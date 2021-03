Epävarmat ajat kasvattavat nostalgian nälkää – Lehtikeisarin tarina jatkaa tositapahtumiin perustuvien tv-sarjojen buumia

Niin Suomessa kuin kansainvälisessä tv- ja suoratoistomaailmassa eletään epookkiaikoja. Aikakone ei välttämättä kuljeta erityisen kauas, vaan tarinoiden kehykset etsitään nyt ajasta, jonka moni katsoja muistaa omakohtaisesti. Yleisön nostalgian nälkää on ruokkinut esimerkiksi viime vuosien Netflix-hitti The Crown, joka kertoo kuningatar Elisabet II:sta ja 1900-luvun jälkipuoliskosta.

Sama kaava – alle puolen vuosisadan takainen aika ja tositapahtumat – näyttävät inspiroivan myös suomalaisia tekijöitä. Nelosen suoratoistopalvelu Ruutu esitti 1970-luvun seuramatkoista ammentavan Keihäsmatkat-sarjansa viime vuonna, ja parhaillaan C More purkittaa samaan aikakauteen sijoittuvaa, lehtikeisari Urpo Lahtisesta kertovaa Hymyä!-sarjaa.

Hymy Lahtisesta, toisin kuin miehestään, ei löytynyt videotodisteita. Näyttelijä Elsa Saisio kertoo rakentaneensa roolia valokuvien, muun muassa Hymyn pojantyttäriltä saamiensa ohjeiden ja oman päänsä mukaan. Tuotantoyhtiö Hihhihii Oy / Miira Ojanen

Sarjassa Lahtisen vaimoa Hymyä näyttelevä Elsa Saisio tunnistaa epookki-ilmiön sekä suomalaisessa että kansainvälisessä tv-tarjonnassa.

– Itselleni se toimii eskapismina. Tulevaisuus on meille tällä hetkellä hahmoton ja ilmastonmuutoksen vuoksi aika jännittävä. Ehkä siksi tuntuu turvalliselta katsoa aikaa, jona tiettyjä ongelmia, joiden kanssa nyt painimme, ei ollut vielä olemassa tai ainakaan tiedostettu, Saisio pohtii.

Tuntuu turvalliselta katsoa aikaa, jona tiettyjä ongelmia, joiden kanssa nyt painimme, ei ollut vielä olemassa tai ainakaan tiedostettu. Elsa Saisio

Ja sama käänteisesti: kenties meitä tuudittaa myös se, että osa menneen ajan ongelmista on jo historiaa. Sensaatiolehtien julkaisijaa Urpo Lahtista näyttelevä Aku Hirviniemi tosin hymähtää, että keltaisen lehdistön toimintakulttuuri ei välttämättä kuulu korjaantuneiden käytänteiden joukkoon. Tv-sarjalle 1970-lukuinen mediamaailma tarjoaa silti tai juuri siksi todella herkulliset raamit.

– Kaikki lehtijutut, joita sarjaamme on sisällytetty, ovat oikeasta elämästä. Kertomukset siitä, miten ne on tehty ja miten ihmiset on saatu houkuteltua mukaan vähän häilyvälläkin moraalilla, ovat todella värikkäitä. Sarja on fiktiota, mutta meidän ei ole tarvinnut keksiä paljoakaan, Hirviniemi sanoo.

Urpo Lahtinen hoiti keksimisen myöhempien tarinankertojien puolesta. Hänen teesinsä oli, että hyvä tarina on parempi kuin tylsä totuus, ja Hymy-lehti tasapainottelikin niin hyvän maun kuin virallisten säännöstenkin rajoilla. Aika ajoin lipsahdettiin reippaasti väärälle puolelle. Lehden kunnianloukkauksista oikeuteen haastaneet lukuisat henkilöt tuskin kiittelivät Lahtisen draamantajua, mutta 2020-luvun sarjantekijöille Hymyn sensaatiohakuisuus on lahja.

