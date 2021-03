Rokoteasiantuntijat A-Talkissa: Astra Zenecan koronarokote on turvallinen – "Nuorten saamat sivuvaikutukset vaativat lisää selvityksiä"

Suomalaiset voivat rokoteasiantuntijoiden mukaan ottaa turvallisin mielin Astra Zenecan koronarokotteen. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek muistuttaa, että Astra Zenecan rokotteen hyödyt ovat moninkertaiset haittoihin verrattuna.

– Suomessa Astra Zenecan annokset on annettu pitkälti vanhemmille ikäluokille. Kansainvälisissä tutkimuksissa veritulppatapauksia on havaittu varsinkin nuoremmissa ikäluokissa ja naisissa, 20–50 ikävuoden välillä. Nuorten saamat sivuvaikutukset vaativat lisää selvityksiä.

Nohynekin mukaan Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä käy perjantaina läpi Euroopan lääkeviraston EMA:n tutkimukset ja linjaa, kuinka Suomi jatkaa Astra Zenecan koronarokotteiden antamista.

– Korona on vakava tauti ja tarvitsemme rokotteen antamaa suojaa. On punnittava hyödyt ja haitat. Tällä hetkellä hyödyt näyttävät huomattavasti suuremmilta kuin haitat. Täytyy katsoa tarkasti, pitääkö joiltakin osin rokotteen antamista rajata.

Astra Zenecan rokotteen käyttöä voi jatkaa

Astra Zenecan koronarokote sai torstaina Euroopan lääkevirasto EMA:lta puhtaat paperit.

EMA arvioi, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas, eikä selvää yhteyttä veritulppariskiin ole havaittu. Virasto on käynyt läpi raportteja, joiden mukaan koronarokote olisi aiheuttanut muun muassa yksittäisiä veritulppia. Lääkeviraston on tullut siihen tulokseen, että rokotteen käyttöä voi jatkaa.

Euroopan lääkevirasto EMA:n mukaan rokotteen ja harvinaisen veritulppatyypin yhteyttä ei voida kuitenkaan täydellä varmuudella sulkea pois. Astra Zenecan koronarokotteen tuoteselosteeseen lisätäänkin tietoja mahdollisista sivuvaikutuksista.

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan mahdolliset rokotteen sivuvaikutukset on huomioitava, mutta itse koronatautiinkin liittyy lisääntynyt verenhyytymisjärjestelmän häiriöriski.

Suomalaisten rokoteasiantuntijoiden kärkikaarti kommentoi tuoreeltaan Euroopan lääkeviraston tutkimuksia Astra Zenecan koronarokotteen turvallisuudesta A-Talkissa torstaina.

Rokotusjärjestykseen ehdotettu alueellista mallia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee, että koronarokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemian tilanne eri alueilla.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan uudessa mallissa rokotejakelua voitaisiin suunnata väestöpohjaisen jakelun lisäksi tartuntojen ja sairaalaan joutuneiden määrän perusteella.

– Tämä olisi muuntautuva malli, joka pystyisi vastaamaan epidemiatilanteeseen. Rokotteen vaikutus tulee parin, kolmen viikon viiveellä, mutta epidemia jyllää pitkälti samoilla alueilla. Alueellisella painotuksella pystyttäisiin vastaamaan tähän riskiin.”

Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n Turvallisuus ja terveys -osaston ylilääkäri Kari S. Lankinen pitää ehdotusta rokotusjärjestyksen alueellisesta mallista hyvin perusteltuna.

– Käytännön toteutus vaatii vielä paljon selvittelyä. Sekin, onko tarpeen muuttaa rokotusasetusta.”

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen muistuttaa, että Suomessa on koronan suhteen kymmenkertaiset ilmaantuvuuserot eri paikkakuntien välillä.

– Meillä voi olla valtavia eroja siitä, mikä on sairastumisriski On ihan oikeudenmukaista painottaa ja kohdentaa rokotteita sinne, missä sitä tautia on. Oikealla kohdentamisella voidaan säästää viideosa sairaalajaksoista ja jopa kuolemista. Tällä on oikeasti merkitystä.”

