Korona vaikeuttaa rakennustyömaiden valvontaa, kun avi tekee tarkastuksia puhelinsoitolla – Rakennusliitto: "Se on aivan uskomatonta"

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan työt voidaan keskeyttää sakon uhalla, kun on kyseessä välittömän terveyden menettämisen riski.

Rakennustyömaiden koronaryppäät vaikeuttavat työmaiden valvontaa Rakennusliiton mukaan.

– Tilanne on edelleen se, että jatkuvasti tulee ilmi tartuntaryppäitä työmailla, sanoo liiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.

Hänen mukaansa sekä työntekijöiden että työnantajien asenteissa on parantamisen varaa. Maskeja ei aina käytetä, kun pitäisi.

– Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät noudattavat työturvallisuuteen liittyviä ohjeita. Muutoin heitä voidaan poistaa työmaalta tai antaa varoituksia.

Rakennusliittoon on myös tullut ilmoituksia työmaista, joilla on puutteelliset työmaaolosuhteet sekä huonokuntoiset, epäsiistit ja ahtaat sosiaalitilat. Eräällä työmaalla kuudellekymmenelle työntekijälle on ollut vain kolme wc:tä.

– On tapauksia, joissa ei tule edes vettä sosiaalitiloihin, ja siivous on puutteellista.

Tarkastajat eivät mene koronatyömaille

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei kuitenkaan tee tarkastuskäyntejä työmailla, joilla on meneillään korona-altistus. Sen sijaan tarkastuksia tehdään puhelimitse keskustelemalla työnantajan ja henkilöstön edustajan, kuten luottamushenkilön kanssa.

– Koronan johdosta on jouduttu ottamaan sen osalta tarkempia turvallisuussääntöjä käytäntöön. Meidän tarkastajamme ovat kentällä pyöriviä henkilöitä. Julkisena toimijana meillä on korkea vastuu siitä, että emme lisää kohtaamisia tässä tilanteessa, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtaja Eerik Tarnaala.

Rakennusliitto epäilee, että työmaiden puutteet eivät tule esille riittävän hyvin etätarkastuksissa.

– Se on aivan uskomatonta. Puhelimitse ei saa mitään kuvaa olosuhteista, Palonen sanoo.

Palosen mukaan valvonta ei toimi riittävän hyvin.

– On monia työmaita ja yrityksiä, joissa asiat hoidetaan hyvin, mutta meille tulee viikoittain todella törkeitä tapauksia ilmi.

Reilu viidennes tarkastuksista on tehty etänä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työmaatarkastuksista 22 prosenttia on tehty etäkeinoin marraskuusta 2020 lähtien Tarnaalan mukaan.

Ennen korona-aikaa vastaava luku oli seitsemän prosenttia.

– Rakennustyömaa, jossa on meneillään koronatartunta, muuttaa valvonnan kärjen ehdottomasti semmoiseksi, että akuutein asia on saada koronatilanne kuntoon. Kun tilanne on saatu haltuun, sinne voidaan mennä sopivan ajan jälkeen toteamaan muita asioita, Tarnaala sanoo.

Sosiaalitilat syynissä

Korona-aikana työmaiden sosiaalitilojen siisteys on keskeinen valvontakohde aville.

– Normaaliaikoinakin siellä on jonkin verran puutteita, mutta koronan johdosta niiden terveydellinen merkitys on korostunut.

Tarnaala myöntää, että etänä tehty puhelintarkastus ei vastaa käyntiä työmaalla.

– Totta kai siihen liittyy tietty epävarmuus, mutta sen takia me kysymme myös henkilöstön edustajan näkemystä. Se lisää luotettavuutta. Kaikissa tapauksissa se ei tietysti korvaa henkilökohtaista paikan päällä tehtyä havainnointia.

Tarnaala ei kuitenkaan epäile, että rakennustyömailla yleisesti tieten tahtoen käytetään tilannetta hyväksi säännösten laiminlyömiseen.

– Ihan niin pitkälle en menisi arvioimaan. En usko, että niillä työmailla, joilla on halua tehdä asiat jotenkuten kunnolla, tämmöistä lähdettäisiin tekemään.

Hänen mielestään avilla on riittävät keinot puuttua asioihin silloin, kun tilanne vaatii.

– Jos on ihan välittömän terveyden menettämisen riski, voidaan saman tien keskeyttää kyseinen työ sakon uhalla.

"Väärintoimijat tietävät, että ei ole uhkaa tai pelotetta"

Palosen kokemuksen mukaan viranomaisten keinot eivät kuitenkaan aina tarvittaessa anna mahdollisuutta riittävän nopeaan toimintaan.

– Tämä vaatii lainsäädäntömuutoksia eli tarkastajille kunnon työkaluja, joilla voi keskeyttää vaarallisia tilanteita työmailla, jos asiat eivät ole kunnossa. Nyt on se tilanne, että annetaan huomautusta ja kehotusta. Menee viikkoja ennen kuin tapahtuu mitään, jos tapahtuu silloinkaan.

Palosen kuva alan työnantajista on jokseenkin synkempi kuin Tarnaalan.

– Väärintoimijat tietävät, että ei ole uhkaa tai pelotetta, joka motivoisi toimimaan lain ja pykälien mukaan asiallisesti.

Lue seuraavaksi:

Rakennusyhtiöt ovat kiristäneet koronatoimiaan – maskin pitää olla päällä sisällä ja ulkona

Koronabussi kurvaa jatkossa pihaan, kun työpaikoilla tai kouluissa epäillään laajoja tartuntoja