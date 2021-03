Uudenkaupungin autotehtaalla väki on vaihtunut tiuhaan, kun nuoret uupuvat liukuhihnalle – uudistusehdotuksiin tyly vastaus työntekijöille: "Voit sitten lähteä meneen"

Kesällä 2017 Konsta Vahter muutti Mikkelistä Uuteenkaupunkiin. Mies lopetti opiskelut Mikkelin ammattikorkeakoulun sähkötekniikkalinjalla, kun sai työpaikan Uudenkaupungin autotehtaalta.

Samaan aikaan Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla aloitti työt myös kolme hänen kaveriaan. Kaksi heistä on nyt palannut takaisin kotiseudulleen. Konsta Vahter jäi.

– Kyllähän se oli alkuun hikoilua ja hirveä kiire. Kuvittelisi, että tuollaista on vaan Kiinassa. Kyllä se sitten asettui, kun oppi hommat, mutta silti.

Konsta Vahter saapui Uuteenkaupunkiin, kun autotehtaalla olivat alkaneet yrityksen historian suurimmat rekrytoinnit. Autotehdas haali muutamassa vuodessa tuhansia työntekijöitä ympäri Suomea.

Uudenkaupungin autotehtaalla työskenteli parhaimmillaan 4 200 ihmistä. Tällä hetkellä työntekijöitä on 3 500. Arkistokuva. Jyrki Lyytikkä / Yle

Suuri osa tulijoista oli nuoria parikymppisiä, niin kuin Konstakin. Monet tulivat ja lähtivät pian pois. Opiskelemaan, armeijaan tai takaisin kotiseudulle, jos sieltä sattui töitä löytämään.

Rankkaa työtä liukuhihnalla

Konsta Vahter sanoo, että autotehtaan työolot puhuttivat ja puhuttavat edelleen työhön vastatulleita. Monille nuorille tulee yllätyksenä, kuinka rankkaa liukuhihnalla työskentely on.

– Se on yksitoikkoista eli laitat yksiä ja samoja osia kiinni jatkuvasti, toistat samaa liikettä sen x-määrän, mitä autoja tulee päivässä.

Vuodesta 2016 lähtien Uudenkaupungin autotehtaalla on ollut lähes koko ajan uusien työntekijöiden haku päällä. Suuremmissa rekrytointikampanjoissa on haettu kerralla tuhatta työntekijää. Näin on tapahtunut lähes vuosittain, viimeksi maaliskuun alussa.

Autotehtaalle joudutaan palkkaamaan jatkuvasti uusia työntekijöitä, sillä poislähteviä on runsaasti. Arkistokuva. Jyrki Lyytikkä / Yle

Työkokemus puuttuu monelta

Työelämää yli 30 vuotta tutkinut Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin sanoo, että autoteollisuudessa työntekijöistä kiinni pitäminen on ollut aina vaikeaa.

Itse asiassa siitä lähtien, kun Henry Fordin autotehtaalla siirryttiin 1900-luvun alussa liukuhihnatyöskentelyyn.

– Kun Ford halusi palkata pysyvästi 1 000 uutta työntekijää, hän joutui rekrytoimaan noin 20 000 ihmistä. Jo tuolloin työntekijöiden vaihtuvuus autoteollisuudessa oli hyvin suurta, eikä tässä suhteessa mitään merkittävää muutosta ole tapahtunut, Melin sanoo.

Melinin mukaan Uudenkaupungin autotehtaan työntekijöiden vaihtuvuutta selittävät työn luonne, palkkataso ja se, että kaupungissa ei ole ollut tarpeeksi edullisia asuntoja.

Uudenkaupungin autotehtaalla työskennellään kolmessa vuorossa. Monille työntekoon tottumattomille nuorille se on rankkaa. Arkistokuva. Jyrki Lyytikkä / Yle

Konsta Vaherin mukaan yksi syy monen lähtöön on myös se, että Uusikaupunki on pikkukaupunki. Tapahtumia ja tekemistä on vähän, ja talvella vielä vähemmän.

– Kyllä minä uskon, että se on iso tekijä. Itse olen kyllä viihtynyt, varsinkin kesällä tämä on mukava paikka.

Harri Melin sanoo, että autoteollisuus on hyvin pitkälti läpivirtauspaikka. Sinne haalitaan kouluttamatonta väkeä, jonka ei välttämättä odotetakaan pysyvän pitkään.

– Autotehdas rekrytoi hyvin aktiivisesti nuoria työntekijöitä, joilla ei ole mitään kokemusta työnteosta. Työ liukuhihnalla on monelle varmaan aikamoinen sokki.

Pitkät työmatkat uuvuttavat

Uudenkaupungin autotehtaan pääluottamusmies Jouni Varjonen on työskennellyt autotehtaalla 42 vuotta. Hän sanoo samaa kuin Harri Melin, työn yksitoikkoisuus tulee nuorille yllätyksenä.

