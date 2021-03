Saattohoidossa oleva Jyrki Kasvi: ”Toivon katoaminen tekee fyysisesti kipeää”

Vihreiden entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi kirjoitti tammikuun lopulla blogissaan joutuneensa saattohoitoon.

Tänään Ylen Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcastin haastattelussa Kasvi kertoo, että tuon kirjoituksen vastaanotto yllätti hänet.

– Odotin, että tulisi ikäviäkin kommentteja. Niitä ei tullut yhtäkään. Sen sijaan tuli valtava määrä myötätuntoa, muistoja vuosien varrelta ja konkreettista apua, Kasvi sanoo.

– Menin aivan polvilleni sen edessä. Ihmiset organisoivat esirukouskampanjoita ja antavat parastaan mitä on!

Voit kuunnella tänään nauhoitetun haastattelun jutun loppupuolelta. Haastattelussa puidaan muun muassa poliittista tilannetta, digijättien valtaa, Vastaamon tietomurtoa ja Kasvin omaa uraa politiikassa.

Kasvi on tällä hetkellä palliatiivisessa hoidossa ja hänen tilanteensa on epävarma. Uusien, osin kokeellistenkin hoitojen mahdollisuutta selvitetään jatkuvasti.

– Ykköstoiveeni on, että ne saataisiin käyttöön. Toinen toive on, että ne purisivat, Kasvi sanoo.

Tavoitteena on saada lisää elinaikaa.

– Elämäni on ollut mielenkiintoista ja täyttä. Ei ole epäilystäkään, etteikö se voisi olla sitä jatkossakin.

”Toivo on vahva, elämää kantava voima”

Millaista on elämä, kun tietää, että aika on käymässä vähiin?

– Reaktiot ovat varmasti hyvin yksilöllisiä, Kasvi sanoo.

– Kun on pienikin toivo, niin sen avulla menee hirveän pitkälle. Kun toivo katoaa, se tekee fyysisesti kipeää. Se on sellaista psykosomaattista kipua. Ei syöpäkipua, vaan samanlaista kipua, kun… kun putoaa eduskunnasta.

Kasvin mukaan hän on saanut ympärilleen verkoston auttamaan ja etsimään uusia mahdollisuuksia. Myös sellaisia, joita hänelle itsellensä ei tulisi mieleenkään.

Toivon kanssa on silti oltava varovainen.

– Ei meinaa uskaltaa toivoa uudestaan, koska pelkää myös toivon menettämistä, Kasvi sanoo.

– Toivo on vahva, elämää kantava voima.

Politiikan seuraaminen ei ole jäänyt

Politiikkaa Kasvi jaksaa yhä seurata. Se on hänen mukaansa ”mielenkiintoista ja jännää”.

– Kun on harrastanut lauta- ja tietokonepelejä, niin ajattelee, että politiikka on äärimmäistä peliä. Panoksena on ihmisten arki ja menestys. Ei sellaista osaa olla seuraamatta.

Kasvin haasteena on nyt aika, ja se on hänen mukaansa yleisin haaste myös politiikassa.

– Kun pääset eduskuntaan, sun maailmankuvasi kehitys pysähtyy siihen hetkeen. Ei ole aikaa seurata, miten maailma muuttuu ympärillä, koska on jatkuvasti niin paljon asioita pyöritettävänä. Et ehdi kiinnittää asioihin huomiota, hän pohtii.

Juuri tästä johtuu se, etteivät poliitikot aina pysty kehityksen kelkassa.

Kasvi itse on tullut tunnetuksi aktiivisena tietoyhteiskuntaan ja internetiin liittyvien teemojen seuraajana ja kommentaattorina. Eilinen uutinen eduskuntaan kohdistuneen kyberhyökkäyksen alkuperästä ei yllätä häntä.

– Eduskunta on kiinnostava paikka (hyökkääjille). Suomessa eduskunnalla on paljon valtaa EU-politiikassa, joten eduskunnan kautta on helppoa seurata Suomen EU-politiikkaa, Kasvi arvioi.

Voit kuunnella tuoreen Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcastin jakson tästä: