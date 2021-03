Saksan Kasselista käsin on organisoitu mielenilmauksia Suomeen – tänään vastustetaan koronarajoituksia

Saksan Kasselin kaupungista käsin organisoidaan mielenilmauksia koronarajoituksia vastaan ympäri maailmaa. Mielenilmauksia on tänään lauantaina ainakin 42 eri maassa, esimerkiksi Etelä-Afrikassa, Argentiinassa, Kanadassa ja useammassa kaupungissa myös Suomessa.

Verkossa ja someryhmissä organisoitu mielenilmaus ilmoittaa puolustavansa vapautta.

Ryhmissä, joissa keskustellaan mielenilmauksesta vastustetaan maskipakkoa, rokotuksia ja koronarajoituksia ylipäänsä.

Järjestäjien mukaan mielenilmauksen tarkoituksena on, että eri maiden päättäjät luopuisivat koronarajoituksista, koska koollekutsujien mukaan rajoituksista on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Järjestäjien lehdistötiedotteessa kerrotaan, että Kasselin aktiiviryhmä on perustettu keväällä 2020.

Kansainvälinen mielenilmaus on saatu aikaan verkostoitumalla eri maiden rokote- ja rajoitekriittisiin ryhmien kanssa.

Suomalaiset rajoitevastaiset tahot ovat verkostoituneet kansainvälisesti esimerkiksi World Freedom Alliancen kanssa. Se järjestää lauantaina ennen mielenosoitusta kulkueen Helsingissä.

Järjestäjät ovat markkinoineet sitä “yhteiskävelynä, johon kutsutaan Suomen kansa muistelemaan, millaista on normaali arki.”

Kulkueen jälkeen on mielenilmaus, jonka organisaattori on kansainvälinen World Wide Demonstration Kasselista. Suomessa paikallinen järjestäjä on Vapauden puolesta -ryhmä. Kyseinen ryhmä on järjestänyt mielenilmauksia ja suoria lähetyksiä, joissa levitetään vääristeltyä tietoa virusepidemiasta ja rokotteista.

Yle pyysi kommenttia ja haastattelua kansainvälisen tapahtuman organisaattoreilta Kasselista. WWD ei vastannut Ylen lähettämään sähköpostiin.

Mielenosoittajia tulossa bussikyydityksellä Helsinkiin

Suomen suurimmassa mielenilmauksessa on muutamia puhujia, mukaan luettuna iisalmelainen joogayrittäjä. Hänet poliisi vei koronatestiin, koska yrittäjän tiloissa ollut joukkoaltistus. Puhujana on myös Perussuomalaisista erotettu kansanedustaja Ano Turtiainen.

Suomalaiset järjestäjät ovat organisoineet kyydityksiä Helsinkiin eri puolilta Suomea. Keskusteluryhmien mukaan ihmisiä on tulossa esimerkiksi Rovaniemeltä, Oulusta ja Turusta.

Poliisille on tehty etukäteen ilmoitus 46:sta mielenilmauksesta. Helsingissä on kuuden ihmisen kokoontumisrajoitus. Helsingin Kansalaistorilla mielenilmauksien määrä on rajoitettu 15:een. Poliisin mukaan mielenilmauksia sijoitetaan myös Kansalaistorin ulkopuolelle.

Noin 2 500 ihmistä on ilmoittanut Facebookissa olevansa kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan. Poliisi pitää epätodennäköisenä, että kaikki kiinnostuneet osallistuisivat tapahtumaan.

Rokote- ja rajoitevastaisissa keskusteluissa on mukana salaliittoteoreetikkoja, äärioikeistoa, hyvinvointi- ja vaihtoehtohoitoalan yrittäjiä sekä koronarajoitteita vastustavaa materiaalia levittäviä verkkomedioita. Ryhmät ovat verkostoituneet keskenään, mutta ovat tiettävästi kuitenkin hajanaisia.

Ryhmät käyvät keskustelua eri sivustoilla kuten Tokentubessa, Gabissa, Bitchutessa ja Patreonissa. Rokotevastaiset vaikuttavat myös erilaisissa ryhmissä, joita on muun muassa Whatsapp-, Telegram-, Mewe- ja Discord -sovelluksissa.

Maailmalta on uutisoitu joidenkin koronarajoitteita vastustavien mielenilmausten muuttuneen väkivaltaisiksi. Saksassa mielenilmauksia on ollut useita. Yhdessä rajoitevastaistaisissa mielenilmauksissa lensivät polttopullot. Washington Postin mukaan Saksassa äärioikeisto marssi rajoitevastaisten rinnalla. Toiminta viittaa siihen, että virusskeptikoissa radikaalisoituminen on lisääntynyt. Lehden mukaan kansainväliset salaliittoteoriat ja QAnon -liike voimistavat ilmiötä.

Saksan lisäksi mielenilmaukset ovat äityneet väkivaltaisiksi muun muassa Tanskassa, Hollannissa ja Ruotsissa. Kaikissa näissä tapauksissa on loukkaantunut poliiseja.

Hollannissa mielenilmaus eskaloitui mellakaksi.

Verkkokeskustelujen perusteella Suomessa ei ole odotettavissa väkivaltaa. Vapauden puolesta -mielenilmauksen järjestäjät vaikuttavat korostavan keskusteluissa tapahtuman väkivallattomuutta.

