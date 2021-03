Karhulan Valimo on hakeutunut konkurssiin Kotkassa – palkkalistoilla noin 70 henkeä

Karhulan Valimo on valmistanut muun muassa teräsvaluja ja koneenosia. Arkistokuva.

Karhulan Valimo on valmistanut muun muassa teräsvaluja ja koneenosia. Arkistokuva. Juulia Tillaeus / Yle

Konkurssihakemus on tullut vireille keskiviikkona.

Kotkassa toimiva Karhulan Valimo on hakeutunut konkurssiin. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kymensuu-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Karhulan Valimo on jättänyt konkurssihakemuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Konkurssihakemus on tullut vireille keskiviikkona. Yhtiön kotikunta on Kerava.

Karhulan Valimo osti valimotoiminnot Sulzer Pumpsilta vuonna 2016.

Sulzer Pumps ilmoitti vuoden 2015 lopulla siirtävänsä valut maailmalle. Se aikoi lakkauttaa valimotoimintansa seuraavana kesänä ja irtisanoa työntekijät. Sulzer työllisti valimossa 170 henkilöä.

Kun tehtaalla valmisteltiin alasajoa, Karhulan Valimo osti toiminnan Sulzerilta.

70 työntekijää

Karhulan Valimo aloitti toimintansa syksyllä 2016.

Alkuun yhtiö työllisti lähes 60 henkilöä. Seuraavan vuoden aikana Karhulan Valimo palkkasi lisää kymmeniä työntekijöitä.

Yhtiö kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) työllistävänsä tällä hetkellä noin 70 henkeä.

Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2018 tilinpäätöksssä yli 13 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 187 000 euroa.

Seuraavaksi käräjäoikeus asettaa yhtiön konkurssiin. Samalla tuomioistuin nimeää konkurssipesälle pesänhoitajan.

Karhulan Valimo valmistaa teräsvaluja prosessiteollisuuteen, erikoisrautavaluja, koneenosia sekä osia kiskokalustoon.