Urpo Lahtinen (Aku Hirviniemi) perusti Hymy-lehden Tampereella vuonna 1959. Puolisolta (Elsa Saisio) nimensä lainannut kohujulkaisu oli oikeudessa tuon tuosta. Yleensä syyte koski kunnianloukkausta. Tuotantoyhtiö Hihhihii Oy / Miira Ojanen

Parhaimmillaan Hymyä luki lähes kolme miljoonaa suomalaista, ja kustantaja takoi sillä reippaasti rahaa. Lahtinen sijoitti jättiomaisuuttaan muun muassa taidekokoelman kartuttamiseen, ja rahoilla nousi myös suuruudenhulluksi haukuttu Villa Urpo. Hymyä!-sarjan epookkikuvausta korostaa se, että sarjaa kuvataan osin aidoilla tapahtumapaikoilla, ja luksushuvila Ylöjärvellä Näsijärven rannalla on niistä yksi.

Elsa Saisio kuvailee Villa Urpoon pääsemistä vaikuttavaksi elämykseksi.

– Tuntui kummalta mennä suomalaiseen yksityiskotiin, jossa on Dalia ja Picassoa seinillä.

– Ja Mike Tysonin hanskat! Urpo Lahtinen tunsi taiteen ja oli valmis sijoittamaan siihen, mutta kalliin teoksen rinnalla saattoi olla mitä vaan, vaikka espanjalaista turistirihkamaa. Se kuvastaa Lahtisen persoonaa; hän päätti itse mistä tykkää, Aku Hirviniemi lisää.

Elsa Saisio ja Aku Hirviniemi kertovat Hymyä!-sarjan tekemisestä. Kuuntele haastattelu tästä!

Aidosti elänyt henkilö on yllättävä hahmo

Hymyä!-sarja sijoittuu 1970-luvulle aikaan, jolloin Urpo ja Hymy ovat juuri eronneet. Suuri osa kohtauksista tapahtuu lehden toimituksessa, ja sekä henkilökunta että haastateltavaksi saapuvat julkimot tarjoavat nostalgiannälkäiselle katsojalle herkkua hahmokimaran muodossa.

Näyttelijöille oikeasti eläneiden henkilöiden esittäminen on aina sekä jonkinlainen haaste että kiinnostava mahdollisuus.

– Olen katsonut haastatteluja ja käynyt Jeppe Lahtisen kanssa keskusteluja siitä, millainen hänen isänsä oli. Joissain kohtauksessa olen hyvin umpimielinen ja toisissa täysin maaninen, koska sellainen Urpo oli. Oikean ihmisen ristiriitaisuus antaa näyttelijälle suuren vapauden, Aku Hirviniemi kuvailee.

Kohukustantaja Urpo Lahtinen oli yhtenä hetkenä kovilla kierroksilla ja toisena täysin sulkeutunut. Näyttelijä Aku Hirviniemelle ristiriitainen hahmo tarjoaa mieleisen temmellyskentän. Tuotantoyhtiö Hihhihhii Oy / Miira Ojanen

Elsa Saisiolle oli tarjolla vähemmän materiaalia roolin rakentamiseen, sillä Hymystä ei ole olemassa niin paljon aineistoa kuin Urposta.

– Pyytämälläkään ei löytynyt videomateriaalia, ja valokuviakin oli yllättävän niukalti. Olen sanojen, muutaman kuvan ja omien päätösten varassa, enkä yritäkään tehdä tarkkaa kuvaa. Hymyn pojantyttäret kyllä korjailivat joitakin kohtia käsikirjoituksessa ja älähtivät esimerkiksi kohtauksesta, jossa Hymy oli tyytymätön peilikuvaansa. Hymy ei kuulemma laittautunut miehiä varten tai ollut epävarma ulkonäöstään.

Saisiokin kiittelee aidosti eläneiden henkilöhahmojen ristiriitaisuutta.

– Kun ihmisiä ei aleta keksimällä keksiä paperille, heissä säilyy yllättävyys. Minusta on hauskaa, että sarjassakin Hymyn kaltaisella nelikymppisellä vastuunkantaja-konttoristilla on parhaana ystävänä toimittaja Veikko Ennala. Väitän, että tällaista ystävyyttä ei kirjoitettaisi tämän kaltaisille henkilöhahmoille, jos ne olisivat täysin fiktiivisiä. Kun näyttelee henkilöä, joka on ollut oikeasti olemassa, voi saada ilmaiseksi yllättäviä kulmia.

Lue lisää:

Lehtikeisari Urpo Lahtisen elämästä tehdään tv-sarja – pääosassa Aku Hirviniemi