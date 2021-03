Suomelle ja muille EU-maille tarjottu miljardien arvosta olemattomia koronarokotteita – vain ajan kysymys, kun väärennöksiä tulee myyntiin

Rikolliset ovat yrittäneet kaupitella EU:n jäsenvaltioille olemattomia koronavirusrokotteita yhteensä 14 miljardin euron arvosta. Asiasta kertoo Euroopan petostentorjuntavirasto Olaf.

Olafin pääjohtaja Ville Itälä kertoo Ylelle, että huijausyrityksiä on Olafiin raportoitu myös Suomesta.

– Tiedämme, että Suomeenkin on rokotteita tarjottu, Itälä sanoo.

Itälä ei voi kommentoida sitä, mitkä tahot Suomeen ovat rokotteita tarjonneet. Asia on Suomen viranomaisten tutkinnassa.

Yleisesti ottaen Itälä kuitenkin kertoo, että rokotehuijausyritysten tekijät ovat useimmiten järjestäytyttä rikollisuutta ja toimivat kolmansista maista käsin.

Olafin tietoon on tullut kaikkiaan miljardi EU-alueelle tarjottua rokoteannosta.

Derrick Frilund / yle

Uskottavia tarjouksia

Itälän mukaan petostentorjuntavirasto pääsi huijausten jäljille, kun useasta eri jäsenvaltiosta oltiin yhteydessä Euroopan komissioon. Paine saada rokotteita on kova, ja jäsenmaiden viranomaisille tulleista tarjouksista kysyttiin lisätietoa komissiolta.

– Tutkimme tarjouksia ja huomasimme, että taustalta löytyvät rikolliset. Tarjoukset on hyvin tehty, ne näyttävät hyvin todellisilta. Siellä on järjestäytynyttä rikollisuutta ja vähän yksityisyrittelijäisyyttäkin mukana, Itälä avaa.

Huijareiden tarjoukset ovat kuitenkin tyhjää täynnä.

– Kyse on siitä, että he tekevät tarjouksia, mutta näitä rokotteita ei ole olemassakaan, Itälä sanoo.

– Aika uskottavasti tarjotaan rokotteita ja pyydetään etukäteismaksua, ja sitten jos joku menee ja maksaa, niin koko porukka on hävinnyt. Heitä ei löydy, mutta ei löydy tietysti rokotteitakaan, hän jatkaa.

Huijarit eivät ole onnistuneet

Kaiken kaikkiaan olemattomia tarjouksia on tehty 12 EU:n jäsenvaltiolle, Suomi siis joukossa mukana. Tietoon tulleiden tarjousten arvo on noussut yhteensä 14 miljardiin euroon helmikuun loppuun mennessä.

Jyrki Lyytikkä / Yle

– Tämä osoittaa, kuinka massiivista tämä rikollisuus on, Itälä sanoo.

Itälän mukaan Olafin tiedossa ei ole, että yksikään rikollinen olisi kuitenkaan onnistunut huijausyrityksessään. Lisäksi tarjousten tuleminen on nyt hiipunut.

– Kerrankin on onnistuttu! Nyt ihan tässä parin viime päivän aikana tämä homma on loppunut, Itälä paljastaa.

Poikkeuksellinen ulostulo

Petostentorjuntavirasto ei yleensä koskaan kerro julkisuuteen kesken olevasta tutkinnasta. Rokotehuijausten suhteen tehtiin kuitenkin yllättävä päätös.

– Tämä on täysin poikkeuksellinen ulostulo. Tässä asiassa oli syytä tulla julkisuuteen ja varoittaa kaikkia toimijoita, että nyt kannattaa olla varovainen ja katsoa, kenen kanssa rupeaa näissä asioissa kauppaa tekemään.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Olafin tietojen mukaan huijarit ovat lähestyneet useimmiten valtioiden ministeritasoa, yleensä eri jäsenmaiden terveysministeriöitä.

– Mutta sitten on esimerkkejä siitä, että on menty ihan paikallistasolle. Se tekee tämän vielä vaikeammaksi, jos paikalliselle tasolle tehdään tarjouksia, Itälä huomauttaa.

Tarjoukset on tehty etupäässä sähköpostilla, mutta muitakin kautta on lähestytty.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Pelkona väärennetyt rokotteet

Huijausyritykset on siis nyt saatu ainakin hetkeksi hillittyä, mutta vaarana on, että rikollisten toiminta jatkuu jossain muussa muodossa.

– On jo viitteitä, että nyt mennään toiseen asteeseen eli tarjotaan niitä todellisia rokotteita, jotka on väärennetty. Ne ovat todella vaarallisia, Itälä muistuttaa.

Väärennettyjä rokotteita on jo myyty netissä muualla maailmassa, mutta ei vielä toistaiseksi EU-alueella. Se on Itälän mukaan kuitenkin vain ajan kysymys.

Huijauksia ja väärennöksiä pyritään paljastamaan viraston ja kansallisten viranomaisten yhteistyöllä. Myös Europol ja Interpol ovat läheisessä yhteistyössä Olafin kanssa.

Tekijöitä on ollut jonkin verran myös Euroopassa ja heitä on tiettävästi myös saatu kiinni. Etupäässä kolmansissa maissa toimivia rikollisia on kuitenkin vaikeampi jäljittää. Itälän mukaan joitain on kuitenkin jo saatu kiinni ja tuomiolle. Se on toki tarvoitteena.

Tärkeintä on kuitenkin viranomaisten onnistuminen rikosten ehkäisyssä.

– Tärkeintä tässä on se, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että kun he ottavat rokotteen, että se on todellista tavaraa. Ei tarvitse pelätä, että sieltä tulee jotain väärää tavaraa. Luottamus siihen, että rokotejärjestelmä Euroopan alueella toimii, on kaikkein tärkein asia, Itälä päättää.

