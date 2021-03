Some täyttyy naisvihasta, koska mies voi pahoin – Juhani Brander kirjoitti kirjan miehistä, ja vuoden vanhana teos on entistä ajankohtaisempi

Armeijakaverit homottelivat, kun he näkivät Juhani Branderin kädessä kirjan. Mutta hän oli tottunut sellaiseen.

Lukeminen oli tulevalle kirjailijalle ja kirjallisuuskriitikolle rakas harrastus. Sitä piti salailla mahdollisuuksien mukaan. Kasarmilla Brander piilotteli James Ellroyn rikosromaania.

Brander tiesi, että lukeminen oli nössöjen puuhaa. Sen hän oli oppinut nuorempana kotikulmillaan Piikkiössä. Kirjallisuus on feminiinisukuinen sana myös suomen kielessä.

– En kehdannut myöntää, että luen niin helvetisti. Siitä ei olisi ollut mitään muuta kuin haittaa, 42-vuotias Brander muistelee.

Brander ahmi nuorena tekstejä, mutta toisaalta hän oli väkivaltainen niin kuin monet pojat ovat. Hän käytti rumia sanoja, tappeli verissäpäin ja juoksi naisten perässä.

Tai kuten kirjailija itse muotoilee, hän on lyönyt, juonut ja nainut niin kuin miehen pitää lyödä, juoda ja naida. Se on yksi tapa kuvata hegemonista maskuliinisuutta eli tutkija Raewyn Connelin teoriaa miehisyyden kuvitteellisesta ideaalista, jota vasten omaa miehisyyttä tahattomastikin arvioidaan. Sittemmin samaan on alettu viitata termillä toksinen eli myrkyllinen maskuliinisuus.

Käytännössä ilmiö näyttäytyy esimerkiksi niin, että lyöminen on miehekästä, lukeminen ei.

– Kaikki eivät tietenkään tunnista itseään hegemonisen maskuliinisuuden määritelmästä, eikä se koske kaikkia miehiä, mutta tällainen malli on olemassa, ja sitä on hyvä pohtia, Brander sanoo.

Branderin mielestä yhteiskunta tarvitsee enemmän miehiä, jotka puhuvat avoimesti ongelmistaan ja epäonnistumisistaan. Benjamin Suomela / Yle

Elämiä tuhoutuu, kun pojista tehdään miehiä

Vuosi sitten julkaistu esseekokoelma, Branderin kirjoittama Miehen kuolema (WSOY, 2020), on tarkkanäköinen kuvaus miehisyydestä ja siihen liittyvistä kipupisteistä. Teos on julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella entistä ajankohtaisempi.

Brander osoittaa, että asian omakohtaiselle, kriittiselle tarkastelulle on tilausta. Suuri osa ihan tavallisista suomalaisista on tullut koulituiksi mekanismeilla, joilla pojista tehdään miehiä. Branderin mielestä nuo mekanismit ovat tuhonneet monen elämän.

– Olin pohtinut näitä teemoja vuosia, enkä voinut välttyä huomaamasta miesten pahoinvoinnin määrää.

Pahaan oloon viittaavat tilastot päihdeongelmista, asunnottomuudesta, rikoksista ja itsemurhista, joissa miehet ovat yliedustettuina.

Pahasta olosta todistaa myös Ylen vastikään teettämä tutkimus, jossa iän ja sukupuolen mukaan jaotelluista ryhmistä juuri keski-ikäinen mies kokee itsensä useimmin syrjityksi.

Se saattaa kuulostaa naurettavalta. Harva on voinut välttyä kuulemasta viime aikojen suuresta puheenaiheesta eli siitä, kuinka etuoikeutettu asema valkoisella heteromiehellä on. Suomalaisen keski-ikäisen miehen pitäisi siis olla syntyjään kaikkea muuta kuin syrjitty.

Brander näkee ristiriidan taakse. Hän tuntee sympatiaa tutkimukseen vastanneita kohtaan.

Työttömän tai yksin elävän, sairauksista kärsivän miehen on vaikea samastua ajatukseen patriarkaatista tai keskusteluun valkoisen miehen ylivallasta, kirjailija huomauttaa. Laajalla kontekstilla ei ole merkitystä silloin, kun puhutaan yksilöllisistä tragedioista.

– Vaikka miehet eivät ole joutuneet taistelemaan äänioikeudesta, yksittäisten miesten tragedioita pitäisi tarkastella myös erikseen. Moni kokee olevansa kaikkea muuta kuin etuoikeutettu.

