Kymmenet miljoonat rokotteet makaavat tyhjän panttina USA:ssa – nyt Biden lupasi niitä Meksikolle ja Kanadalla

Yhdysvallat suunnittelee lähettävänsä noin neljä miljoonaa Astra Zenecan rokotetta naapureilleen Kanadalle ja Meksikolle.

Meksiko on saamassa noin 2,5 miljoonaa ja Kanada 1,5 miljoonaa rokoteannosta, kertoi Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki.

Psakin mukaan suunnitellussa rokoteviennissä on kyse ”lainasta”. Meksiko ja Kanada ovat luvanneet antaa vastapalveluksena Yhdysvalloille eri yhtiöiden rokotteita myöhemmin tulevaisuudessa.

Paine presidentti Joe Bidenin hallintoa kohtaan rokotteiden jakamisesta liittolaisille on kasvanut viime aikoina. Yhdysvaltain varastoissa lojuu kymmeniä miljoonia Astra Zenecan rokotteita. Yhdysvallat ei ole ottanut niitä käyttöön, koska kyseistä rokotetta ei ole hyväksytty maassa toisin kuin esimerkiksi Kanadassa ja Meksikossa.

Meksikon ja Kanadan rokotuskampanjat eivät ole käynnistyneet toivotulla tavalla, kirjoittaa The Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

– Meksikon keskeisin ongelma on se, ettei maa ryhtynyt ostamaan rokotteita ajallaan, sanoo México Cityn terveydenhuoltojärjestelmän asiantuntija Xavier Tello.

Tellon mukaan Kanadalta puolestaan puuttuu strategia kansalaisten rokottamiseksi.

– Meksikolla ei ole rokotteita eikä strategiaa, hän jatkaa.

Kanada on varmistanut lukuisia suoria rokotesopimuksia useiden lääkeyhtiöiden kanssa, mutta väestön rokotuksia on viivästyttänyt muun muassa se, etteivät rokotteiden toimitusketjut ole toimineet toivotulla tavalla.

Meksiko puolestaan on kertonut solmineensa rokotesopimuksia muun muassa Venäjän ja Kiinan kanssa. Maa on kertonut, että näillä sopimuksilla varmistetaan kaikkien meksikolaisten rokottaminen. Ongelmana on se, että kansallinen rokotusohjelma on maassa lapsenkengissä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan lähes 80 prosenttia kaikista maailmalla valmistetuista koronarokotteista on tähän mennessä mennyt vain kymmeneen maahan.

Rokotteiden saajalistalla Kanada sijoittuu sijalle 22. Siellä noin 8 prosenttia väestöstä on saanut tähän mennessä vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Yhdysvalloissa vastaava luku on 21 prosenttia ja Chilessä 25 prosenttia. Meksikossa puolestaan rokotteita ole käytössä vasta 3,8 prosentille väestöstä.

