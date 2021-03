Herätys: Öljylämmityksen lopettamisesta iso lasku omakotiasujille, USA:sta miljoonia rokotteita naapureille, kreikkalaiskuuluisuuden saari avataan VIP-vieraille

Omakotitalonsa öljyllä lämmittävälle tuntuva lisälasku

Suomen pyrkimykset luopua öljylämmityksestä voivat tuoda omakotiasujille jopa 20 000 euron laskun. Hallitusohjelman mukaan julkisissa kiinteistöissä öljylämmityksestä ollaan luopumassa vuoteen 2024 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta aikaa annetaan 2030-luvun alkuun. Hallitus lupaa siirtymätuelle jatkoa, mutta Omakotiliiton mukaan se ei kata kustannuksia.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johdossa kasvaa vuosi vuodelta

IBM Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen arvelee, että naisten etenemistä uralla haittaa liian kova itsekritiikki. Markku Rantala / Yle

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa nousi viime vuonna 30 prosenttiin. Johtoryhmissä naisia on melkein yhtä suuri osuus. Tietotekniikkayritys IBM Suomea johtava Mervi Airaksinen on tehnyt koko uransa miesvaltaisella tietotekniikan alalla. Suurin este naisten työurilla etenemiseen on hänen mielestään naisten liian kova itsekritiikki. Naiset kyllä etenevät hitaasti mutta varmasti suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

USA lähettää miljoonia rokotteita naapurimaihin

Ihmiset jonottivat koronarokotukseen pääsyä helmikuussa Ecatepecissa Meksikossa. Carlos Ramirez/ EPA

Yhdysvallat on ilmoittanut lainaavansa noin neljä miljoonaa Astra Zenecan rokotetta Kanadalle ja Meksikolle. Yhdysvaltain varastoissa lojuu jopa kymmeniä miljoonia Astra Zenecan rokotteita, sillä niitä ei ole hyväksytty USA:ssa. Valkoisen talon lehdistöpäällikön Jen Psakin mukaanMeksiko ja Kanada ovat luvanneet antaa vastapalveluksena Yhdysvalloille eri yhtiöiden rokotteita myöhemmin tulevaisuudessa.

Kreikassa Aristoteles Onassiksen yksityissaari avataan pian VIP-vieraille

Näkymä Joonianmerellä sijaitsevalta Skorpios-saarelta. Manolis Patakakis / EPA

Aristoteles Onassis teki Joonianmereltä ostamastaan pienestä Skorpioksesta vehreän idyllin, jossa kestittiin 1960-luvun filmitähtiä ja poliitikkoja. Tarunhohtoisella saarella on muun muassa vietetty Onassiksen ja Jackie Kennedyn häitä. Upporikkaan kreikkalaisen laivanvarustajan perinnöstä on tänä päivänä monin tavoin hyötyä.

Vanhojen valokuvien värittämisesta tuli suosittua

Aarne Pietinen valokuvasi Oy Shell Ab:n huoltoaseman Töölöntorilla Helsingissä vuonna 1933. Juha Tarvainen julkaisi kuvan väritettynä Facebookin ryhmässä Vanha Helsinki värikuvina 16.3.2021. Pietinen Aarne Oy / HKM, Väritys ja kuvankäsittely Juha Tarvainen

Kun Facebookiin perustettiin ryhmä Vanha Helsinki värikuvina, sen ajatuksena oli tuoda hyvää mieltä ja viedä ajatukset pois korona-arjesta. Pian osoittautui, että vanhat valokuvat ja niiden värittäminen kiinnostavat eri-ikäisiä ihmisiä. Valokuvista voi aavistaa, miltä kaikki ennen näytti.

Pakkasta ja aurinkoa lähes koko maassa

Nina Karusto / Yle Sää

Päivästä on tulossa aurinkoinen pakkaspäivä suuressa osassa maata. Lännestä lähestyy sadealue, mikä lisää pilvisyyttä Lapissa ja voimistaa tuulia muualla maassa päivän aikana. Pohjois-Lappiin voi päivän aikana yltää heikkoa lumisadetta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.