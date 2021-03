Tampereen korkeakoulut etsivät ratkaisuja noutoruoan jätekäsittelyyn ja päästöihin – visioissa ollut jopa ruokaversio jäätelöautosta

Muutamaa maakuntaa lukuun ottamatta ravintolaruoasta voi nauttia 28. maaliskuuta asti ainoastaan kotiin vietävinä take away -aterioina. Noutoruoan suurkuluttamisen ongelmana ympäristön näkökulmasta on lisääntyvä jätemäärä, joka muodostuu take away -pakkauksista.

Ympäristöystävällisempiä ratkaisuja noutoruokapakkauksiin kehitetään Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) ja Tampereen yliopiston osallistavassa RUOKO-hankkeessa. Hanke kiinnittää huomiota niin pakkausten valmistukseen, kuljetusratkaisuihin kuin myös oikeaoppiseen kierrätykseen.

– Pakkaukset pitää lajitella oikein niin, ettei niitä vietäisi sekajätteisiin. Kiertotalouden idea on se, että kaikki materiaali voitaisiin käyttää uudestaan, painottaa Tamkin liiketalouden lehtori Tiina Wickman-Viitala.

Hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun asti.

Tavoitteena monialainen yhteistyö

Hankkeeseen on osallistunut jo tusinan verran yrityksiä. Halukkaat voivat ilmoittautua edelleen mukaan.

– Haluamme mukaan pieniä ruoka-alan toimijoita. Tahdomme tietää heidän näkökulmansa take away -pakkauksen käytettävyyteen, kun annoksia laitetaan niihin. Miten kylmä tai kuuma ruoka aiheuttavat haasteita?

Myös it-alan yritykset ovat toivottuja osallistujia RUOKO-hankkeeseen. Heidän avullaan voidaan tarkkailla pakkausten logistiikan kulkua. Tämän lisäksi asiantuntijanäkemyksiä toivotaan pakkauksia suunnittelevilta ja valmistavilta toimijoilta.

– Isoja kauppaketjuja ei ole vielä tullut mukaan. Heillä olisi nyt mahdollisuus ottaa yhteyttä ja kertoa asioista, joita kaupat haluavat kierrätyksessään edistää.

Noutoruoka on piriste etätyöarkeen

Lielahden kauppakeskuksesta tavoitetulle Oona Nyblomille take away -lounaiden hakeminen on jo niin rutinoitunut osa arkea, että ravintola muistaa Nyblomin vakiotilauksen, eli vapaavalintaisen wokin jo ulkoa.

– Tekee ihan hyvää nousta työpöydän äärestä jaloittelemaan ulkoilmaan. Olen tehnyt etätöitä jo aika pitkään ja lounasedulla saa haettua kätevästi ruoan kotiin.

Oona Nyblomin etätyöpäiviin kuuluu usein syötävän hakeminen ravintolasta tai lähimarketista. – Monet tuntuvat hakevan nyt ruokaa ravintoloista. Se on pahimmillaan tosi iso paikka muovinkäytön lisääntymiselle. Marjut Suomi/Yle

Nyblom on iloinen siitä, että ravintoloiden lisäksi myös marketit tarjoavat tuoreita vaihtoehtoja etätyöläisen lounaspöytään. Makujen lisäksi Nyblomin valintoja ohjaa ekologisuus .

– Huomioin sen, että onko pakkaus muovia vai pahvia. En koe tarvetta ottaa kertakäyttöaterimia mukaan, koska syön kuitenkin kotona.

Kiertävä ravintola-auto haastamaan lähettipalveluja?

Pakkausten lisäksi pohdinnan aiheena RUOKO-hankkeessa on ollut tapa, jolla take away -annoksia viedään nälkäisten asiakkaiden koteihin. Yksilökeskeisen kotiinkuljetuksen sijasta Wickman-Viitalalla on näkemys palvelusta, joka kulkee asuinalueelta toiselle jäätelöauton hengessä.

