanhoitopiirin korkein, kahden viikon jaksolla on ilmennyt yli 130 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden.

Luvussa ei näy ulkopaikkakuntalaisten koronatartuntojen määrää, jotka ovat peräisin Kittilän Leviltä. Siinä tapauksessa ilmaantuvuusluku olisi Kittilässä huomattavasti suurempi.

STM:n koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola vetoaa kansalaisiin, jotta matkustaminen pidettäisiin mahdollisimman vähänä ja kontaktit muihin ihmisiin minimissä silloinkin, jos matkalle on välttämätöntä lähteä. Lehtikuva/Jussi Nukari

Villa Gurun luksushuvilasta lähti jokin aika sitten etenemään laaja tartuntaketju. Vuokrahuvilassa pidettiin useiden henkilöiden kesken yksityisiä juhlia, joista on tällä hetkellä ilmennyt ainakin 15 koronatartuntaa.

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren mukaan tapahtuneen jälkeen kaikkia loma-asuntojen vuokraajia on muistutettu vastuullisuudesta ja terävöitetty terveysturvallisuusohjeita.

– Näitä räikeitä piittaamattomuuksia ei saa enää tämän sesongin aikana tulla yhtään. Vastuu on tilaisuuden järjestäjällä tai tilaisuuteen osallistujalla, koska me on annettu erittäin tarkat ohjeet kuinka täytyy toimia. Samoin ovat toimineet terveysviranomaiset.

Viranomaiset voivat rajoittaa yleisötilaisuuksien osallistuvien määrää, mutta yksityisten majoituspaikkojen valvominen ja juhlintaan puuttuminen on hankalaa.

– Tässä täytyy vedota ihmisten omaantuntoon – suojellaan muita ihmisiä, eikä järjestettäisi tämäntyyppisiä isoja juhlia, toivoo johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

