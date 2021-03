Herätys: Vapaavuori suomii hallitusta Ykkösaamussa, Suomen arktisen politiikan strategiaa uudistetaan, Islannissa purkautuu tulivuori

Vapaavuori painottaa kuntien merkitystä ja arvostelee hallitusta

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo, että kunnat vastaavat koronakriisin käytännön hoidosta. Kun rokotusaikaa varataan, puhelimeen vastaa kunta. Rokotuksen pistää kunta. Vapaavuori arvostelee hallitusta ja kertoo ehdottaneensa eri ministereille tiiviimpää ja käytännönläheisempää yhteistyötä. Hänen mukaansa tarjoukseen ei ole tartuttu, vaikka monia kriisinhoidon käytännön toimeenpanon haasteita olisi saatettu välttää paremmalla yhteisellä suunnittelulla ja yhteistyöllä. Vapaavuori on tänään haastateltavana TV1:n Ykkösaamussa kello 10.05.

Marinin hallitus uudistaa Suomen arktisen politiikan strategiaa: Ilmastonmuutos mullisti arktisen politiikan tavoitteet ja keinot

Arktista strategiaa puidaan keväällä. Juha Kivioja / Yle

Suomen tavoitteena ei ole enää arktisen alueen kaasu- ja öljyvarojen hyödyntäminen vaan ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Lausuntokierroksella elinkeinoelämä kaipasi arktisen politiikan strategiaan mainintoja akkuteollisuudesta ja arvokkaista maametalleista. Hallitus ja presidentti käsittelevät arktisen politiikan strategiaa pääsiäisen jälkeen.

Islannissa on käynnissä tulivuorenpurkaus

Reykjavikin yötaivas värjäytyi tulivuorenpurkauksen myötä punaiseksi. Halldor Kolbeins / AFP

Islannin pääkaupungin Reykjavikin lähellä on käynnissä tulivuorenpurkaus. Purkaus on Fagradalsfjall-nimisellä vuorella, jonka lähialueilla ei ole asutusta. Tulivuorenpurkauksen vuoksi kaikki lentoliikenne maan päälentokentälle Keflavikiin oli keskeytettynä hetken. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä olemaan lähestymättä purkausaluetta, ja kaikki tiet alueelle on suljettu.

Suomalaisetkin ovat olleet etsimässä Kongon rikkauksia kaivoksilla ja havittelivat jopa siirtomaaherroiksi

Kobolttia tarvitaan muun muassa kännyköiden ja autojen akuissa. Fredrik Lerneryd

Kun Kongo oli Belgian siirtomaa, kuningaskuntaa palveli paikan päällä myös suuri määrä pohjoismaalaisia ja satoja suomalaisia. Kongosta kaavailtiin jopa Suomen siirtomaata jatkosodan aikana, kirjoittaa Ylen Afrikan-toimittaja Liselott Lindström.

Kevätpäivän tasauksen sää on kaukana keväisestä

Aamupäivällä sataa lunta länsirannikolta Kainuuseen yltävällä alueella. Päivällä sateet painottuvat etelään ja itään. Lännessä ja pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee.

Lauantai-illan ja sunnuntaiyön aikana seuraava sadealue leviää Suomeen lännestä. Etelässä sateet ovat osin vettä tai räntää, muutoin pääasiassa lunta.

