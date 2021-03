Jalkapalloilija Amanda Rantasen pelikassissa kulkee mukana tärkeä valokuva: "Pieni, mutta kuitenkin iso ele, joka merkitsi niin paljon"

Kansallisen liigan PK-35:n Amanda Rantanen pelasi viime joulukuussa debyyttinsä Suomen naisten jalkapallomaajoukkueessa Helmareissa. Sen pelin jälkeen Rantasen nimi jäi varmasti jokaisen jalkapalloa seuraavan penkkiurheilijan mieleen.

Rantanen otettiin kentälle pelin loppuminuuteilla, ja hyvin pian kentälle pääsyn jälkeen hän teki voittomaalin tavalla, joka ei jättänyt varmasti ketään kylmäksi – vaikka kasvot ja nenä joutuivatkin koetelluiksi.

Rantanen ei maalin syntytapaa vaihtaisi.

– Onhan se aika hauska. Ja jää varmasti mieleen. Että kuka tekee A-maajoukkueen debyytissä nenällä maalin: minä, Rantanen nauraa.

Rantanen oli mukana myös viime helmikuussa Portugalissa, kun Suomen EM-kisapaikka varmistui. Kisat ovat vuoden päästä kesällä.

– Onko joukkueessa, sen tietää oikeastaan vasta sitten, kun sinne lähdetään.

Rantasen toiveissa on tietysti paitsi paikka EM-kisoissa myös ura ammattijalkapalloilijana ulkomailla. Kyselyjä tuli jo edellisen kauden jälkeen, mutta toistaiseksi hän on halunnut pelata vielä kotimaassa.

Pelireissuilla mukana kulkee tärkeä valokuva, jonka hän sai pelatessaan teini-ikäisenä HJK:ssa.

Ennen jotain kauden ensimmäisistä peleistä jokaisen tytön kohdalle koppiin oli laitettu pelikuva ja sen alle kannustava teksti. Amandan kuvassa luki "Be the girl who decided to go for it" ("Ole tyttö, joka päätti antaa palaa").

Epävarmuudesta, pahasta mielestä ja huonosta itseluottamuksesta noihin aikoihin kärsinyt Rantanen kertoo saaneensa kuvasta ja viestistä paljon voimaa ja luottamusta siihen, että häneen uskotaan.

Sen jälkeen kuva on kulkenut Rantasen pelilaukussa.

– Niin pieni, mutta niin iso ele. Ja merkitsi niin paljon.

