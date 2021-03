Opiskelija-asuntolaan terveystarkastuksia ja ruoka-apua, poliisi valvoo karanteenia – näin korona kiristi otettaan Turussa tällä viikolla

Turun Ylioppilaskylässä on opiskelijoiden yhteisasuntoja, joissa yhteiskeittiöt tai soluasunnot voivat edesauttaa koronaviruksen leviämistä. Arkistokuva.

Turun Ylioppilaskylässä on opiskelijoiden yhteisasuntoja, joissa yhteiskeittiöt tai soluasunnot voivat edesauttaa koronaviruksen leviämistä. Arkistokuva. Lina Frisk / Yle

Maaliskuun kolmas viikko käynnistyi Turussa bussiliikenteen maskipakolla. Perjantai-iltana oltiinkin jo tilanteessa, että poliisi valvoo opiskelijoiden karanteeneja ja eristyksiä.

Turun koronatilanne on jo yhtä vakava kuin pääkaupunkiseudulla.

Lue viikon vaiheet päivä päivältä.

Maanantai 15. maaliskuuta: Föli-busseihin maskipakko

Turun seudun joukkoliikenteen busseihin tulee toistaiseksi voimassa oleva maskipakko. Se koskee jokaista yli 12-vuotiasta, jos hänellä ei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia.

Tiistai 16. maaliskuuta: Epidemian tähänastinen ennätys

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa nousee on jo yli kahdensadan (226).

– Tilanne on aika kriittinen. Meillä todetaan päivittäin 50–80 tapausta, jopa sata tapausta on todettu joinakin päivinä, tiivisti tilannetta TYKSin tartuntaudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Keskiviikko 17. maaliskuuta: Kansainvälisillä opiskelijoilla runsaasti tartuntoja

Turussa ilmaantuvuusluku on noussut 350:een. Se on samalla tasolla pääkaupunkiseudun kanssa.

Kansainvälisillä opiskelijoilla on todettu Turussa runsaasti koronavirustartuntoja. Kaupunki kohdistaa opiskelijoihin tehostettua koronaviestintää.

Torstai 18. maaliskuuta: "Jaksakaa rajoituksia vaikka hammasta purren"

Kiireetöntä hoitoa vähennetään Turussa pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Runosmäen terveysaseman henkilöstö siirretään kahdeksi viikoksi koronatyöhön.

Terveydenhuollon ajanvaraus, koronaneuvontapuhelin ja koronarokotuspuhelin ovat pahasti ruuhkautuneet.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kehottaa jaksamaan rajoituksia vaikka hammasta purren.

– Näemme tartunnanjäljityksessä ihan liikaa työpaikkoja, joissa on tehostamisen varaa maskien käytössä, koronavarotoimissa, ruokailuiden porrastamisessa ja yhteiskuljetuksissa, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Laaja vaihto-opiskelijoiden koronatartuntaketju on todettu Turussa. Tartuntoja on tässä vaiheessa 71. Altistuneita on vähintään kymmenkertaisesti, etenkin Ylioppilaskylän yhteisasumisessa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve pyytää poliisilta virka-apua opiskelijoiden karanteenien valvontaan. Hän tekee myös ministeriöön selvityspyynnön liikkumisrajoituksien mahdollisuudesta tietyille alueille.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto valmistelee velvoittavia terveystarkastuksia turkulaisille opiskelijoille. Tarkastus voisi kohdistua esimerkiksi yksittäiseen opiskelija-asuntolaan

Katso päivitys synkistyvästä koronatilanteesta TYKSin T-sairaalan aulasta

Turun yliopistossa on tällä hetkellä 180 vaihto-opiskelijaa ja Turun ammattikorkeakoulussa 112. Philip Stenkula / Yle

Perjantai 19. maaliskuuta: Vaihto-opiskelijat keskiössä

Lounais-Suomen poliisi hyväksyy Turun kaupungin virka-apupyynnön koronakaranteenien valvomisesta. Se käynnistyy perjantai-iltana.

Turku alkaa jakaa eristykseen määrätyille vaihto-opiskelijoille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita karanteenin ajaksi. Karanteenissa olevia opiskelijoita asuu yhteisasunnoissa Ylioppilaskylässä, Varissuolla ja Luolavuoressa.

Turun kaupunki laajentaa kasvomaskin käyttösuositusta koskemaan kaikkia vuosiluokkia perusopetuksessa, myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää yhden opiskelija-asuntolan asukkaat pakolliseen terveystarkastukseen. 65 asukkaan joukosta on todettu yhdeksän tartuntaa.

Turun yliopisto sulkee kampusrakennuksensa opiskelijoilta kahdeksi viikoksi Turussa.

Lounais-Suomen avi pidentää julkisten sisä- ja ulkotilojen asiakasmäärien rajoituksia vielä kahdella viikolla.

Katso keskustelu Turussa opiskelevien vaihto-opiskelijoiden laajasta koronavirusketjusta

Lauantai 20. maaliskuuta: Poliisin valvontakohteissa levollista

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että sen tekemä karanteenivalvonta Turussa on sujunut lauantain vastaisena yönä rauhallisesti. Valvontakohteissa oli levollista ja liikettä vain vähän.

Virka-apupyynnön mukainen #poliisi’n karanteenivalvonta Turussa sujui rauhallisesti koko yön.Valvontakohteissa oli levollista ja vain vähän liikettä.Valvonnalla #lspoliisi varmisti, että karanteeniin/eristykseen määrätyt henkilöt pysyivät heille määrätyissä osoitteissa. #koronafi — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 20. maaliskuuta 2021

Valvonnalla poliisi varmistaa, että karanteeniin tai eristykseen määrätyt henkilöt pysyvät heille määrätyissä osoitteissa. Turun kaupungin virka-apupyyntö jatkuu maanantaihin asti.

Koronantorjuntabussi tekee koronatestejä Ylioppilaskylässä lauantaina ja sunnuntaina. Testiin pääsee ilman lähetettä (siirryt toiseen palveluun). Kaikkia halukkaita ei ehditty testata lauantain aikana, joten sunnuntaille aukioloaikaa on pidennetty (klo 11–17).

Voit keskustella jutun tiimoilta Yle-tunnuksella sunnuntaihin 21.3. klo 23:een asti.