Pieni teollisuuskaupunki sai rakentaa uuden sairaalan poikkeusluvalla – katso suora lähetys uutuuttaan hohtavasta sote-keskuksesta kello 8.40

Poikkeuksellinen ponnistus saavuttaa maanantaina yhden etapin, kun reilun 20 000 asukkaan Varkaus avaa uuden terveyskampuksensa, Aalto-hyvinvointikeskukseksi nimetyn rakennuksen ovet.

Saman katon alle on koottu sosiaali- ja terveyspalvelut erikoissairaanhoitoa myöten. Samasta paikasta löytyvät jatkossa esimerkiksi päivystys, neuvolapalvelut, suun terveydenhuolto ja sosiaalityö.

– Tämä on Varkauden kaupungin historian suurin investointi. Samalla olemme edelläkävijöitä, kun tuomme nämä palvelut samaan yhteyteen, toteaa kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.

Monin paikoin Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat yhä erillisissä yksiköissään ja kuntalaiset kulkevat luukulta toiselle hoitamassa asioitaan.

Yhteiset tilat helpottavat tiedonkulkua eri ammattilaisten välillä ja mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön. Uusissa tiloissa työskentelee noin 350 ihmistä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö on Varkaudessa jo entuudestaan tuttua.

Rakennushanke on myös siksi poikkeuksellinen, että Suomessa on lailla rajoitettu uusia sote-investointeja. Syynä on, että valtakunnallinen sote-uudistus on yhä keskeneräinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa 2017 poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiselle Varkauteen.

Nukutusta vaativa leikkaustoiminta sen sijaan on käytännössä Varkaudessa jo päättynyt hallinto-oikeuden päätöksellä. Asiasta väännettiin monta vuotta.

– Käymme parhaillaan erikoissairaanhoidon osalta neuvotteluja niin KYSin kuin Terveystalon kanssa esimerkiksi siitä leikkaustoiminnasta, joka ei vaadi nukutusta, kertoo Tsupari.

Terveystalon kanssa aiemmin tehty ostopalvelusopimus on voimassa vuoteen 2025 saakka. Osan erikoissairaanhoidon palveluista tuottaa tälläkin hetkellä Kuopion yliopistollinen sairaala.

Uudisrakennus on hankittu leasing-rahoituksella, eli käytännössä kaupunki vuokraa tilat käyttöönsä. Elinkaarimalli (siirryt toiseen palveluun) tarkoittaa sitä, että rakennuksen ylläpito jää rakennuttajalle sovituksi ajaksi.

Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat noin 950 000 euroa vuodessa. 20 vuoden ylläpidon palvelukustannukset ovat yli 18 miljoonaa euroa. Rakentamiskustannukset olivat yli 37 miljoonaa euroa.

Vanha sairaalarakennus puretaan

Uudessa rakennuksessa on yli 100 vastaanottohuonetta ja yhteensä yli 70 potilaspaikkaa.

Aiemmassa sairaalarakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia ja se puretaan. Vanhasta rakennuksesta on siirretty uuteen ainoastaan ne kalusteet, jotka on voitu tehopuhdistaa.

Muutto vanhoista tiloista uusiin tapahtui pääosin viime viikonlopun aikana. Uudisrakennuksessa on tilaa yli 15 000 kerrosneliömetriä.

Uuden sote-keskuksen palveluita käyttävät varkautelaisten lisäksi myös Joroisten asukkaat. Hyvinvointikeskuksen palveluiden piirissä on näin ollen yhteensä noin 25 000 asukasta.

Uudistukset ja muutokset tapahtuvat harvoin ilman, että jokin käänne puhuttaa. Varkaudessa käytiin vielä viime viikolla keskustelua (siirryt toiseen palveluun) siitä, nimetäänkö uudisrakennus lopullisesti Aalto-hyvinvointikeskukseksi.

– Nimi saatiin nimikilpailulla, ja hyvinvointikeskus-nimitystä on käytetty myös muualla vastaavissa rakennuksissa, kertoo hallintojohtaja Toni Leppänen.

