Oulun kaupunginsairaalassa ollaan pikku hiljaa palaamassa normaaliin arkeen – laaja, kuolemiinkin johtanut koronarypäs näyttää nyt laantuvan

Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä ei torstaina ollut uusia tartuntoja. Viime päivinä ketjuun liittyviä uusia tapauksia on ollut yksittäisiä, ja viime perjantaina oli merkkejä tilanteen laantumisesta. Tartuntojen kohteeksi sairaalassa joutuneet osastot ovatkin palaamassa normaalitoimintaan vähitellen.

Kaikkiaan parantumattomasti sairaiden osastolta lähteneeseen ketjuun liittyi 16 kuolemantapausta noin kuukauden ajalta. Helmikuun loppupuolella alkunsa saaneessa ryppäässä koronatartuntoja on todettu yhteensä runsaat sata, joista sairaalan potilailla ja henkilökunnalla yhteensä 87. Jatkotartuntoja on ollut parisenkymmentä.

Aiemmin on kerrottu, että korona on levinnyt sairaalan palliatiivisen ja saattohoidon osastolla, kuntoutusosastolla sekä äkillisten sairauksien hoitoon erikoistuneella osastolla. Koronavirustartuntojen piirissä olleita osastoja on siivottu toimintakuntoon, kun koronapotilaat on siirretty varsinaisille viruksen hoitoon erikoistuneille osastoille.