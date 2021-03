Lounais-Suomen poliisi aloittaa karanteenivalvonnan Turussa perjantai-illasta alkaen

Lounais-Suomen poliisi ryhtyy tekemään Turun kaupungin virka-apupyynnön mukaisesti koronavirukseen liittyvien karanteenien ja eristysten valvontaa. Toiminta alkaa perjantai-illan kuluessa.

Valvonta tarkoittaa poliisin läsnäoloa tietyissä paikoissa. Tarkemmista toimenpiteistä poliisi ei halunnut vielä kertoa, sillä asiasta on pyydetty täsmennyksiä Turun kaupungilta, jolla on johtovastuu toiminnasta. Kyse on tartuntatautilain mukaisesta tehtävänannosta.

– Tämä tarkoittaa näkyvää valvontaa. Emme kuitenkaan käy suoranaisesti ovelta ovelle ovikelloja soittelemassa, painottaa ylikomisario Stephan Sundqvist.

Poliisi ei kerro tarkemmin virka-apuun käytettävistä resursseista, sillä se on salassa pidettävää operatiivista tietoa.

– Kyse on tiettyjen paikkojen kohdennetusta valvonnasta siten kuin tartuntatautiviranomainen on meiltä pyytänyt, toteaa rikosylitarkastaja Markus Laine.

Poliisi ei tarkentanut täsmällisemmin valvonta-alueita. Markus Laineen mukaan yleisesti tiedossa on se, että opiskelijoiden keskuudessa on viime aikoina löytynyt runsaasti tartuntatapauksia ja karanteenin valvonta on tuottanut vaikeuksia.