Isyys on Branderin mukaan ratkaisevia tekijöitä maskuliinisuuden tulevaisuudelle. Olisi tärkeää, että isyys laajentuisi ja vanhemmuus tasavertaistuisi, hän sanoo. Benjamin Suomela / Yle

Naisten esineellistäminen on yksi ongelman ytimistä

Usein miesten paha olo kanavoituu naisiin.

Nato-raportti kuluneelta viikolta kertoo, että Suomen hallitukseen, jossa kaikkien viiden hallituspuolueen puheenjohtajat ovat naisia, kohdistuu demokratiaa heikentävä vihakampanja sosiaalisessa mediassa.

Samaan aikaan somessa leviää sisältö, jossa naiset eri puolilta maailmaa jakavat kokemuksia uhkaavista tilanteista ja pelostaan liikkua yksin. Pontimena on Britanniassa hiljan tapahtunut raaka väkivallan teko, jossa poliisimies surmasi nuoren naisen, Sarah Everardin, tämän kotimatkalla.

Somenkäyttäjät kysyvät nyt, kuinka miehet voisivat tehdä maailmasta naisille turvallisemman paikan.

– Ennen kaikkea muutos lähtee miehistä. Seksistisestä kielenkäytöstä sekä naisten vähättelystä ja esineellistämisestä on päästävä eroon, Brander toteaa.

Miehen kuolemassa hän kirjoittaa:

Vihapuhe on tuhoamisen kieltä, jonka alle on piilotettu kaipuu rakastavasta, eheyttävästä objektista. Vihapuhetta hegemoninen maskuliinisuus ylläpitää, sitä se tuottaa. Se kastroi muut tunteet ja jättää rakennusaineeksi aggression, tuon tunteista helpoimman ja pikavippien tapaan nopeasti apua tarjoavan mallin.

Entä jos mies itkisi?

Branderin mukaan naisille turvaa toisi se, että miehet tunnistaisivat toisiinsa kohdistuvat alisteiset hierarkiansa. Patriarkaatti kun alistaa sekä naisia että miehiä, hän sanoo.

Rakennetta ylläpitävät kirjailijan mukaan miesten lisäksi niin media, kasvatusinstituutiot kuin heteronormatiiviset naiset. Maskuliinisuuden malli on viime vuosina avartunut, mutta pohjimmiltaan se on yhä äärimmäisen ahdas.

– Tarvitsemme lisää miehiä, jotka uskaltavat puhua julkisesti mielenterveysongelmistaan, haavoittuvuuksistaan ja epäonnistumisistaan. Se loisi hiljalleen tilaa, jossa mallin täyttämättä jättämisestä ei rangaistaisi.

Mitä jos mies voisi itkeä vapautuneesti sen sijaan, että hänen kuuluu padota tunteitaan ja olla rationaalinen? Branderin mukaan tutkimukset osoittavat edelleen, että itkemällä mies “naisellistaa” itseään.

Omaa suhtautumistaan voi testata ajatusleikillä. Kumpi herättää enemmän luottamusta, pidättäytyvä vai itkevä mies?

– Kumpi on enemmän mies ja kumpi on enemmän ihminen? Brander kysyy.

Brander perää rakentavaa keskustelua miehisyydestä. Sellaista, jossa huomioidaan erilaiset näkökulmat ja kunnioitetaan eriäviä mielipiteitä. Benjamin Suomela / Yle

Mainoksissa isit ovat perheen pelle

Branderin seuraava romaani, maaliskuussa ilmestyvä Silta yli vuosien (Siltala), käsittelee 1980-luvun nousukautta ja 1990-luvun lamaa, luokkayhteiskuntaa ja häpeää. Se sivuaa myös monia Miehen kuolemassa käsiteltyjä aiheita ja sitä, kuinka ongelmat siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Jos jokin, niin miehen malli siirtyy isältä pojalle, vaikka ei edes yrittäisi.

– Suomessa on kymmeniätuhansia syrjäytyneitä nuoria, suurin osa miehiä. Heitä olisi isyystutkija Jouko Huttusen mukaan puolet vähemmän, jos pojat saisivat isiltään enemmän hoivaa ja läsnäoloa.

Juuri isyys on Branderin mukaan maskuliinisuuden tulevaisuuden kannalta ratkaiseva tekijä.

– Olisi erittäin tärkeää, että isyys laajentuisi ja vanhemmuus tasavertaistuisi. Isäkin voi olla ensisijainen lähivanhempi, Brander toteaa.

