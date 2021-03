Metsähallitus: Saimaannorpan pesimätalvi ollut hyvä – parhaimmillaan kanta kasvaa 20 norpalla

Kuutti on säiden ja petojen armoilla ilman lumipesän tuomaa suojaa.

Saimaannorpalla on käynnissä hyvä pesimätalvi, kertoo Metsähallitus.

Pesintää on auttanut se, että rannoilla on riittävästi kinostunutta lunta, vaikka isojen järvenselkien alueilla onkin avojäätä.

– Luonnonolosuhteiden perusteella pesintä tulee onnistumaan hyvin. Ei ole oikeastaan enää luontaisia uhkakuvia pesinnän kannalta. Näillä kinoksilla mennään vielä kevääseen vaikka loppukeväästä tulisi lämminkin. Näin voi ennustaa, Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilä kertoo.

Sipilä arvioi, että mikäli mitään erikoista ei tapahdu, kanta tulee kasvamaan jopa tänä vuonna 20 yksilöllä. Tyypillisesti norpan kanta kasvaa 10-20 yksilöllä vuodessa.

Pesintä voi häiriintyä helposti

Metsähallituksesta kuitenkin muistutetaan, että saimaannorpan pesintä voi häiriintyä vähästä. Esimerkiksi satunnainen jäällä hiihtelijä, kävelijä ja moottorikelkkailija saattaa vahingossa osua pesälle tai sen läheisyyteen ja häiritä läsnäolollaan kuuttien imetystä.

Vaikka saimaannorpan kuutit ovat syntyneet helmi-maaliskuun vaihteessa suojaisaan lumiluolaan, emo imettää kuuttia aina toukokuun puolivälin tienoille saakka. Vaaran uhatessa emo sukeltaa veteen, jolloin imetys keskeytyy.

Jos häiriöt ovat toistuvia, imetysrytmiin tulee muutoksia. Tällöin kuutti ei saa tarpeeksi maitoa ja jää pienikokoiseksi ja voi pahimmassa tapauksessa jopa kuolla.

Kiitosta satelee siitä, että esimerkiksi Linnansaaren kansallispuistossa on onnistuttu norppaluotojen pesimäaikaisessa rauhoittamisessa. Vaikka kansallispuiston käyntimäärät ovat viime vuosina nousseet, ihmiset antavat norpan pesäkinosten olla pääosin rauhassa.

Sipilä muistuttaa silti matkailijoita ja paikallisia siitä, että Linnansaaren kansallispuistossa on saaria ja luotoja, joissa liikkuminen on talviaikana kiellettyä sekä vesialue, jolla moottoriliikenne on talvisin kielletty norpan pesimärauhan turvaamiseksi.

Saimaalla jäillä liikkuvia neuvotaan suosimaan selkäjäitä ja välttämään rantaviivan tuntumassa kulkemista. Suosituksena on poistua aina pesän läheisyydestä, mikäli norpan pesään sattuu törmäämään.