– Kyllähän se on semmoinen mikä rassaa, samaa työtä tehdä päivästä toiseen.

Varjonen sanoo, että monilla työntekijöillä on pitkät työmatkat. Käydään töissä Porista, Turusta ja muista lähikaupungeista. Koska Uudestakaupungista ei ole löytynyt tarpeeksi kohtuuhintaisia asuntoja, kaikki eivät ole sinne halunneet muuttaa.

Esimerkiksi Turusta käy päivittäin bussilla töissä Uudessakaupungissa 200–300 työntekijää. Monet eivät jaksa sitä kovin pitkään.

– Kun Turusta lähdet, saat yöllä kolmen aikaan herätä, että pääset linja-autolla kuudeksi töihin. Sitten olet takaisin kotona vasta neljän tai viiden aikaan iltapäivällä, Varjonen sanoo.

Turusta kulkee arkipäivisin kolme bussivuoroa suoraan Uudenkaupungin autotehtaan portille. Konsta Vahterin ei tarvitse käyttää bussia päivittäin, sillä hän asuu Uudessakaupungissa. Yrjö Hjelt / Yle

Harri Melin uskoo, että yksi merkittävä syy autotehtaalta poislähtöön on ollut myös koti-ikävä.

– Ihmisten kiinnittyminen uuteen yhteisöön ei ole kaikilta onnistunut. Toiselta puolelta Suomea muuttaneilta ovat puuttuneet tukiverkot.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto työskenteli itsekin aikoinaan seitsemän vuotta Uudenkaupungin autotehtaalla. Myös hän sanoo, että vaihetyö on yksi keskeinen syy työvoiman vaihtuvuuteen. Kaikki eivät pysty sitä tekemään kovin pitkää aikaa.

– Itse olin tuulilasin asentajana. Kun 120 tuulilasia laittoi päivässä paikoilleen ja teki sitä viikosta toiseen, niin tiesi laittaneensa tuulilaseja.

Aalto on samoilla linjoilla kuin Harri Melin siinä, että Uudenkaupungin autotehtaan työntekijät vaihtuvat tavanomaista tiheämmin.

– Näppituntuma on, että vaihtuvuus on suurempaa kuin muissa vastaavan kokoisissa teollisuuslaitoksissa.

Opiskelemaan, armeijaan tai töihin

Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo on toista mieltä.

– Meillä pysytään varmasti yhtä paljon kuin keskimäärinkin yrityksissä. Se on myytti, että meillä olisi joku kova vaihtuvuus.

Salo sanoo, että työntekijöiden pysyvyys autotehtaalla on hyvällä tasolla. Hänen mukaansa tehtaalta pois lähtemiseen on muutama pääsyy.

– Meille tullaan matalalla kynnyksellä, kun ei ole mitään pohjakoulutusvaadetta. Tullaan parikymppisenä, ollaan muutama vuosi töissä ja sitten jatketaan opiskeluihin, armeijaan tai vaihdetaan työpaikkaa.

Salon mielestä siis autotehtaalla työntekijöiden vaihtuvuus ei ole poikkeuksellisen runsasta.

Asian todenperäisyydestä on vaikea saada selvää. Vertailu eri yritysten välillä on mahdotonta, sillä mikään taho Suomessa ei tilastoi yrityskohtaisesti henkilökunnan vaihtuvuutta.

Henkilöstöjohtaja Tomi Salo sanoo, että mitä pidempi työmatka, sitä todennäköisemmin ihminen vaihtaa työpaikkaa. Yle

Elinkeinoelämän keskusliitto selvitti asiaa (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin toimialakohtaisesti vuonna 2018. Tuolloin teollisuudessa henkilöstön vaihtuvuus oli vajaa 15 prosenttia vuodessa.

Valmet Automotiven Ylelle toimittaman oman ilmoituksen mukaan heidän kuukausittainen vaihtuvuutensa on ollut samaan aikaan keskimäärin 2,2 prosenttia. Vuositasolla se tarkoittaa 26,4 prosenttia eli vaihtuvuus olisi ollut huomattavasti suurempaa kuin teollisuudessa keskimäärin.

Pahimpaan aikaan tehtaalta lähti yli 100 ihmistä kuukaudessa.

Tämän jälkeen työntekijöiden vaihtuvuus on vähentynyt. Vuonna 2019 autotehtaan vaihtuvuus oli 1,95 prosenttia kuukaudessa ja vuonna 2020 vaihtuvuus oli 1,3 prosenttia. Vuositasolla se tarkoittaa 15,6 prosenttia.

Onko se enemmän vai vähemmän kuin muissa teollisuuslaitoksissa tällä hetkellä, sitä ei voi tietää, sillä vertailulukuja ei ole käytettävissä.

Henkilöstöjohtaja Tomi Salo selittää autotehtaan työntekijöiden vaihtuvuutta työelämän murroksella.

