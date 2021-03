Hiiriongelma ryöpsähti Australiassa, miljoonat jyrsijät vilistävät maatiloilla, hotelleissa ja kodeissa – katso video

Hiirien määrä on räjähtänyt Australian Uudessa Etelä-Walesissa. Miljoonat pienet jyrsijät ovat vallanneet maaseudulla viljavarastoja, ja levittäytyneet myös muihin rakennuksiin.

Sydney Morning Herald -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan hiiriä vilisee esimerkiksi eräissä maaseudun hotelleissa, jotka ovat joutuneet sulkemaan ovensa, sillä henkilökunta on voimaton estämään hirien pääsyn huoneisiin. Hiiriä on myös ihmisten kodeissa.

Maanviljelijät ovat muutenkin vaikeuksissa, sillä valtavat hiirilaumat syövät suuret määrät viljaa.

Hiirien nopea lisääntyminen on seurausta maanviljelyksen hyvästä sadosta. Usean äärimmäisen kuivan vuoden jälkeen Uudessa Etelä-Walesissa on nyt satanut riittävästi ja sato on mainio.

Se merkitsee myös, että nopeasti lisääntyville hiiripesueille on paljon ruokaa tarjolla.

Hiirien määrän vähentäminen on lähes mahdotonta. Maanviljelijät ovat anoneet lupia, että voisivat myrkyttää niitä ja levittää myrkkysyöttejä pelloilleen. Laajassa mitassa jyrsijät alkavat hävitä vasta, kun niiden ruoka loppuu pelloilta ja ladoista.

Hiiret eivät ole Australiassa alkuperäislaji. Niiden uskotaan tulleen ensimmäisten eurooppalaisten siirtolaisten mukana 1700-luvun lopulla.

Hiiret viihtyivät erinomaisesti uudella mantereella, jossa ei ollut juurikaan niitä syöviä petoja, ja alkoivat lisääntyä.

Australian uudet asukkaat huomasivat pian hiirien tuoman ongelman ja yrittivät hoitaa sitä tuomalla Australiaan kissoja. Ne eivät onnistuneet vähentämään hiirien määrää mainittavasti. Sen sijaan villiintyneistä kissoista on tullut yksi Australian pahimmista tulokaslajeista ja niiden uskotaan tappaneen sukupuuttoon monia alkuperäislajeja.