– Olemme miettineet alustatalouden mallilla kulkevaa autoa, josta voisi hakea jo tilaamansa ruoan tai ostaa suoraan autosta samalla tavalla kuin nakkikioskilta.

RUOKO-hankkeen tekijöiden tavoin myös Nyblomia on mietityttänyt ruoan kotiovelle tilaamisen järkevyys ympäristön näkökulmasta.

– Olen pohtinut asiaa esimerkiksi silloin, kun olemme tilanneet poikaystävän kanssa ruokaa kotiin, mutta halunneet annokset eri ravintoloista. Miten useasti ruokaa tuodaan päivän aikana samaan paikkaan, mutta eri tilaajille?

Nyblomin mielestä Wickman-Viitalan ajatus ajomatkojen määrää karsivasta take away -kuljetusmallista kuulostaa järkevältä.

Jan-Kristian Ollinen haki perjantaipäivän palaksi sushia. Jaloittelun sijasta Ollinen tilaa kuitenkin yleensä ruokansa kotiovelle tuotuna.

Jan-Kristian Ollinen haki lounasta Itsudemon noutopöydästä. Hän toteaa, että ruokapakkausten ympäristövaikutukset eivät käy kovin usein mielessä valintoja punnittaessa. Marjut Suomi/Yle

Ollisen mielestä kiertävä take away -auto voisi olla hyvä idea, mutta hän muistuttaa myös niistä ympäristöä säästävistä ratkaisuista, joita ruokalähettipalvelut jo käyttävät.

– Keskustan alueella he liikkuvat paljon kävellen ja polkupyörillä. Kaupungin laitamille lähetit kulkevat kuitenkin edelleen autolla.

Paperien ja pullojen meininki saatava myös muoveihin

Suomalaiset ovat Wickman-Viitalan mukaan tunnollisia sanomalehtien ja pullojen kierrättäjiä, mutta esimerkiksi muovilajittelun suhteen on vielä parannettavaa.

Liiketalouden lehtori Tiina Wickman-Viitala näkee, että pakkausten kierrätyksen väärinkäytökset johtuvat enemmän tietämättömyydestä kuin piittaamattomuudesta. Marjut Suomi/Yle

Syy kierrätyksen puutteellisuuteen ei ole vain kuluttajissa, vaan liian monissa naapurustoissa mahdollisuuksia oikeanlaiseen lajitteluun on niukasti.

– Omakotitaloissa ja pienissä taloyhtiöissä on usein vain biojäte ja paperinkeräys. Siinä tapauksessa asukkaiden pitäisi lajitella muut jätteet kotona ja viedä ne jätekeskuksiin.

Wickman-Viitala on kohdannut epätietoisuutta noutoruokapakkausten jatkokäsittelystä myös omassa arjessaan. Hän uskoo, että tietouden lisääminen on avain kokonaisvaltaisempaan kierrätykseen.

– Pakkauksissa saattaa olla erilaisia materiaaleja ja monet eivät tiedä, mitä niiden koodit ja muut merkinnät tarkoittavat. Kotitalouden kierrätystä pitää lisätä antamalla tietoa lisää helpolla tavalla.

Oletko tukenut maaliskuun sulun aikana ravintoloita ostamalla take away -aterioita vai luotatko kotikeittiön antimiin? Keskustelu on auki 20.3. kello 23 asti.

Lue lisää:

Noutoruuan merkitys vaihtelee reippaasti ravintoloiden välillä: yksi ei saa siitä juuri mitään, toiselle se tuo kolmanneksen koko myynnistä

Noutoruuan ylimääräiset kulut poistuvat Lappeenrannan keskustassa – parkkipaikat muuttuvat ilmaisiksi lyhyttä pysäköintiä varten

Sulkutila astui voimaan Päijät-Hämeessä: osa ravintoloista siirtyi noutoruoan myyntiin jo maanantaina