– Ei työelämä ole enää semmoista, että ollaan työpaikassa 40 vuotta. Ei ole enää eläkevirkoja. Ihmisten asenteet työelämää kohtaan muuttuvat, ja varsinkin nuorten. Se kuuluu elämänvaiheeseen, että tullaan ja mennään.

Työelämätutkija Harri Melin sanoo, että käsitys työurien lyhentymisestä (siirryt toiseen palveluun) ei pidä paikkaansa.

– Kyllä tutkimustieto kertoo siitä, että työura yhden työnantajan palveluksessa on pikemminkin pidentymässä kuin lyhentymässä.

Tehtaan ilmapiiri ahdistaa

Konsta Vahter tuli autotehtaalle suuren muuttoaallon myötä. Tuosta ajasta kertoi myös suosittu tosi-tv-sarja Tehtaan sankarit, joka on edelleen katsottavissa Yle Areenassa.

Tällä hetkellä Vahter on opintovapaalla. Hän sanoo, että yksi syy siihen, miksi tehtaalla ei viihdytä, on myös työnantajan asenne työntekijöitä kohtaan.

– Minä uskon, että työntekijät eivät pysy, koska työnantajalla ei ole tarvetta parantaa työtekijöiden oloja. Työvoimatoimisto jatkuvasti syöttää sinne lisää porukkaa, korvaavaa tilalle.

Vahterin mielestä autotehtaan ilmapiiri on monin paikoin masentava, kun työntekijöitä kohdellaan alentavasti.

– Jos ehdotat jotain, niin vastaus on, että voit sitten lähteä meneen. Ei heillä ole tarkoituskaan pitää työntekijöistä kiinni.

Uudenkaupungin autotehdas on valmistanut useiden eri automerkkien autoja, viime vuosina Mercedes-Benzejä. Tänä vuonna tehtaalla alkaa myös autoakkujen tuotanto. Arkistokuva. Jyrki Lyytikkä / Yle

Yle yritti tavoitella useita eri kanavia pitkin myös muita haastateltavia kertomaan autotehtaan ilmapiiristä tässä onnistumatta. Erään pitkäaikaisen työntekijän mukaan työntekijöitä on kielletty puhumasta tehtaan asioista tiedotusvälineille.

Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin sanoo tunnistavansa Konsta Vaherin puheet Uudenkaupungin autotehtaan ilmapiiristä ja yksittäisen työntekijän asemasta.

– Siellä kuunnellaan työntekijöitä hyvin vähän, ja johtamisen tyyli on vanhanaikainen.

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa alkoi viime syksynä tutkimusprojekti Duunarit (siirryt toiseen palveluun). Yhdeksi tutkimuskohteeksi valittiin Uudenkaupungin autotehdas, mutta Valmet Automotive ei myöntänyt tutkimuslupaa, eikä päästänyt tutkijoita tehtaalle.

Harri Melin kertoo, että autotehtaan työntekijöitä lähestyttiin muita kautta. Tutkimus on vasta alkutekijöissään, mutta Konsta Vaherin tuntemukset eivät ole mikään yksittäistapaus. Pomottaminen on osa autotehtaan ilmapiiriä.

– Haastattelut, mitä on tehty, vahvistavat tismalleen sen, että työntekijöiden on suostuttava siihen, miten asiat ovat. Vaihtoehtona on ollut se, että jos parempaa haluat, sitten otat ja lähdet, ei täällä ole pakko olla.

Miksi työnantaja ei halua paremmin huomioida työntekijöitä?

– Sosiaalisissa suhteissa kysymys on aina vallasta, Melin sanoo.

Ei kynsin eikä hampain

Henkilöstöjohtaja Tomi Salo kiistää työntekijöiden kyykyttämisen.

– Tuo ei pidä paikkaansa. Me pyrimme tekemään asiat niin, että töissä on ihan ok olla. Meillä on 3 500 työntekijää, ja varmasti näkemyksiä ja kokemuksia on monenlaisia, että yksittäinen ihminen ei juuri pysty vaikuttamaan asioihin.

Ensimmäinen työvuorobussi Turusta Uudenkaupungin autotehtaalle lähtee aamulla kello 4.25. Yrjö Hjelt / Yle

Tomi Salo, mitä te olette tehneet, että saisitte työntekijät jäämään pidemmäksi aikaa?

– Niin, en minä tiedä onko tuokaan automaattinen tavoite. Me olemme hyvä työpaikka alan vaihtajille, me olemme hyvä työpaikka nuorille.

Te ette yritä kynsin hampain pitää kiinni työntekijöistä?

– Minusta se on naiivi ajatus, koska ei siihen kukaan pysty. Pitää ymmärtää, mitkä ovat faktoja. Työelämä muuttuu ja ihmisten odotukset työelämää kohtaan muuttuvat.