Brander on kiinnittänyt huomiota erityisesti isyydestä kertovaan mediakuvastoon, jonka ongelmat ovat ilmeiset ja joita eritellään muun muassa Raisa Cacciatoren ja Samuli Koiso-Kanttilan teoksessa Pelastakaa pojat (Minerva).

– Isistä tehdään mainoksissa perheen pelle. Uusavuton isä ei tiedä, mikä on tomaatti, ja muu perhe nauraa päälle.

Vapautuminen ahtaan maskuliinisuuden kahleista on utopiaa

Brander sai vuosi sitten julkaistusta esseekokoelmastaan läjäpäin palautetta eri ikäisiltä miehiltä ja naisilta. Palaute kertoi sen, että hänen havaintonsa ahtaasta miehen muotista oli tunnistettu ja siihen oli samastuttu.

– Moni mies kirjoitti minulle, että olisipa lukenut teokseni kasvuiässä, koska sen avulla olisi voinut välttyä sudenkuopilta.

Aihe on monimutkainen, laaja ja tunteita herättävä. Kiitosten lisäksi Brander sai kuulla olevansa feministien käsikassara. Se perustuu kirjailijan mukaan väärinymmärrykseen.

– Miehet kokevat feminismin suurena uhkana, joka vie heidän oikeutensa. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että miehetkin hyötyvät, kun yhteiskunta ja kulttuuri muuttuvat tasa-arvoisemmaksi.

Mitä olisi maailma ilman Selviytyjät-sarjan kilpailijan naisvihamielisistä kommenteista syntynyttä somekohua (siirryt toiseen palveluun)? Tai ilman puhujana kunnostautunutta kirjailija Jordan Petersonia, eheyttäväksi koettua symbolista isähahmoa, jonka suosio on Branderin mukaan osoitus siitä, että länsimaisella miehellä on suuri identiteettityhjiö?

Se saattaisi olla maailma, jossa todennäköisin miehinen seksisymboli ei olisikaan paha poika ja jossa empatiakyky nostaisi päätään. Maailma, jossa lukevaa poikaa ei homoteltaisi.

Yhteisöllinen vapautuminen ahtaan maskuliinisuuden kahleista on Branderin mielestä kuitenkin utopiaa.

– Elämme vastakkainasettelun ja matelija-aivoista nousevien tunteiden aikakautta. Luomme uhkakuvia, joita vasten heijastamme itseämme ja joilla perustelemme sen, mihin meillä on oikeus ja mitä meidän kuuluu saada.

Maskuliinisuus ei ole monoliitti, vaan se muuttuu aikojen saatossa, Brander sanoo. Benjamin Suomela / Yle

Askel eteenpäin olisi Branderin mukaan julkinen keskustelu, joka ei olisi äärikonservatiivien ja sen vastavoimien öyhöttämistä. Tilalle tarvitaan kirjailijan mielestä rakentavaa, aikuista keskustelua, jossa huomioidaan erilaiset näkökulmat ja kunnioitetaan eriäviä mielipiteitä.

– Se keskustelu ei piiloudu nimimerkkien taakse eikä toimi koulukiusaajalogiikalla. Sellaista käydään vasta todella vähän. Monia ärsyttävät pelkästään termit, kuten hegemoninen maskuliinisuus tai patriarkaatti. Valistusfilosofi Voltairea vapaasti lainaten meidän pitäisi puolustaa sellaistenkin ajatussuuntien toimintavapautta, joita ei itse hyväksy.

Hierarkiset mallit elävät suljetuissa yhteisöissä

Maskuliinisuus ei ole pysyvä tila. Se on performanssi, esitys, joka muuttuu aikojen saatossa. Se on yksi Branderin pohdintojen ydinajatuksista.

Ja näkeehän sen, että maskuliinisuus on murroksessa. Nuoret vaikuttavat vanhempia sukupolvia sosiaalisemmilta ja avoimemmilta. Nuoret miehet puhuvat henkilökohtaisista ongelmistaan ja näyttävät tunteitaan, toisin kuin ehkä isänsä ja isoisänsä.

Samaan aikaan tosin vanhat, hierarkiset mallit elävät ja voivat hyvin lähes missä tahansa suljetussa, perinteisesti miesvaltaisessa yhteisössä, kuten esimerkiksi pelimaailmassa.

Miehen kuoleman esipuheessa Brander kirjoittaa, että uutta syntyy vasta kun vanha kuolee.

– Tällä kertaa suruliputukselle ei ole tarvetta, hän toteaa.