"EMA:n päätös lisää luottamusta" – Suomessa kiitellään Astra Zeneca -selvitystä

Euroopan lääkevirasto EMA:n riskinarviointikomitean selvityksen mukaan Astra Zenecan koronarokote on edelleen turvallinen ja tehokas eikä rokotteella ei ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

Toistakymmentä EU-maata keskeytti varotoimenpiteenä koronarokotukset Astra Zenecan rokotteella. Suomi ei ollut mukana.

Suomessa kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ville Peltonen arvioi STT:lle EMA:n linjauksen jälkeen, että keskeytykset voivat hieman viivästyttää rokotuksia.

– Kyllä tämä hieman viivästyttää rokotuksia niissä maissa, jossa rokote on ollut tauolla. Mutta hyvä, että asia on selvitetty nyt näin hyvin, eikä syytä olla käyttämättä rokotetta ole.

Peltonen ei myöskään usko, että veritulppiin liittyvä keskustelu on merkittävästi heikentänyt kansalaisten luottoa rokotuksiin.

– Uskon, että ihmiset ymmärtävät, että tällainen asia pitää selvittää perusteellisesti, mikä on nyt tehty. Minä ajattelisin, että tämä voi lisätä luottamusta, kun tilanne on perin juurin selvitetty eikä asiaa ole sivuutettu, Peltonen sanoo.

Fimea: odotettu päätös

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoi jo aiemmin nojaavansa päätöksissään EMA:n linjauksiin.

- Päätös oli odotettu siinä mielessä, että en olettanut myyntiluvan joutuvan hyllylle, eikä niin käynytkään, toteaa ylilääkäri Maija Kaukonen.

Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen toteaa EMA:n päätöksen olleen odotettu. Jorma Vihtonen / Yle

- Erittäin ilahtunut olen siitä, että saatiin selvyyttä näihin hyytymistapauksiin ja nimenomaan verisuonitukoksiin. Tässä nyt tuli vahvistetuksi se, että tällaista yleistä riskin lisääntymistä verisuonitukoksiin kuten esimerkiksi syviin laskimotukoksiin tai keuhkoembolioihin ei näytä olevan.

- Sen lisäksi myös epäilyä, että johonkin tai joihinkin rokote-eriin olisi liittynyt ongelmia, ei ole vahvistettu. Mitään poikkeamia näissä ei vaikuta olevan, Kaukonen kommentoi Ylelle.

Tutkimusten yhteydessä nousi kuitenkin esiin mahdollinen yhteys erittäin harvinaisiin veren hyytymishäiriöihin.

- Suuruusluokasta pääsee käsitykseen, jos ajattelee, että rokotettuja on 20 miljoonaa ja näitä on 18 tapausta, joissa on aivolaskimoiden tukos tai sitten tällainen suonensisäinen veren hyytymishäiriö. Näistäkään ei olla ihan vakuuttuneita, että onko syy-seuraussuhdetta, mutta selvitykset jatkuvat.

Suomessa aiotaan lisätä tiedottamista terveysalan henkilöstölle.

- Ehdottomasti. EMA:n ja Fimean tiedottamisen lisäksi valmisteyhteenvetoa muokataan, pakkausselosteeseen tulee varoitukset ja lisäksi tulee vielä terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu kirje, joka kuvailee sitä, minkälaisia nämä hyvin harvinaiset verenhyytymiseen liittyvät häiriöt ovat olleet, kaukonen sanoo.

Jos EMA olisi päättänyt suositella Astra Zenecalla rokottamisen lopettamista, kuinka nopeasti Suomessa olisi pystytty reagoimaan?

- THL:n toimivaltaa, mutta olettaisin, että aamupäivästä. Heillä on jatkuva yhteys rokotuspaikkoihin, Kaukonen toteaa.

