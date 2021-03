Ravintoloiden työntekijöistä puolet kärsii nyt toimeentulo-ongelmista – baarimestari alan mustamaalauksesta: "Kuin olisi töissä synninpesässä"

Jos on ravintoloitsijoilla vaikeaa, on pienipalkkaisilla työntekijöilläkin tukalaa. Alaa on pidetty varmana työllistäjänä.